

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شوري لوساطة التأمين، الشركة الرائدة في حلول التأمين الرقمية، اليوم عن شراكة جديدة مع ياس للتكافل، الشركة الرائدة في مجال التأمين الإسلامي في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، ستقوم ياس للتكافل بإدراج خطط التأمين التكافلي للسيارات الخاصة بها على تطبيق شوري وموقعها الإلكتروني، مما يتيح للعملاء الوصول إلى هذه المنتجات وشرائها بسهولة. وفي المستقبل القريب، ستقوم شوري بتوسيع عروضها مع منتجات تكافلية إضافية من ياس للتكافل بما في ذلك التأمين الطبي والمنزل والسفر وغيرها من المنتجات، مما يوسع نطاق الخيارات المتاحة للمستخدمين.

تُعد منصة شوري الرقمية المبتكرة هي المنصة الوحيدة في سوق الإمارات العربية المتحدة التي تسهل تجربة شراء تأمين عبر الإنترنت بالكامل. فبمجرد إدخال رقم لوحة المركبة، يمكن للعملاء مقارنة واختيار وشراء التأمين ببضع خطوات فقط، إما من خلال تطبيق شوري أو موقعها الإلكتروني. تم تصميم هذه العملية السلسة لجعل رحلة التأمين أكثر سهولة وكفاءة، مما يسمح للمستخدمين بشراء خطط التكافل للسيارات من ياس للتكافل ومقدمي الخدمات الرائدين الآخرين بسرعة وراحة.

تتماشى هذه الشراكة مع التزام كلتا الشركتين بتعزيز وصول العملاء إلى منتجات التكافل الأساسية من خلال الابتكار الرقمي. ومن خلال الاستفادة من منصة شوري المتطورة، تهدف ياس للتكافل إلى توسيع نطاق وصولها، وخدمة قاعدة أوسع من العملاء الذين يبحثون عن حلول موثوقة للتأمين التكافلي.

وفي هذا السياق، صرّح عبد الإله الغفيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شوري: " يسعدنا في شوري أن نتعاون مع ياس للتكافل لنقدم لعملائنا الكرام باقةً متميزة من خطط التأمين التكافلي عبر منصتنا الرقمية المتطورة. لطالما كان تركيزنا في شوري على تزويد العملاء بتجربة سريعة وبسيطة ومتكاملة عبر الإنترنت لشراء التأمين. وتُعد هذه الشراكة امتداداً طبيعياً لرؤيتنا المتمثلة في جعل التأمين في متناول الجميع في أي وقت بكل يُسر وسهولة."

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال شيهان فيصل، الرئيس التنفيذي لشركة ياس للتكافل: "نحن في شركة ياس للتكافل ملتزمون بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وشخصية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وباعتبارنا شريكاً فخوراً لشركة شوري، فإننا نركز على تقديم قيمة استثنائية وخدمة تركز على العملاء وحلول مالية أخلاقية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع استمرارنا في النمو، نهدف إلى تمكين الأفراد والأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من حماية مستقبلهم بثقة وراحة بال."

من المتوقع أن تفتح هذه الشراكة فرصاً جديدة للنمو في سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتطلع كلتا الشركتين إلى تقديم منتجات وخدمات إضافية من خلال تطبيق شوري وموقعها الإلكتروني في المستقبل القريب.

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