المنامة، البحرين – شاركت شيري البحرين، التابعة للشركة البحرينية الآسيوية للسيارات ذ.م.م. من موتورسيتي، بكل فخر بصفتها الراعي الرئيسي لبطولة CHERY-BBSF-POWERJADE Junior Ranking Circuit 2 وبطولة العيد المفتوحة، والتي أقيمت خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو في نادي النصر بمنطقة الجفير. وقد تم تنظيم البطولة من قبل أكاديمية باورجيد بالتعاون مع الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش، حيث جمعت نخبة من لاعبي الريشة الطائرة الناشئين وذوي الخبرة من مختلف أنحاء المملكة.

وشهدت بطولة التصنيف للناشئين منافسات فردية وزوجية للبنين والبنات ضمن فئات عمرية تراوحت بين تحت 9 سنوات وحتى تحت 19 سنة. كما تضمنت الفعالية بطولة العيد المفتوحة، التي استعرضت منافسات المستوى المتوسط للكبار في فئات زوجي الرجال، وزوجي السيدات بما في ذلك فئة 40 عاماً فما فوق، بالإضافة إلى فئة زوجي المخضرمين.

شارك في البطولة 279 لاعبًا ولاعبة في مختلف الفئات، مما يعكس النمو المستمر لرياضة الريشة الطائرة في المملكة. واختُتمت البطولة بتتويج 48 فائزًا و48 وصيفًا في فئتي الرجال والسيدات، في تأكيد على الأداء المتميز الذي شهدته البطولة.

وقال السيد شانيل عبد الرحيم، حكم البطولة ممثلاً عن الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة والاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش: "لقد وضعت بطولة CHERY-BBSF-POWERJADE Junior Ranking Circuit 2 معياراً جديداً ومميزاً للرياضة الشبابية في المملكة."

وأضاف السيد جينيش، مدير البطولة ممثلاً عن POWERJADE: "نفخر بشراكتنا مع CHERY لتوفير فرصة احترافية تتيح للاعبين اختبار مهاراتهم على أعلى المستويات، ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى رياضة الريشة الطائرة بشكل أكبر في البطولات المقبلة."

ومن جانبه، قال السيد سويد الملا، مدير أول التسويق في شيري:" نؤمن بأهمية دعم المبادرات التي تخلق فرصاً إيجابية للمجتمع، لا سيما تلك التي تشجع على تنمية الشباب، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحقيق التميز الرياضي. ونفخر بكوننا الراعي الرئيسي لهذه البطولة، وبالتعاون مع الجهات التي تسهم في رعاية الجيل القادم من الرياضيين في البحرين. ويظل دعم الأنشطة المجتمعية، سواء في المجال الرياضي أو التعليمي أو غيره، يمثل جزءاً أساسياً من التزامنا بالمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع."

وبالإضافة إلى هذه الفعالية، فإن مثل هذه البطولات تسهم بدور هام في تعزيز الثقة بالنفس والانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية لدى اللاعبين، كما توفر لهم فرصًا قيّمة لاكتساب الخبرات التنافسية. ومن خلال دعم المبادرات الرياضية المجتمعية، تواصل شيري البحرين التزامها بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، فضلا عن دعم جهود المملكة المستمرة لتعزيز أساليب الحياة النشطة وتنمية المواهب الرياضية.

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