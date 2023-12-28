دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت نخيل، المطور العقاري الرائد عالمياً، عن حصول ثمانية شواطئ تابعة لها في جبل علي ونخلة جميرا وجزر دبي على الاعتماد العالمي لبرنامج "العلم الأزرق".

يشير رفع العلم الأزرق على شاطئ ما إلى أنه شاطئ نظيف، ويلبي كافة متطلبات السلامة والوصول المطلوبة، وتتم إدارته بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيقه مستويات ممتازة لجودة المياه. و"العلم الأزرق" هو برنامج دولي رائد لإصدار شهادات الجودة البيئية تملكه وتديره مؤسسة التعليم البيئي (FEE)، وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مقرها في الدنمارك. ويهدف هذا البرنامج التطوعي، المتاح للشواطئ والمراسي الخاصة والعامة على حد سواء، إلى ربط الجمهور بمحيطهم وتشجيعهم لمعرفة المزيد عن بيئتهم.

يُعنى برنامج "العلم الأزرق" بمتابعة الظروف البيئية للحد من تأثير النشاط البشري لمشغلي المراسي والقوارب بهدف تعزيز التنمية المستدامة لقطاع السياحة. وللحصول على هذه الشهادة، يتعين استيفاء سلسلة من المعايير البيئية والتعليمية ومعايير السلامة والوصول. وبعد الحصول على الشهادة، يتحمل الملاك/ المشغلون المسؤولية الكاملة لضمان استمرار الامتثال لجميع المعايير المطلوبة. وقد تم منح هذه الشهادة حتى الآن لأكثر من 50 شاطئاً ومرسى في 51 دولة حول العالم.

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.