ستقدم ريدينغتون حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شوغر للمبيعات والتسويق ومحترفي الخدمة لتعزيز تجربة العملاء ونمو الأعمال

أعلنت اليوم شركة "شوغر سي آر إم"، المزود لمنصة "سي آر إم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحائزة على جوائز، عن شراكة توزيع استراتيجية مع "ريدينغتون غلف"، حيث ستقوم "ريدينغتون" بتوزيع مجموعة حلول "شوغر سي آر إم" الكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء للشركات في الشرق الأوسط.

بصفتها مزودًا عالميًا لأفضل حلول تكنولوجيا المؤسسات على مستوى العالم، ستساعد "ريدينغتون" "شوغر" على توسيع منصتها لإدارة علاقات العملاء لتشمل الشركات في جميع أنحاء المنطقة من خلال شبكتها الواسعة التي تضم 34000 موزعًا وأكثر من 70 مكتب مبيعات حول العالم، مع أكثر من 15000 عميل في الشرق الأوسط وحده.

اكتسبت "ريدينغتون" إمكانية الوصول إلى محفظة "شوغر" الرائدة في السوق من الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تجعل الأمور الصعبة أسهل بالنسبة للمبيعات والتسويق ومحترفي خدمة العملاء. توفر "شوغر" أيضًا خيارًا للحلول السحابية والمحلية حتى يتمكن العملاء من تحديد الخيار الأفضل لأعمالهم. تعد هذه فائدة رئيسة حيث أن معظم موفري أنظمة إدارة علاقات العملاء الآخرين يقدمون حلولهم في السحابة حصريًا، مما يجعلها غير ملائمة للعملاء في الشرق الأوسط.

من خلال هذه الشراكة، تواصل "شوغر سي آر إم" توسعها العالمي مع تزايد بصمتها والتزامها في المنطقة. وقد صرّح جيمس فرامبتون، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "شوغر سي آر إم": "ريدنغتون لاعب مرموق في الشرق الأوسط، وتوفر لنا الشراكة فرصة كبيرة للوصول إلى العملاء الحاليين والمحتملين والفرص من خلال قناة راسخة. أنها لخطوة مهمة لتعزيز نمو منصة شوغر في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "من خلال عملهما معًا، ستشكل شوغر وريدينغتون قوة مهيمنة لتلبية الاحتياجات غير الملباة لشركات الشرق الأوسط المتوسطة التي تبحث عن منصة حديثة لإدارة العلاقات مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين مشاركة العملاء وتعزيز نمو الأعمال من خلال تقديم تجربة عملاء عالية الدقة".

كما أوضح سايانتان ديف، رئيس "ريدينغتون فاليو" قائلاً: "نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا في الشرق الأوسط على دفع التحول الرقمي من خلال التقنيات المتقدمة، وشوغر سي آر إم جزء لا يتجزأ من هذا الجهد. ثمة فرصة واضحة للغاية لسد الفجوة في عرض أنظمة إدارة علاقات العملاء المصممة لهذا الغرض في سوق الشرق الأوسط، وشوغر ستساعدنا في تلبية طلب الأعمال هذا من خلال منصة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي".

للتواصل مع "ريدينغتون" حول حلول "شوغر سي آر إم"، الاتصال بآنكيت راي: .Ankit.Ray@redingtongulf.com

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لمحة عن ريدينغتون"

"ريدينغتون فاليو" هو قسم توزيع القيمة المضافة في "ريدينغتون غلف"، أكبر موزع لمنتجات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا. نموذج العمل موجه بشكل بحت للقناة وجوهره تمكين شركاء القنوات بالتكنولوجيا من خلال التدريبات والمشاركة المشتركة. تمتد هذه الحلول عبر مجالات التكنولوجيا مثل الشبكات والصوت والخوادم والتخزين والبرمجيات والأمن والبنية التحتية وأقواس التكنولوجيا الناشئة مثل الـ"هايبر كونفرجنس" والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الكبيرة. تواصل "ريدينغتون" ريادتها في فهم ومساعدة الشركاء والعملاء على تحويل أنفسهم رقميًا من خلال الاستفادة من تقنيات السحابة. من خلال أكثر من 60 علاقة مع البائعين في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط وإفريقيا، نضمن تلبية جميع متطلبات القناة تحت سقف واحد. للمزيد، زوروا: .https://www.redingtonvalue.com/htmls/home.html

لمحة عن "شوغر سي آر إم"

"شوغر سي آر إم" هي الطريقة التي تحصل بها فرق التسويق والمبيعات والخدمة أخيرًا على صورة واضحة لكل عميل لمساعدة الشركات على الوصول إلى مستويات جديدة من الأداء والقدرة على التنبؤ. "شوغر" هي منصة إدارة العلاقات مع العملاء التي تجعل الأشياء الصعبة أسهل.

تعتمد آلاف الشركات في أكثر من 120 دولة على "شوغر" لتحقيق تجربة عملاء عالية الدقة من خلال ترك المنصة تقوم بالعمل. يقع مقر الشركة الرئيس في وادي السيليكون، وتدعمها " شوغر أكسل-كيه كيه آر". لمزيد من المعلومات حول "شوغر سي آر إم"، زوروا: www.sugarcrm.com

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جهات الاتصال

نتالي ماهر

"بركلي كوميونيكايشنز" (لصالح "شوغر سي آر إم") natalie.maher@berkeleypr.com 0909 909 0118

جنيد عطار

"ريدينغتون فاليو" Juned.attar@redingtonvalue.com

564095671 971+

سومياديب هالدر

"ليب ميديا" (لصالح "ريدينغتون") saumyadeep@leapmediallc.com

544458401 971+