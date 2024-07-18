·عملية التقديم أصبحت أبسط، وهي لا تزال تركز على تحقيق المتقدمين للنتائج من خلال وضع الاستراتيجيات والرقمنة وخفض الكربون

·باب الترشح مفتوح من الآن وحتى 15 أكتوبر 2024

·سيتم اختيار الفائزين على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في أواخر عام 2024/أوائل عام 2025

دبي: بناءً على التزامها بتحقيق الاستدامة، والذي ينعكس في برنامج تأثير الاستدامة، فتحت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، باب التقدم للدورة الثالثة من جوائز شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة.

وسجلت الشركة 6.43 من 10 في الربع الأول من عام 2024 في برنامج تأثير الاستدامة الأخير، وهي في طريقها لتحقيق هدف نهاية العام البالغ 7.40. ويعمل برنامج تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك على قياس مدى تقدم الشركة نحو أهداف الاستدامة العالمية 2021-2025 التي تساهم في ستة التزامات طويلة الأجل تغطي جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وشهد هذا الربع السنوي تقدمًا في برامج سلسلة التوريد والتعبئة والتغليف المستدامة، وكذلك على صعيد الشمول مع إحراز تقدم في الوصول إلى الطاقة والتدريب على إدارة الطاقة.

وتم إطلاق جوائز شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة في عام 2022، حيث تهدف إلى الاحتفاء بالجهود المتميزة التي تبذلها منظومة شركاء شنايدر إلكتريك في خلق عالم أكثر استدامة يعتمد على الكهرباء.

وتعليقًا على الدورة الثالثة من الجوائز، قالت كريس ليونغ، الرئيس التنفيذي للتسويق في شنايدر إلكتريك: “نؤمن بأن الجمع بين الابتكار والالتزام يسمح لنا بإحداث تغييرات هادفة وخلق تأثير دائم. ويحتفي برنامج الجوائز بـ #صناع_التأثير الذين يثابرون ويتحمسون لتحويل الطموح إلى عمل من أجل عالم مستدام ورقمي يعتمد على الكهرباء. وعند فوزها بجائزة عالمية في عام 2023، ردت بيا أولزي، مديرة الحسابات الرئيسية العالمية لدى هنكل، قائلة: "تمثل هذه الجائزة إنجازًا شخصيًا وعملًا جماعيًا استثنائيًا بين هنكل وشنايدر إلكتريك لاستكشاف برامج الاستدامة الموجهة نحو الحلول، والتقدم الجماعي الذي أحرزناه لصنع غد أفضل".

وقالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: "تحتفي هذه الجوائز بالجهود المتميزة لشركائنا الذين يدعمون رؤيتنا لمستقبل مستدام يعتمد على الكهرباء. ونحن لا نعمل معًا على وضع معيار للابتكار والكفاءة فقط، بل نحقق أيضًا تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على كوكبنا ومجتمعاتنا. ومن خلال توحيد مهمتنا، نمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق وأخضر، ونضمن إرثًا من الاستدامة والتقدم الذي سيتردد صداه لأجيال عديدة".

وتعكس معايير التقديم والاختيار نهج شنايدر المتكامل تجاه الاستدامة. فلا يزال التركيز منصبًا على جهود الاعتماد على الكهرباء وإزالة الكربون وخفضه واستبداله مع إلقاء نظرة أوسع على المساعي الرامية إلى إنشاء مستقبل "الكهرباء 4.0 " من خلال إجراءات لوضع الاستراتيجيات والرقمنة وإزالة الكربون. ويشمل ذلك تحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ الأدوات والتقنيات الرقمية، وغيرها من الأمثلة على التأثير والابتكار. وبالإضافة إلى حصولهم على التكريم، يستفيد الفائزون بالجوائز من الظهور العالمي الذي يؤدي إلى فرص أعمال جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن باب التقديم مفتوح حتى 15 أكتوبر 2024، وسيتم الإعلان عن الفائزين العالميين في أوائل عام 2025.

كيفية المشاركة

سيتم قبول الطلبات من الآن ولغاية 15 أكتوبر 2024 (قدم طلبك هنا). وسيتم إعداد قائمة مختصرة للجوائز الوطنية من جميع الترشيحات والطلبات؛ ومن ثم سيتم إدراج الفائزين الوطنيين في النهائيات الإقليمية قبل النظر في ترشيحهم للجائزة العالمية. وسيتم الإعلان عن الفائزين العالميين في أوائل عام 2025. وقد تلقت دورة البرنامج لعام 2023 أكثر من 400 مشاركة من 60 دولة. وتم اختيار اثنتي عشرة شركة للحصول على جوائز تأثير الاستدامة العالمية وتم الإعلان عنها في قمة شنايدر إلكتريك للابتكار في باريس في 3 أبريل 2024.

وتواصل جوائز تأثير الاستدامة لعام 2024 زخم مبادرة شنايدر "الشراكة من أجل الاستدامة" التي تهدف إلى تمكين المنظومة الواسعة لشركاء شنايدر من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة. وكان آخر إنجاز في هذا الصدد هو إطلاق مدرسة شنايدر إلكتريك للاستدامة، وهي مورد تعليمي مجاني متاح للشركات في جميع أنحاء العالم لتسريع رحلتها نحو إزالة الكربون.

­­­­­­ عن شنايدر إلكتريك

هدف "شنايدر إلكتريك" هو إحداث الأثر النوعي بتمكين الجميع من تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون شريكاً في الاستدامة والكفاءة.

ونحن شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية. ونقدم خبراتنا المتميزة على مستوى العالم في مجالات التحوّل الكهربي، والأتمتة، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المديدة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول الأتمتة، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة محورها كادرها البشري، لدينا منظومة حيوية من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا ومساهمينا.

وقيم التنوع والشمول أساسية في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا العليا المتمثلة في مستقبل مستدام للجميع.

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