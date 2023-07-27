التعاون مع الشركاء مستمر في الحلول المناخية والمبادرات الدائرية وبرامج تسهيل الوصول للطاقة

تسريع ممارسات استدامة سلاسل التوريد في النصف الثاني من مدة البرنامج

دبي: نشرت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم النتائج ربع السنوية لأدائها في مجال الاستدامة، وذلك تأكيداً على التزامها بالشفافية وبدعم ترسيخ الممارسات المستدامة الداعمة لتحقيق استراتيجيات الحياد المناخي في المنطقة بالشراكة مع القطاعين وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة لمستقبل مستدام.

وأعلنت الشركة، بالتزامن مع إصدار نتائجها المالية نصف السنوية، عن بلوغها منتصف الطريق في تحقيق أهداف برنامج البيئة والمجتمع والحوكمة الذي وضعته للفترة من عام 2021 إلى 2025، وذلك بنهاية الربع الحالي من العام الجاري. وتضمن شنايدر إلكتريك من خلال تقييم وإعلان نتائج أدائها كل بضعة أشهر، التركيز المستمر والشامل لكل القطاعات فيها على تحقيق الأهداف الـ11 الدولية والـ200 المحلية لبرنامجها المؤسسي الطموح الذي تواصله لتعزيز الاستدامة.

وشهدت فترة العامين ونصف العام من البرنامج توسعاً نوعياً في مبادرات تسهيل الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة، في مختلف المناطق التي تعمل فيها شنايدر إلكتريك. وقد ساهم في تحقيق هذه المحطة المهمة في البرنامج النمو المتواصل لعوائده الإيجابية والجهود المستمرة لتقليل وتجنّب الانبعاثات الكربونية لدى شركاء شنايدر إلكتريك في القطاعين الحكومي والخاص.

أثر إيجابي على المدى الاستراتيجي

وقالت غوينيل أفيس هويت، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة في شنايدر إلكتريك: "مبادرات أثر الاستدامة التي نطلقها هي مبادرات تحوّلية مدروسة تحقق تأثيرها الإيجابي على المدى البعيد، ويتطلب بعضها وقتاً للوصول إلى النتائج المنشودة التي نتوقع تحقيقها بسرعة أكبر في النصف الثاني من البرنامج." وأضافت: "لدينا عامان ونصف للوصول إلى أهدافنا المناخية والمجتمعية الطموحة، ونحرص على مواصلة تركيز الطاقات للوفاء بالتزاماتنا وتعزيز الأداء وتوسيع الأثر وتحقيق الأهداف في رحلة نشرك فيها الجميع."

وتتوقع شنايدر إلكتريك نمواً متسارعاً في الاستدامة الشاملة لسلسلة القيمة، خاصة مع إضافتها مبادرة العمل الملتزم إلى البرنامج. ومن أبرز النتائج لهذا الالتزام تلك التي شهدها قطاع سلاسل التوريد بما في ذلك حلول التعبئة والتغليف والمواد المستدامة وخفض الانبعاثات من جانب المورّدين.

نتائج نوعية

وتشمل أبرز نتائج برنامج البيئة والمجتمع والحوكمة في الربع الثاني لشنايدر إلكتريك الفوز بـ11 جائزة "إف للتصميم" لمنتجاتها المخصصة لكفاءة الطاقة وداراتها الكهربائية، وحلولها في المركز الأول في تصنيف "جارتنر لسلاسل التوريد" لأفضل 25 شركة في القطاع لعام 2023 لتكرّس تواجدها السنوي على القائمة للعام الثامن على التوالي.

كما عقدت شنايدر إلكتريك شراكات مع حكومات ورؤساء تنفيذيين في المؤتمر العالمي السنوي للوكالة الدولية للطاقة وذلك ضمن خطة عمل فيرساي 10×10 لمضاعفة تحسينات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، كما دعم 97.67% من المساهمين في شنايدر إلكتريك خطتها لإزالة الكربون في أول تقييم من نوعه لآرائهم تجاه العمل المناخي.

وحصدت الشركة الجائزة الخاصة بدقة بيانات البيئة والمجتمع والحوكمة في جوائز الشفافية 2023، وشهادة شبكة "فير وايج" لتوفيرها منظومة أجور عادلة لموظفيها، فيما وصل مجمل مؤشر أثر الاستدامة لشنايدر إلكتريك بنهاية ربع السنة إلى 5.28 نقطة، وهي على المسار لتحقيق هدفها المحدد بـ6 نقاط من 10 بنهاية العام 2023.

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