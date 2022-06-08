دبي، الإمارات العربية المتحدة: تصدرت عملية تأسيس عمليات لوجستية الأكثر ذكاءاً وضمان أنشطة أعمال مستدامة لسلسلة الإمدادات في نسخة 2022 من معرض Seamless Middle East، وهو الحدث الأكبر في المنطقة في مجال المدفوعات والتجارة الالكترونية.

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً ضخماً خلال الخمسة أعوام السابقة ليزيد حجم التداولات من 5 مليون دولار في 2017 ليصل إلى 50 مليون دولار في 2022. وكان الدافع الأساسي لهذه الزيادة التغير الكبير في كيفية قيام العملاء بشراء المنتجات المختلفة، وهذا بسبب توافر العديد من قنوات وسُبل الشراء عبر الانترنت.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النمو وضمان إجراء عمليات تسليم الطلبات بأسلوب يتمحور حول العملاء ويلبي كافة متطلباتهم، سيحتاج التجار وشركات التجارة الإلكترونية للإسراع في عملية التحول الرقمي والتشغيل الآلي لأنشطتهم اللوجستية الحالية.

هذا، وقد كانت شركة شيبسي، وهي أحد الشركات الرائدة في مجال تقديم منصات إدارة اللوجستيات، أحد المشاركين الأساسيين في معرض Seamless Middle East لهذا العام.

وقال السيد سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شيبسي، "يُسعدنا مشاركتنا هذا العام في معرض Seamless Middle East، والذي يُعد أحد أهم الفعاليات في القطاع والذي يُسلط الضوء على الحاجة لتطوير كيف تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتوصيل منتجاتها." وتعتبر الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي تعمل على الحد من آثار انبعاثات الكربون وبناء مجموعة كبيرة من المدن الذكية. ولتحقيق تلك الأهداف، يجب على مجال التجارة الاليكترونية إعادة تقييم عملياتها وأنشطتها اللوجستية لضمان تماشيها مع تلك الرؤية وللتأكد من تواجد عمليات تسليم مستدامة للمنتجات."

وعرضت شيبسي خلال معرض Seamless 2022، كيف تقوم أكثر من 170 شركة من عملاء شيبسي في مختلف أنحاء العالم بتقديم تجارب توصيل طلبات مميزة لعملائها عن طريق الاستفادة من منصة شيبسي لإدارة اللوجستيات المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتساعد شيبسي العديد من الشركات في تحسين العمليات اللوجستية عبر الحدود من بلد لأخر، وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة والاستدامة في خدمات التوصيل، وخفض مخاطر النقل المختلفة.

وكان معرض Seamless Middle East 2022 قد أقيم لمدة يومين وهما 31 مايو و1 يونيو في مركز التجاري العالمي في دبي، وشهد الحدث مشاركة أكثر من 10 آلاف من الجمهور وأكثر من 350 عارض وأكثر من 300 متحدث.

كأحد المؤسسات التي تساهم في تحقيق مهمة الإمارات العربية المتحدة للوصول لأهدافها في مجال الاستدامة، تقوم شركة شيبسي من خلال حلول إدارة اللوجستيات الذكية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي بمساعدة شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة وحول العالم على تسريع وتيرة تحقيق أهداف الاستدامة اللوجستية الخاصة بهم.

وأضاف تشوكشي "تدعم شيبسي الشركات في خفض انبعاثات الكربون الضارة من خلال تقليص حجم المشاوير، وتقليل نسبة المسافات المقطوعة، ونسبة الفشل في التوصيل، ندعم الأطراف المعنية في مجال اللوجستيات لخفض نسبة المسافات المقطوعة بنسبة 5%، مع تقليل حجم المشاوير بنسبة 6% على نحو يتسم بالكفاءة الشديدة."

وسلطت شركة شيبسي كذلك الضوء على أنها ستعلن عن إطلاق منصة تتبع الشاحنات بالإضافة إلى عرض أهم ابتكاراتها في أورلاندو في السادس من يونيو 2022.

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معلومات حول شركة "شيبسي":

تعمل شركة "شيبسي" على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من بناء سلاسل إمداد وعمليات لوجستية تتصف بالمرونة والاتصال والرشاقة والاستدامة والاستقلالية. تعمل منصتنا الذكية لإدارة اللوجستيات على تمكين الشركات من خفض تكاليف التشغيل خفضًا كبيرًا، مع خفض البصمة الكربونية وتحسين تجارب العملاء، فضلًا عن زيادة إنتاجية التسليمات، وتقديم حركة شحن سلسة عابرة للحدود. يخدم فريقنا الذي يزيد عن 220 فردًا من الهند ودبي وإندونيسيا أكثر من 160 عميلًا في جميع أنحاء العالم، ويعمل على شراء أكثر من 100 مليون شحنة شهريًا، وتحسين عمليات نقل أكثر من مليوني طرد يوميًا. لمعرفة المزيد عنا، يُرجى زيارة.www.shipsy.io