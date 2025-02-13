دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير العقارات الفاخرة، عن حصول مشروع شوبا ون الرائد في دبي على شهادة جرين مارك البلاتينية لاستهلاك الطاقة المنخفض (Green Mark Platinum SLE)، التي تقدمها هيئة البناء والتشييد في سنغافورة. وبذلك، أصبح شوبا ون أول بناء يحصل على هذه الشهادة المرموقة من خارج سنغافورة، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تجارب معيشة صديقة للبيئة.

وبالإضافة إلى شهادة استهلاك الطاقة المنخفض، يحمل المشروع أيضًا علامة "الأثر الكربوني الإجمالي " من جرين مارك تقديرًا لالتزامه بعمليات التطوير منخفضة الانبعاثات وتصميمه الصديق للبيئة.

تمثّل شهادة جرين مارك معيارًا عالميًا للكفاءة البيئية، حيث يتم تقييم المشاريع ضمن خمس فئات رئيسية هي المرونة، والأثر الكربوني الإجمالي، والصحة والعافية، والذكاء، وقابلية الصيانة. ويقدم التصميم المبتكر لمشروع شوبا ون أداءً هو الأفضل في فئته من حيث استهلاك الطاقة، حيث يحقق توفيرًا في استهلاك الطاقة بنسبة 60% مقارنة بمعايير عام 2005، مما يؤكد التزام شوبا العقارية بمفهوم "فن التفاصيل".

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال فرانسيس آلفرد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية: "نلتزم في شوبا العقارية بالاستدامة في جميع جوانب عملنا. ويسرنا أن يكون مشروع شوبا ون هو أول بناء في الشرق الأوسط يحصل على شهادة جرين مارك البلاتينية لاستهلاك الطاقة المنخفض، مما يرسي معايير جديدة في مجال المعيشة المسؤولة والتطوير العقاري منخفض الانبعاثات. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار والجودة والمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

ويعكس هذا الإنجاز العناية الكبيرة بمعايير الجودة، والريادة الصديقة للبيئة، والتصميم المتميز الذي تشتهر به مشاريع شوبا العقارية. وتعتمد الشركة على نموذج التكامل العكسي الفريد من نوعه من أجل ضمان التحكم الكامل بعمليات التطوير، كما تستخدم التقنيات المتطورة مثل حلول إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب، ومنصات بيئة البيانات المشتركة، والتوائم الرقمية ولوحات الصيانة التنبؤية، مما يساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين استخدام الموارد، والارتقاء بالأداء التشغيلي على المدى الطويل.

كما يلتزم مشروع شوبا ون بتقييمات المخاطر المناخية وإطار عمل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، من أجل الحد من آثار المخاطر المناخية وإدارتها. وسيجري التحقق من استيفاء المشروع لشروط منح الشهادة بعد انتهاء أعمال التشييد، حرصًا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة العالمية. ويتماشى التزام شوبا العقارية بالمسؤولية البيئية مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050 والأهداف المناخية العالمية، كما يؤكد رؤية قيادتها واستراتيجيتها الواضحة الرامية إلى خفض الانبعاثات، وذلك من خلال تقارير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقييمات غازات الدفيئة، وتقييمات مؤشر الاستدامة العقارية العالمي.

ويرسي برنامج جرين مارك، الذي تشرف عليه هيئة البناء والتشييد في سنغافورة، معيارًا عالميًا للتصميم المستدام وأفضل الممارسات في قطاع البناء. ويأتي حصول شوبا ون على هذه الشهادة المتميزة ليعكس المكانة الرائدة لشوبا العقارية في مجال التطوير العقاري ذي الأثر البيئي المنخفض، ودورها في تعزيز الابتكار والتميز في جميع جوانب القطاع.

حول شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية. وتمزج الجزيرة بين الراحة والحداثة والعيش الهادئ، ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولًا خاصًا إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

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