للتعامل مع تحديات نقص المواهب في قطاع مراكز البيانات

· جامعة شنايدر إلكتريك تقدم دورات ومناهج تعليمية مجانية بـ 14 لغة مختلفة للتعامل مع تحديات نقص المهارات في قطاع مراكز البيانات

· أكثر من مليون دورة تدريبية لأكثر من 650 ألف مستخدم حول العالم قدمتها إلى الآن عبر منصة متكاملة ومتوافقة مع معايير التعليم المهني المستمر

· تدعم العاملين في قطاع مراكز البيانات عبر تطوير المهارات حول أحدث التقنيات وممارسات الاستدامة وتقنيات كفاءة الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي عن سلسلة من التحديثات لمنصة جامعة شنايدر إلكتريك، المنصة التعليمية الرقمية كمنصة معتمدة تلبي متطلبات ومعايير التطوير المهني المستمر، بحيث ستدعم المنصة المتوفرة بـ 14 لغة مختلفة الجهود المبذولة لردم فجوة المهارات العالمية في قطاع مركز البيانات. هذا وستتوفر هذا الدورات المتخصصة مجاناً وعبر الإنترنت مما يساعد العاملين في هذا قطاع مركز البيانات على الارتقاء بالمهارات والبقاء على اطلاع حول أحدث التقنيات وحلول كفاءة الطاقة وممارسات الاستدامة العالمية.

وقال بانكاج شارما، النائب التنفيذي للرئيس لوحدة الطاقة الآمنة في شركة شنايدر إلكتريك: "شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً في متطلبات الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بشكل كبير، ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة مع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات والحلول السحابية. ومع ذلك، لا يزال النقص في المهارات المطلوبة على مستوى القطاع يمثل تحدياً كبيراً ويؤدي إلى آثار سلبية محتملة على القطاعات الأخرى ذات الصلة، ومن خلال تقديم إرشادات حول أحدث مبادرات التكنولوجيا والاستدامة، نعتقد أن جامعة شنايدر إلكتريك توفر مورداً هاماً للمساعدة في سد فجوة المهارات من خلال تمكين منظومات الأعمال، صقل مهارات القوى العاملة، وتدريب الجيل القادم من المهنيين لبناء مراكز بيانات متطورة تواكب متطلبات المستقبل".

هذا وقدمت جامعة شنايدر إلكتريك إلى الآن أكثر من مليون دورة تدريبية لأكثر من 650,000 من مستخدمي مراكز البيانات، مع مستخدمين من أكثر من 180 دولة حول العالم. وتتضمن التحديثات الجديدة لبرنامج "المساعد المعتمد في إدارة مراكز البيانات (DCCA)" الذي تقدمه جامعة شنايدر إلكتريك المعتمدة مناهج تعليمية حول أساسيات الطاقة والتبريد وأمن البنية التحتية المادية وإرشادات تطوير وتحسين تصاميم مراكز البيانات لتعزيز متطلبات المرونة وكفاءة الطاقة والاستدامة. كما تشمل الدورات التدريبية الجديدة تحسين مخططات عمليات التبريد في مرلكز البيانات واستراتيجيات الكابلات الأساسية في مراكز البيانات؛ فحص منهجيات الحماية من الحرائق في مركز البيانات؛ وأساسيات التبريد المرحلة 2 - الرطوبة في مركز البيانات.

إضافة إلى ذلك، تساعد مناهج الجامعة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه قطاع مراكز البيانات مثل اختيار موقع مركز البيانات والتخطيط له، حيث يقدم هذا المنهج إرشادات حول كيفية اختيار مواقع لمراكز البيانات في المدن أو حولها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات توليد الطاقة البديلة، والتي تساعد بدورها على تعزيز تنفيذ استراتيجيات الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة في الموقع، واستخدام تقنيات مثل الشبكات الصغيرة؛ وتكنولوجيا

البطاريات لمراكز البيانات، والتي تعمل على تقييم تأثير الاستدامة لأنواع مختلفة من بطاريات وحدات الإمدادات غير المنقطعة للطاقة UPS، وفوائد تقنية الليثيوم أيون Lithium-Ion، ومن ثم تقديم تحليل شامل لتكاليف دورة الحياة المرتبطة بها.

معالجة فجوة المهارات:

تشير نتائج استطلاع مركز البيانات السنوي لمعهد Uptime Institute لعام 2021 إلى أن متطلبات الكفاءات من القوى العاملة ستنمو عالمياً إلى ما يقرب من 2.3 مليون في عام 2025. وعلاوة على ذلك، ذكر 32٪ من المشاركين أن يواجهون صعوبة في الاحتفاظ بالموظفين، فضلاً عن أن 47٪ أفادوا بأنهم يواجهون صعوبة في العثور على المرشحين المؤهلين للوظائف الشاغرة. وتشير نتائج الاستبيان إلى استقطاب المواهب والاحتفاظ بها في قطاع مراكز البيانات الذي يُعد جوهر الاقتصاد الرقمي، وصل الآن إلى مستوى حرج.

التزام طويل الأمد بالتعليم:

قبل الاستحواذ عليها من جانب شنايدر إلكتريك في عام 2006، قام أعضاء مركز علوم مركز البيانات في شركة APC، العلامة التجارية الرائدة التابعة لمجموعة شنايدر إلكتريك والمتخصصة في الطاقة الاحتياطية للبطاريات ومنتجات الحماية من زيادة التيار الكهربائي وحلول البنية التحتية المادية لتقنية المعلومات في مراكز البيانات إضافة إلى المنتجات الخاصة ببيئات الحوسبة المتطورة، بإنشاء " جامعة مركز البيانات" كمصدر مجاني للمساعدة في تدريب وتحسين مهارات الجيل القادم من المتخصصين في هذا المجال. وتمحورت رؤيتة هؤلاء الأعضاء حول إنشاء منهج تدريبي متوافق مع معايير التعليم المهني المستمر لدعم التطوير المهني لأصحاب المصلحة والعاملين في القطاع وإعدادهم لبناء مراكز بيانات تلبي متطلبات المستقبل.

ونمت منصة جامعة شنايدر إلكتريك لتقدم أكثر من 200 دورة تدريبية في مجال مراكز البيانات وكفاءة الطاقة والاستدامة من خلال كليتين متخصصتين، هما مدير الطاقة المحترف (PEM)، وبرنامج "المساعد المعتمد في إدارة مراكز البيانات" (DCCA). وتتوفر جميع الدورات والمناهج التدريبية كجلسات تعلم ذاتي مدة كل منها ساعة واحدة، ويتم تقديمها بـ 14 لغة مختلفة، وتوفر وصولاً مجانياً إلى مصادر التعلم المتعلقة بمجال الطاقة في كل مكان. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف بالجامعة من قبل 25 هيئة رائدة في مجال التطوير المهني المستمر، بما في ذلك جمعية دعم النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات BICSI، رابطة المقاولين الكهربائيين (ECA)، والمهندسين الأيرلنديين، وشراكة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (REEEP).

وحافظت جامعة شنايدر إلكتريك، باعتبارها واحدة من أولى منصات التطوير المهني المتخصصة في مناهج مراكز البيانات وإدارة الطاقة على منهجها المحايد تماماً في جميع الدورات التي تقدمها مع الحفاظ على حياديتها تجاه الموردين بنسبة 100٪. وقدمت الجامعة حتى الآن أكثر من مليون دورة تدريبية لأكثر من 650,000 من مستخدمي مراكز البيانات حول العالم، وتوفر مورد تعليمي هام للمتخصصين في القطاع الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم.

لمزيد من المعلومات حول جامعة شنايدر إلكتريك يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.schneideruniversities.com/start

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حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة. www.se.com/eg