الافتتاح يأتي بعد أشهر قليلة من توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق تلك المشروعات لدعم المجتمعات المحلية

خطة لاستكمال الشراكة الناجحة بين شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية لتنفيذ مشروعات مماثلة في المزيد من القرى المصرية

القاهرة، مصر: أعلنت كل من شركة شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية عن افتتاح عددا من مشروعات التنمية المستدامة التي تم الإعلان عن إطلاقها مؤخرا بقريتي شبرا قبالة، وميت القصري بمحافظة المنوفية بموجب مذكرة التفاهم بينهما. وتستهدف تلك الشراكة تطوير قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة”Water, Energy, Food Nexus” ، من خلال إقامة صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ومضخات للري، ووحدة تدوير مخلفات زراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار حرص الشركاء على تحقيق اهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر2030 لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة المعيشة وتعزيز دور المرأة.

حضر مراسم حفل افتتاح المشروعات نيابة عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كل من الأستاذ/ محمد موسى – نائب محافظ المنوفية واللواء/ عماد يوسف – سكرتير عام محافظة المنوفية، وباسكال فورث - الملحق الاقتصادي بالسفارة الفرنسية في مصر، وكل من سيباستيان رييز - رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وجون بيير ترينيل - رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، وأعضاء من مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية وفريق عمل شنايدر إلكتريك وقيادات من محافظة المنوفية وممثلين عن السفارة الفرنسية.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح تفقد الحضور كافة المشروعات التي تم افتتاحها والتي تضمنت صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ووحدة تدوير مخلفات زراعية في قرية ميت القصري جميعها تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صوبة زراعية يتم تشغيلها بالكامل عن طريق سيدات القرية لضمان التكافؤ بين الجنسين في هذه المشروعات. أما مشروعات قرية شبرا قبالة فقد شملت ثلاثة مضخات لرفع مياه الري تعمل بالطاقة الشمسية تستخدم في زراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 26 ألف شخص من سكان تلك القرى و700 مزارع، بالإضافة الي زيادة إنتاجية المحاصيل مما يؤدي إلى زراعة ما يقرب من 1600 نبات متنوع، و40 طن من المحاصيل الزراعية وإنتاج 12 ألف بيضة سنويًا من خلال حضانات الدواجن، وإنتاج 3000 سمكة سنويا. كما ستساهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأثر البيئي عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 68 طن سنويا وتحقيق وفر في استهلاك المياه يصل الي 70%.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تطلعه لتعزيز الشراكة وتفعيل التنسيق بين المحافظة والمؤسستين نحو ضخ استثمارات حقيقية بالمحافظة خاصة في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للمستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي سهلت منظومة استخراج التراخيص لكافة المشروعات أمام المستثمرين الجادين، بالإضافة إلي المزايا الضريبية والمالية التي تقدمها الدولة لتشجيع فكرة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأشاد محافظ المنوفية بمشروعات التنمية المستدامة بقريتى شبرا قبالة وميت القصرى ، مؤكداً حرصه الدائم علي تقديم أوجه الدعم الكامل لكافة الإجراءات والمشروعات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والسعى نحو توفير فرص العمل وتحسين المستوي الاقتصادي لمواطني المحافظة.

وصرح سيباستيان رييز - رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "بدأت رحلة شنايدر إلكتريك مع مشروعات التنمية المستدامة عام 2019 مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ عدد من المشروعات بعدد من القرى المصرية، ويأتي الإعلان افتتاح وتشغيل مشروعات التنمية المستدامة في قريتي شبرا قبالة وميت القصري بمحافظة المنوفية بعد أشهر قليلة من توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة كريدي أجريكول مصرللتنمية استكمالا لهذه الرحلة، وهو ما يعكس جوهر ثقافتنا والتزاماتنا لتحقيق الاستدامة من خلال الشراكات والتوسع في استخدام مصادر الطاقة والتكنولوجيا النظيفة لتحقيق آثر إيجابي على المجتمعات المحلية، ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك في هذا المجال والوصول لعدد أكبر من المستفيدين."

ومن جانبه أوضح جون بيير ترينيل- رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "نفخر بتقديم التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية المستدامة في قريتي ميت القصري وشبرا قبالة بمحافظة المنوفية باستخدام التكنولوجيا النظيفة. ويسعدنا بدء تشغيل المشروع بعد ستة أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع شنايدر إلكتريك. وتعكس هذه المشروعات مدى التغيير الذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتآزر المستمر مع شنايدر إلكتريك. كما تعكس تلك المشروعات التزامنا بخلق مستقبل أفضل والمساعدة في تحسين سبل المعيشة في المجتمعات المحلية. ونحن نتطلع إلى توسيع شراكتنا للوصول إلى المزيد من القرى في المستقبل بما يتماشى مع طموح بنك كريدي أجريكول مصر لخدمة المجتمع بشكل أفضل."

وتأتي هذه المشاريع تنفيذا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2023 في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز مفهوم الشراكة وتغيير حياة أفراد المجتمع للأفضل من خلال مشروعات مستدامة تساعد على زيادة الانتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة مستوى المعيشة للسكان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. وتخطط شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر لإستكمال الشراكة الناجحة وتنفيذ مشروعات مشابهة في عدد من المناطق والمحافظات المصرية، من أجل توسيع نطاق التعاون والوصول الي المناطق المستحقة.

حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Life Is On أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

حول كريدي أجريكول مصر

تم تأسيس بنك كريدي أجريكول مصر -أحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية، والمُدرج في البورصة المصرية-في عام 2006. تعمل مجموعة كريدي أجريكول في 46 دولة، وتحتل المركز العاشر في قائمة البنوك الكبرى في العالم، كما تحتل أيضاً الريادة في التأمين المصرفي في أوروبا.

يقدم نموذج كريدي أجريكول مجموعة كاملة من الخدمات مثل: المدخرات والتأمين المصرفي والتمويل والتأجير وإدارة المدفوعات والتمويل التجاري وسوق رأس المال وإدارة الأصول، مما يأتي تماشيا مع النشاط المُتبع من قبل المجموعة.

تحت شعار "نعمل كل يوم من أجلك و من أجل المجتمع"، يعتبر جوهر عمل البنك وهو خدمة جميع العملاء بداية من الأفراد ووصولاً إلى الشركات العالمية الكبيرة.

يضع البنك المسؤولية الانسانية علي رأس أولوياته، وذلك من خلال وجود 83 فرعاً ومركزاً في جميع أنحاء مصر، مما يضمن توفير خدمة عملاء مميزة على جميع الأصعدة من خلال 2500 موظف محترف، بجانب توفير منصة رقمية واسعة النطاق لأكثر من 400 ألف عميل.

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