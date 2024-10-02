دبي، في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته أولى صالات عرضها في الشارقة، واصلت شيري الإمارات بالشراكة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، الموزّع الرسمي للعلامة التجاريّة في الإمارات، توسيع حضورها من خلال افتتاح صالة عرض جديدة في شارع الشيخ زايد في دبي، وتجسد هذه الخطوة التزام العلامة التجارية بتعزيز نموها في المنطقة، مقدمة تجربة متميزة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والفخامة في عالم السيارات.

شهد الحدث الذي أقيم بهذه المناسبة في 25 سبتمبر حضور عدد من الشخصيات البارزة من شيري ومجموعة عبد الواحد الرستماني، من بينهم زانغ غويبنغ، رئيس شركة شيري الدولية، وزاهر صباغ، مدير شيري الإمارات، إلى جانب عدد من الضيوف المرموقين. يُعد هذا الافتتاح خطوة هامة في استراتيجية توسع شيري الإمارات، ما يرسخ التزامها بتلبية الطلب المتزايد على سياراتها في المنطقة.

وعلق زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات: "تعكس الصالة الجديدة نمو شراكتنا مع عبد الواحد الرستماني وتجسد رؤيتنا المشتركة في تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لعملائنا، نحن نتطلع إلى مستقبل شيري في الإمارات، وهذا الافتتاح يمثل الخطوة الأولى في خطة التوسع على مستوى الدولة".

وتقدم الصالة الجديدة أحدث مجموعة من طرازات شيري و تيجو، ما يمنح الزوار فرصة التعرف عن قرب على التكنولوجيا المبتكرة والراحة والتصميم المتميز للعلامة التجارية، كما تم تجهيز صالة العرض في دبي لتلبية احتياجات العملاء العصريين من خلال منشأة متكاملة الخدمات، ما يضمن تجربة فاخرة لملاك سيارات شيري.

ويسهم المشروع الأحدث لشيري الإمارات في تعزيز حضورها في السوق الإماراتية، ما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار في صناعة السيارات والتزامها بالتميز ورضا العملاء.

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نبذة عن شيري

أكدت شركة شيري منذ تأسيسها في عام 1997 التزامها بالتنمية القائمة على التكنولوجيا، انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في بناء علامة تجارية للسيارات تتمتع بالقدرة التنافسية والتأثير العالمي. وبفضل تركيزها على الابتكار، أصبحت شيري أول شركة صينية لسيارات الركاب تقوم بتصدير مركبات كاملة، إضافة إلى عمليات التجميع والتركيب الصناعي، ومحركات وتكنولوجيا التصنيع والمعدات إلى السوق العالمية.

ومن خلال تنفيذها استراتيجية إنتاجية وأخرى لمواءمة عملياتها في البلدان المختلفة وتبنيها استراتيجية المواهب، حققت شيري نمواً كبيراً، وأصبحت تغطي اليوم أكثر من 80 دولة ومنطقة، كما تمكّنت من جذب ما يزيد على 12 مليون مستخدم حول العالم.

وفي عام 2023، دخلت شيري في شراكة مع شركة عبد الواحد الرستماني الرائدة في مجال السيارات منذ أكثر من 52 عاماً. وتجمع هذه الشراكة بين قوة العلامة التجارية العالمية لشيري والتزامها بالتقدم التكنولوجي المستدام، وإرث شركة عبد الواحد الرستماني العريق وخبرتها الطويلة وريادتها في المنطقة، بهدف تعزيز التنوع في مجال السيارات في الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح سيارات صديقة للبيئة مثل سلسلة "تيجو" و"أريزو" و"eQ". وتتنوع خصائص هذه الطرازات المميزة وتشمل سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وسيارات كهربائية تعمل بالبطارية، وسيارات هجينة قابلة للشحن. وتعكس جهود شيري المستمرة لتوفير حلول ومنتجات صديقة للبيئة لعملائها حول العالم جوهر العلامة التجارية الذي يتمحور حول أهمية الاستدامة والتكنولوجيا والعائلة والرفاق.

وتحتل شيري المرتبة الأولى في قائمة أفضل 50 شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية للعام 2023، والمرتبة الرابعة عشرة عالمياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cheryuae.com، أو الاتصال بالرقم المجاني 800 .CHERY

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