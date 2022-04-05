عقدت كل من شركة "شنايدر إلكتريك" العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة والأتمتة وشركة "اكوتل" الرائدة في خدمات التحول الرقمي المتكاملة، مؤتمرين لاستعراض ومناقشة أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة لخدمة وتطوير شركات ومؤسسات قطاعي البترول والبنوك، وذلك خلال يومي 27 و28 مارس 2022، وذلك في ضوء الشراكة المتميزة والتعاون المثمر بين الشركتين منذ عام 2017.

وفى قطاع البترول استعرض المؤتمران مجموعة من الحلول التكنولوجية مثل: pre-fabricated DC, Edge Computing and digital warehousing، وفى قطاع البنوك ناقش المؤتمران مجموعة من الحلول الرائدة في التطوير التكنولوجي للقطاع مثلEdge Computing, traditional DC and Security .

وقد شارك في المؤتمر الأول المنعقد يوم 27 مارس، العديد من خبراء شنايدر إلكتريك لاستعراض أحدث الابتكارات في المجالين ومن ضمنهم الأستاذ أنطوان الحكيم مدير قنوات الشرق الأوسط وحلول الحافة في شنايدر إلكتريك والذي استعرض أحدث حلول الحافة المبتكرة وأهميتها للمنشاءات كما شارك من اكوتل للاتصالات المهندس عبد الحميد مرسي الرئيس التنفيذي للشركة.

كما ناقشت فعاليات المؤتمر الأول، حلول مراكز البيانات الجاهزة مع الأستاذ أحمد الرز، مدير مركز البيانات الجاهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا، شنايدر إلكتريك، كما شهد المؤتمر جلسة بعنوان "ما مدى قوة استراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بك؟" والتي قادها الأستاذ أنس شبيب، مستشار الأمن السيبراني في AGT-EcoTE، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "كيف تربح المعركة ضد الويب المظلم والويب الخفي؟ "يقدمها الأستاذ ناصر كليب، مدير الأمن السيبراني والطب الشرعي الرقمي في AGT-EcoTEI.

واختتم المؤتمر الأول فعالياته بحلقة نقاشية شارك فيها كل من الأستاذ حكيم عزيزي، رئيس قسم ما قبل البيع في وسط أفريقيا لشركة شنايدر إلكتريك، والأستاذ أنس شبيب، مستشار الأمن السيبراني في AGT-EcoTEI.

وبحث المؤتمر الثاني المنعقد يوم 28 مارس أحدث الحلول الأمنية الخاصة بنظام سكادا، مع الأستاذ ناصر كليب، مدير الأمن السيبراني والطب الشرعي الرقمي في AGT-EcoTE، كما ناقش تأمين البنية التحتية الحيوية مع الأستاذ عماد بغدادي، مدير حماية البنية التحتية الحيوية، AGT-EcoTEI، بالإضافة إلى انعقاد جلسة خاصة بعنوان "سلسلة التوريد الرقمية ودور التكنولوجيا في الصيانة" بقيادة الأستاذ فهمي الشوا الرئيس التنفيذي لشركة إيمنسا.

واختتم المؤتمر الثاني فعاليته بجلسة نقاشية مع كل من الأستاذ فهمي الشوا - الرئيس التنفيذي لشركة إيمنسا، والأستاذ ناصر كليب، مدير الأمن السيبراني والطب الشرعي الرقمي في AGT-EcoTEI.

وقد أكدت هبة الطوخي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع تكنولوجيا المعلومات، شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي علي أهمية هذين المؤتمرين وذلك لتزويد شركاءنا بكافة المعلومات الخاصة بالمنتجات والحلول التي توفرها شركة شنايدر إلكتريك، خاصة فيما يتعلق بمراكز البيانات، موضحة أن المستقبل سيشهد حالة من التطور الكبير من خلال عملية الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والتحكم الألي وكفاءة استخدام الطاقة والتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ما يعني زيادة الكفاءة التشغيلية، والتي ستساعد بدورها على اتخاذ أفضل القرارات وتحقيق الاستدامة، وهو ما ينبئ بمستقبل صناعي واقتصادي مزدهر.

وعن نظام التحكم والمراقبة سكادا أوضحت هبة الطوخي أن هذا النظام يتميز بهيكلة فريدة من نوعها، بحيث إنه يجعلنا قادرين علي إجراء عملية تحصيل البيانات ومعالجتها، وذلك من خلال عدد كبير من أجهزة الحاسوب التي يمكن أن تأخذ أشكال متباينة في طريقة تشبيكها، ما يشكل نظامًا قويًا يقوم بتحصيل بيانات ويساعد في إجراءات التحكم واتخاذ القرارات المناسبة لكل حادث طارئ، مشيرة إلي أن نظام سكادا أثبت فاعلية في عدد من قطاعات الصناعة باختلاف انواعها من تصنيع وإنتاج وتوليد كهرباء وتكرير وغيرها، وفي قطاع البنية التحتية كمعالجة المياه وتوزيعها، وخطوط أنابيب البترول، وخطوط توزيع الكهرباء، وأنظمة الاتصالات الكبيرة، وحتي في التطبيقات الزراعية وأنظمة الري الحديثة.

ومن جانبه أعرب الأستاذ محمد مرزوق، رئيس C&I NEAL & Industrial Edge MEA، شنايدر إلكتريك، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة "إيكوتل للاتصالات، حيث الحرص الكامل أيضاً على التشارك في استعراض بناء وتصميم البنية التحتية الذي يلبي الحلول المقدمة عالية، ودراسة كيفية التوسع في حلول عالية لتنفيذ رؤية التحول الرقمي والذي يواكب توجه الدولة.

وأكد على أهمية المشاركة في عقد المؤتمرين لاستعراض قدرات إدارة وتشغيل مراكز المعلومات الخاصة بالعملاء، وتقليل متاعب نقل مراكز المعلومات والقدرة على جعل هذا الأمر خاليًا من المتاعب لعملائنا، فضلاً عن تقييم البنية التحتية لمراكز البيانات وتقديم الاستشارات والتحليل لنقاط القوة والضعف لرفع كفاءة مراكز المعلومات.

ومن جانبه قال المهندس عبد الحميد مرسي – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب- شركة اكوتل، إن توقيت انعقاد المؤتمر هام للغاية، حيث يأتي في وقت تتواكب فيه مجهوداتنا مع مجهودات الدولة المصرية لدعم وتعزيز خطط التحول الرقمي في مختلف المجالات، حيث تسعى الآن كافة المؤسسات والهيئات والشركات لكي تجعل الحلول التكنولوجيا هي اللاعب الرئيسي القادر على تحقيق النمو والازدهار.

ورحب بالتعاون مع شركة "شنايدر إلكتريك" الذي بدأ منذ عام 2017، مؤكداً سعى "إيكوتل" منذ نشأتها عام 2009 لتزويد السوق المصري بأحدث الحلول التكنولوجية العالمية في مجال الميكنة والرقمنة، وعلى مدار تلك السنوات حققت العديد من النجاحات مع المؤسسات والشركات التي استفادت من تلك الحلول المقدمة من شركة "اكوتل".

والجدير بالذكر أن الشراكة بين شركة "اكوتل" وشركة "شنايدر إلكتريك" إلى بداية يناير 2017، ثم الاستجابة لتغيرات السوق واحتياجاته حيث بدأت وحدة أعمال مراكز المعلومات الخاصة بها لتقديم خدمات البنية التحتية لمراكز المعلومات إلى السوق، وفى الفترة من عام2017 إلى عام 2019 حققت وحدة أعمال مراكز المعلومات نجاحًا كبيرًا لتصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات في مصر في هذا المجال مع ثقة عالية للعملاء في مختلف قطاعات السوق، وبداية من عام 2021 تم التحضير ودراسة الانتقال إلى مرحلة تقديم خدمات.

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حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

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