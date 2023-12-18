التعاون الاستراتيجي يهدف إلى قيادة التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

التعاون يشمل إزالة الكربون من البنية التحتية والمباني ومراكز البيانات ومختلف القطاعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة سيسكو الرائدة عالمياً في التقنيات الداعمة للإنترنت، بهدف تقديم حلول أعمال مبتكرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مجالات تعاون أربعة هي البنية التحتية للطاقة والمباني الذكية ومراكز البيانات والحلول المبتكرة لمختلف القطاعات.

ويهدف التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين خبرة شنايدر إلكتريك وتجربة سيسكو في مجال بناء الشبكات ومراكز البيانات إلى تقديم خدمات مشتركة تشمل تصميم التقنيات ووضع الخطط والاستراتيجيات لها، بالإضافة إلى التركيز على تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية. كما يعكس التزام الشركتين بالاستدامة وقيادة التحول الرقمي لدى مختلف القطاعات، عبر الجمع بين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبالاستفادة من حلول دمج التقنيات التي يقدمانها.

قالت أديل ترومبيتا، نائب الرئيس الأول والمدير العام لخدمة العملاء لدى سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يضع عملاؤنا الاستدامة كأولوية للحفاظ على البيئة وسير الأعمال تماشياً مع رغبة العملاء في بناء مستقبل منخفض الكربون. ونواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والأتمتة وتوسيع نطاقات البيانات لدينا، لتوفير حلول تحدد وتقيس وتسرع أثر مبادرات الاستدامة لدى عملائنا. ويعتبر تعاوننا الاستراتيجي مع شنايدر إلكتريك خطوة مهمة في رحلتنا الهادفة إلى تمكين الشركات من خلال التقنيات المتطورة، كما يسهم في إعادة تعريف تجربة المستخدم لعملائنا وتخفيض التكلفة وتعزيز الأمان. ونعمل معاً على تطوير الحلول الرقمية الموثوقة والفعالية التي تلبي احتياجات القطاعات المتنوعة وترسي معايير جديدة للتحول في تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية".

من جانبه، أكد بانكاج شارما، نائب الرئيس التنفيذي للطاقة الآمنة في شركة شنايدر إلكتريك، أنّ "هذا التعاون الاستراتيجي مع سيسكو يؤكد التزامنا بتسريع الابتكار وتلبية احتياجات عملائنا، كي نكون الشريك الأمثل لهم في رحلتهم مع التحول الرقمي". وأضاف: "من خلال تسخير خبراتنا، تقدم شركتا شنايدر إلكتريك وسيسكو الحلول التي تقود عملية التحول الرقمي الشامل وتدعم أهداف الاستدامة وإزالة الكربون لدى عملائنا".

يؤدي النمو السريع واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحوّل ملحوظ في آليات تصميم وتشغيل مراكز البيانات في مختلف القطاعات. ويُتوقع أن تمثل مراكز البيانات 15% إلى 20% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول العام 2028، بحسب تقرير نشرته شنايدر إلكتريك حول الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي ذلك بدوره إلى حدوث تغييرات في الطلب على كفاءة استهلاك الطاقة من قبل تلك القطاعات، مما يجعل التعاون بين سيسكو وشنايدر إلكتريك أداة قوية لتوظيف نقاط تميّز الشركتين في توفير الحلول المتكاملة التي تلبي احتياجات العملاء المستقبلية.

تم توقيع الاتفاقية في مركز التكنولوجيا والابتكار خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن المناخ COP28 الذي انعقد من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -