قائمة منتجات شيبسي الموسعة تتضمن التنفيذ الشامل للطلبات وإدارة الخدمات اللوجستية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - استكملت شركة شيبسي الرائدة في تقديم البرمجيات اللوجستية على شكل خدمات، عملية الاستحواذ على https://www.stockone.com/"ستوك وان"، وهي شركة خدمات الحلول التقنية لإدارة المخزون بالإضافة إلى نظام إدارة المستودعات قائم على السحابة. ويأتي هذا الاستحواذ كجزء من جهود شيبسي لتوسيع نطاق أعمالها وتقديم المزيد من المنتجات.

يساهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي في تعزيز التزام شيبسي بتوفير منصة تقنية لوجستية متكاملة لخدمة عملائها من المؤسسات في مختلف القطاعات. كما يساعد إطلاق المزيد من المنتجات المتكاملة في منح العملاء فرصة الاستفادة من تجربة استخدام شاملة لإدارة الخدمات اللوجستية عبر مراحل النقل وإدارة المستودعات وتنفيذ الطلبات. ومن المنتظر أن تساهم هذه الجهود في مساعدة الشركات على خفض التكاليف اللوجستية وتقديم تجارب استخدام تضمن رضا العملاء، إضافة إلى عن أتمتة العمليات التشغيلية وكل ذلك ضمن منصة واحدة.

وحول هذا الاستحواذ، قال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة شيبسي: "تعمل شيبسي على توصيل ما يقارب 150 مليون شحنة شهرياً لأكثر من 220 عميلاً من المؤسسات والشركات، ويستلزم ذلك عمليات تتبع لأكثر من 650,000 حاوية شهرياً. وبمثل هذا التعزيز للإمكانيات بإضافة نظام إدارة المستودعات (WMS) وقدرات إدارة المخزون امتداداً استراتيجياً لما لكفاءات الشركة، مما يتكامل مع مهمة شيبسي الأساسية. ويتناغم هذا الاستحواذ إستراتيجياً مع رؤيتنا المتعلقة بتوفير حلول إدارة لوجستية شاملة وقابلة للتوسّع مع ضمان الفاعلية ومنح عملائنا مميزات تقنية مثل الأتمتة، بما يغطي جميع مراحل تقديم الخدمات من التخزين والنقل وتلبية الطلبات وإدارة العمليات التشغيلية."

بدوره، قال راجان إكامبارام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ستوك وان: "يضمن الجمع بين قدرات نظام إدارة المستودعات ونظام إدارة عمليات النقل والعمل وفق سلسلة التوريد شاملة لتلبية الطلبات تقديم تجارب استخدام سلسة ويوفر المزيد من القيمة المضافة لعملائنا من الشركات والمؤسسات. ونسعى بجد لمساعدة الشركات للتوفير في التكاليف مع تحسين مستويات الخدمة وأتمتة عملياتها التشغيلية."

يعزز استحواذ شركة شيبسي على ستوك وان من مساعيها للريادة في مجال التقنية اللوجستية، كما يمهد الطريق لمزيد من تبسيط العمليات في ظل أساليب التجارة الحديثة سريعة التطور، وتنسجم هذه الخطوة مع التحول العالمي نحو الحلول اللوجستية الفعالة والصديقة للبيئة، فضلاً عن تمكين الشركات من خدمة عملائها دون إغفال أهمية الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية.

تتطلع شيبسي بكل حماس للمستقبل وللاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا الاستحواذ. كما تعمل الشركة الآن على الإعداد لخطط الدمج بما يضمن التكامل السلس بين قدرات إدارة المستودعات والتخزين المختلفة لتقديمها ضمن المنصة الحالية للشركة، لتصبح شيبسي مزوداً للحلول اللوجستية الشاملة بما يسهل على العملاء اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات المؤسسية.

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معلومات حول شركة شيبسي:

شيبسي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير البرمجيات اللوجستية على شكل خدمات (SaaS)، تساهم جهودها المستمرة في تغيير كيفية إدارة الشركات لعملياتها اللوجستية. تركز شيبسي على الابتكار ورفع الكفاءة وتحقيق رضا العملاء، مما يمكنها من إيجاد حلول تقنية متطورة تساعد على تمكين الشركات من التوفير في التكاليف وتحسين تجارب العملاء وأتمتة العمليات بكل سلاسة. تعمل شيبسي على إعادة تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية بما تقدمه من حلول تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.shipsy.io.