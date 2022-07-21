تقنية تستخدم الهواء النقي كبديل عن الغازات الدفيئة SF6 المستخدمة حالياً

· حصلت شنايدر إلكتريك على خمسة جوائز تقديرية في برنامج جائزة إتقان الطاقة اليونانية، بما في ذلك جائزة "أفضل حل موفر للطاقة "

· تقنية مبتكرة تستخدم الهواء النقي والضغط العالي كبديل عن الغازات الدفيئة SF6 والمستخدمة ضمن مكونات شبكات الكهرباء العامة والتوصيلات الكهربائية في المباني

دبي (الإمارات العربية المتحدة) : حصلت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، على جائزة أفضل حل موفر للطاقة لعام 2022. ضمن جوائز "إتقان الطاقة اليونانية" لعام 2022 المعروفة عالمياً في تسليط الضوء على أفضل الممارسات في الاستخدام المسؤول للطاقة لتحقيق مستقبل مستدام، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على قدرتهم على التحسين والتطوير المستمر للتقنيات المبتكرة في مجال الطاقة والبيئة، بما في ذلك زيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل.

هذا وتم منح جائزة "أفضل حل موفر للطاقة للعام" إلى شركة شنايدر إلكتريك ولذلك لتميزها في تقديم حلول مبتكرة وشراكات ناجحة من أجل توفير وسائل إدارة طاقة تتميز بفعالية أكبر وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة ضمن البنى التحتية للمدن (المدن الذكية).

وفازت شنايدر إلكتريك بفئة "المنتجات والتقنيات والخدمات الموفرة للطاقة" لمنتج AirSeTSM . وترجع الجائزة إلى مساهمة الشركة في خفض تكاليف التشغيل للمستهلكين والقدرة على توفير بيئة مستدامة، حيت تعمل مجموعة المفاتيح الكهربائية MV الخضراء والرقمية بتقنية MV الجديدة الخالية من 6SF ، حيث تستخدم الهواء النقي كبديل عن الغازات الدفيئة والمستخدمة ضمن مكونة شبكة الكهرباء والتوصيلات الكهربائية في المباني.

هذا وتواصل شنايدر إلكتريك مهمتها لمساعدة المؤسسات على تحقيق صافي الصفر من خلال المنتجات المبتكرة والخضراء. SM AirSeT هي معدات AIS MV الثانوية الخضراء والرقمية المصممة خصيصا للمباني التجارية والصناعية والبنية التحتية الحيوية. وقد تم تجريب هذه التقنية بنجاح في العديد من المرافق الكهربائية، عبر البنية التحتية والمباني، من قبل عملاء مثل E.ON في السويد، وGreenAlp في فرنسا، وEEC Engie في كاليدونيا الجديدة ، وأزيندا تراسبورتي ميلانيزي في إيطاليا.

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نبذة عن شنايدر إلكتريك

تهدف شنايدر إلى تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا، وسد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع. نحن نسمي هذه الحياة على.

مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

نحن نقود التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالميا ، ونقطة النهاية إلى السحابة التي تربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات ، عبر دورة الحياة بأكملها ، مما يتيح الإدارة المتكاملة للشركة ، للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن أكثر الشركات العالمية محلية. نحن دعاة للمعايير المفتوحة والنظم الإيكولوجية للشراكة التي هي متحمسة لأهدافنا المشتركة ذات المغزى والقيم الشاملة والتمكينية .

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· operations-business-your-power-to-technology-air-pure-free-sf6-to-transition-10/20/why/efficiency/2020-energy-management-https://blog.se.com/energy/

· technology/smairset-mv-launch/sf6free-https://www.se.com/ww/en/work/products/product