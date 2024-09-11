قال محمد الحفناوي نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، اثناء كلمتة بفعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر إنه على المستوى العالمي تعد عملية الاستدامة من صلب أهداف الشركة الاستراتيجية، كما يوجد لدينا 6 أهداف لتحقيق الاستدامة من بينهم الحفاظ على المناخ. ونحن في الشركة فخورون بأننا تصدرنا قائمة الشركات الاكثر استدامة على مستوي العالم وفقا لمجلة التايم ومنصة ستاتيستا لعام ٢٠٢٤.

وأضاف " الحفناوي" في كلمته أن التحول الاخضر يتم من خلال محورين هما محور كفاءة الطاقة و محور الطاقة الجديدة والمتجددة نفسها حيث اننا نسعي دائما لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد علي الوقود الاحفوري من خلال دمج التكنولوجيا فى عملية التصنيع .

وتابع الحفناوي، لدينا في الشركة برمجيات وحلول لمراقبة الطاقة والتحكم و جيل جديد من التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و نعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية لرقمنة التصنيع حيث اطلقنا فى بداية العام الحالي برنامج EcoStruxure Automation Expert الذي يعد الجيل الجديد من التحكم الالى والذي يعمل على تسريع وتيرة التحول التكنولوجي و تسهيل نقل البيانات والمعلومات واستدامة الصناعة .

واستطرد حديثه قائلا: ساهمنا في عدد من المشروعات بالعلمين الجديدة والعاصمة الادارية بالإضافة إلى المرحلة الأولي من مشروع رقمنة مراكز التحكم الآلي حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين اداء شبكة توزيع الكهرباء. كما نسعى إلى تحسين كفاءة الانتاج من خلال ربط عملية التخزين بالانتاج و الجودة وسلاسل الامداد من خلال منظومة ادارة البنية التحتية للبيانات.

تابع نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، لدينا فى مصر مصنع بدر والذى يعتبر الأكبر من نوعه فى المنطقة وهو متخصص في تصنيع لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، حيث تقوم الشركة بتصدير أكثر من ٢٠% من إنتاج هذا المصنع إلى أكثر من 30 دولة حول العالم ابرزهم الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، كينيا، والسنغال، وغيرها. حيث تعد مصر هي المركز الرئيسى لمنطقة شمال شرق افريقيا والمشرق العربي التى تتكون من 8 بلاد ابرزهم مصر والعراق والأردن ولبنان ومالطا.

وذكر أن مصر تعد السوق الكبرى لشركة «شنايدر إلكتريك» من حيث حجم العمليات في منطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي والتي يعمل بها قرابة 1500 موظف معظمهم في مصر.

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