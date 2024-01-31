أبوظبي: يسر شوري، وسيط التأمين الرائد في المنطقة، الإعلان عن شراكة خاصة مع الوطنية للتأمينات العامة، شركة التأمين الرائدة التي يمتد إرثها إلى أكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات، والحاصلة على تصنيف "-A"، من قبل وكالة A.M Best.

تركز هذه الشراكة، التي توّجت بتوقيع اتفاقية تعاون بين نائب الرئيس التنفيذي لشركة شوري السيد عبد الإله الغفيلي والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي التركي، على جعل تجربة شراء تأمين السيارات أكثر سهولة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ضمن إطار هذه الشراكة المتميزة، ستستفيد الشركة الوطنية للتأمينات العامة من المنصات الرقمية لشركة شوري (الموقع الإلكتروني والتطبيق) لتوسيع مبيعاتها من خلال تقديم منتجات تأمين السيارات الشامل المخصصة للمركبات غير المطابقة للمواصفات الخليجية في البداية. وستعمل شوري، بدورها، على تعزيز عروضها من خلال توفير مجموعة واسعة من وثائق التأمين الشامل للمركبات غير المطابقة للمواصفات الخليجية لعملائها في دولة الإمارات. حيث تمثل هذه الشراكة بداية تعاون من المقرر أن يشهد لاحقاً إطلاق العديد من منتجات التأمين الأخرى المصممة لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب السيد عبد الإله الغفيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شوري، عن سعادته بالشراكة قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بالشركة الوطنية للتأمينات العامة كشريك استراتيجي لعروض التأمين الشامل للمركبات غير المطابقة للمواصفات الخليجية. تهدف شوري من خلال ضم مزودي خدمات التأمين الموثوقين مثل الشركة الوطنية للتأمينات العامة، إلى تقديم اسم جديد ونهج جديد لشركائها المتميزين في التأمين. يتمثل هدفنا الأساسي في الاستمرار في تحسين تجربة شراء تأمين السيارات التي نقدمها لعملائنا، وهذه المرة من خلال خطط التأمين الشامل الفريدة من نوعها التي تقدمها الشركة الوطنية للتأمينات العامة للمركبات غير المطابقة للمواصفات الخليجية".

وقال الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي التركي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة: "إن الشراكة مع شوري تعزز استراتيجيتنا للتوسع وتوسيع نطاق وصول قطاع السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية ليشمل قاعدة عملاء أوسع". وأضاف: " نحن سعداء للغاية بالدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية ونبحث دائماً عن طرق لتحسين وصولنا إلى الشريحة المستهدفة، ونحن على ثقة أن شوري هي المنصة المثالية عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وبراحة العملاء، حيث ستساعد عملائنا على الحصول على تجربة أفضل وأكثر سلاسة. ستعمل الشركة الوطنية للتأمينات العامة وشوري معاً كفريق واحد لإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة ووضع عملائنا في المقدمة."

شوري، وسيط تأمين مرخص ومنظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، متخصص في تبسيط وتسريع عملية شراء تأمين السيارات بطريقة شفافة وآمنة. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تهدف شوري إلى توفير أسرع حلول التأمين على السيارات، مع الالتزام بتقديم عروض أسعار دقيقة وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً وبشكل فوري في أقل من 90 ثانية. تتيح المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين شراء تأمين السيارات بسهولة وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، وذلك ببساطة عن طريق إدخال رقم الهوية الإماراتية.

تهدف هذه الشراكة بين شركة شوري والشركة الوطنية للتأمينات العامة إلى تغيير طريقة تفكير الأشخاص حول تأمين السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع التزام شوري بمهمتها المتمثلة في جعل تجربة شراء التأمين أكثر بساطة وسرعة وأمان، ويعد هذا التعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

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