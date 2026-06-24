الخطوة تتماشى مع تعزيز دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تركيزها على التصنيع والإعلان عن فرص مشتريات صناعية بقيمة 180 مليار درهم من منصة "اصنع في الإمارات"

دبي : أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، عن تعزيز تعاونها مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في إطار تحالف متنامٍ يضم مصنّعين واستشاريين وشركاء تقنيين يعملون على تسريع التحول الرقمي الصناعي على مستوى العالم. ويتعاون أعضاء المجلس الاستشاري معاً على تطوير نظام التشغيل "لايت هاوس" (Lighthouse OS)، وهو إطار عمل مبني على منهجيات مثبتة وقابلة للتطبيق ومصممة لدعم المصنّعين في التحديث على نطاق واسع.

ويهدف إطار العمل الجديد الذي تم إطلاقه اليوم إلى سد الفجوة الناجمة عن استثمار معظم الشركات المصنعة في التحول الرقمي، ونجاح قلة منها في توسيع نطاقه، خاصةً وأن المشاريع التجريبية تنجح أحياناً، ثم تتوقف. وتبقى المكاسب محلية، وتتسع الفجوة بين أكثر المصانع تطوراً في العالم وبقية مكونات الصناعة.

يذكر أن نظام التشغيل "لايت هاوس" (Lighthouse OS) هو مخطط عملي مفتوح المصدر، يترجم الممارسات المثبتة في المواقع الصناعية الأعلى أداءً في العالم إلى مسار منظم يمكن لأي مصنّع اتباعه. وبالاستفادة من رؤى شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي على مدار الأعوام الثمانية الماضية، تم تطوير نظام التشغيل "لايت هاوس" بواسطة "مركز التصنيع المتقدم وسلاسل التوريد" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع كبرى الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية والمستخدمين النهائيين والشركات الاستشارية، ليتيح للشركات مسارًا ذاتيًا للانتقال من وضعها الحالي إلى التميز التشغيلي الفعلي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تسارعاً في تنويع الصناعات ونمو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزز دولة الإمارات مسيرة التطور في التصنيع المتقدم، والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاستدامة، ومرونة سلاسل التوريد.

وفي النسخة الأكبر والأحدث من منصة "اصنع في الإمارات 2026" الصناعية، أعلنت دولة الإمارات عن فرص جديدة للمشتريات الصناعية بقيمة 180 مليار درهم، وأكدت أن مساهمة القطاع الصناعي بلغت 200 مليار درهم. وفي هذا السياق، يوفر نظام التشغيل "لايت هاوس" إطاراً عالمياً مناسباً لدعم الجهود الوطنية، وذلك بمساعدة المصنّعين على تجاوز التجارب الرقمية المعزولة وتبني نماذج تشغيلية يمكن تطبيقها محلياً؛ تترجم الاستثمار التكنولوجي إلى إنتاجية ملموسة، ومرونة، ونمو مستدام.

مخطط قائم على ممارسات واقعية

يرتكز نظام التشغيل "لايت هاوس" على ستة مبادئ تشغيلية أساسية: عمليات مرنة وقوية، وتدفقات متصلة وشفافة، وتزامن شامل، واستدامة متكاملة، ومنظومة تعلّم، وقدرات رقمية وبيانات متسارعة، موزعة على خمسة مستويات من النضج التشغيلي. ويمكن للشركات تقييم وضعها الحالي بناءً عليها، وتحديد أولوياتها، والتوسع بوتيرتها الخاصة.

وصُمم هذا النظام كنهج شامل؛ على عكس الأدوات الرقمية المستقلة. وهو يربط الابتكار الرقمي، والاستدامة، وتطوير القوى العاملة، والتميز التشغيلي في نموذج واحد متكامل يحقق مكاسب أداء قابلة للقياس والتوسع.

خبرة متأصلة

وتضيف شنايدر إلكتريك خبرة تحويلية مباشرة على هذه المبادرة. فقد أمضت الشركة أكثر من عشرين عاماً في تطوير نظام تشغيل يدعم تصنيفها المتقدم اليوم في سلاسل التوريد من قبل "غارتنر"، ويحظى باعتماد تسعة مصانع متواجدة في عضوية شبكة المنارات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا الأساس المبني على أنظمة رقمية متقدمة، وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وممارسات الاستدامة بالتصميم، هو ما بُني عليه إطار عمل نظام التشغيل "لايت هاوس".

وقال فيديريكو تورتي، رئيس قسم التكنولوجيا والابتكار في المنتدى الاقتصادي العالمي: "يطمح العديد من المصنّعين إلى التحول، لكنهم يفتقرون إلى مسار متماسك لتحقيق ذلك باستمرار وعلى نطاق واسع. ويعالج نظام التشغيل ’لايت هاوس‘ هذه المشكلة مباشرة؛ فهو يستفيد مما تعلمته أفضل المصانع في العالم على مدار سنوات من الخبرة التشغيلية الحقيقية، ويحوله إلى إطار عملي يمكن لأي مصنع تطبيقه. وهذا يهدف إلى جعل مستوى أداء "لايت هاوس" هدفًا واقعيًا للصناعة بأكملها، وليس فقط لأكثرها تقدماً".

بدورها، قالت سيسيل فيرسيلينو، نائب الرئيس الأول للخدمات بوحدة الأتمتة الصناعية في شنايدر إلكتريك: "شهدت شركة شنايدر إلكتريك هذا التحول في أكثر من 120 مصنعاً ومركز توزيع ذكياً، ونحن نعرف ما ينجح، وأين تواجه الشركات صعوبات، وما يلزم للانتقال من التجارب المعزولة إلى تغيير حقيقي على مستوى النظام. وهذه الخبرة المباشرة مدمجة في نظام التشغيل ’لايت هاوس‘. وتطبق شركتنا هذه المبادئ بالفعل في منظومتنا الأوسع، ونشهد نتائج ملموسة."

مبادرة مفتوحة، مصممة للنمو

جرى تصميم نظام التشغيل "لايت هاوس" ليتطور. ومع تقدم التجارب العالمية، وتأثير تجارب مجتمع المستخدمين والصناعيين، تحث المبادرة المصنّعين ومزودي التكنولوجيا وشركاء القطاع الحكومي على المساهمة بدورهم وأفكارهم ورؤاهم في تطوير وتحسين الإصدارات اللاحقة.

وللمزيد من المعلومات أو للانضمام إلى المبادرة، تفضلوا بزيارة: https://initiatives.weforum.org/lighthouse-operating-system/home

للمزيد: https://initiatives.weforum.org/lighthouse-operating-system/home

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