عبر مشاركتها في معرض جيتكس 2022 وللتعامل مع تحديات التغيير المناخي

دبي ، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شنايدر إلكتريك بأنها ستسلط الضوء بشكل خاص على التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال هذا العام وذلك لدعم الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة على توفير الطاقة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، والتقليل من البصمة الكربونية.

وبهذا الصدد، قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج قائلا: "نحن متحمسون للغاية للعودة إلى جيتكس جلوبال للعام الثالث على التوالي مع شركائنا أفيفا، وستراتوس، وسكيور تيك. كما سيحرص فريق شنايدر إلكتريك على مقابلة العملاء والزوار لمشاركة التقنيات المتطورة والمبتكرة التي لدينا لتمهيد الطريق أمام التحول الرقمي الحقيقي والهادف في جميع أنحاء المنطقة". وستطلق شنايدر إلكتريك رسميا تقنية جديدة من وحدات التزويد بالطاقة الذكية المزودة بتقنية Li-Ion UPS، إلى جانب عرض خاص لأحدث حلول مركز البيانات EcoStruxure Micro التابع لها، والمصمم لتحسين استهلاك الطاقة للشركات. كما سيتواجد عدد من خبراء شنايدر إلكتريك على مدار المؤتمر الذي يستمر لمدة خمسة أيام، لتوجيه العملاء والزوار حول أحدث الحلول المستدامة لإنشاء أساس قوي لمراكز البيانات والمباني والصناعات المستقبلية.

وأوضحت ناتاليا ماكاروشكينا، نائب الرئيس الأول لشركة Secure Power International، التي ستكون متواجدة أيضا في المعرض، سبب أهمية وجود شنايدر إلكتريك في جيتكس، حيث قالت: "يعد التحول الرقمي وكفاءة الطاقة هما الطريقان تجاه مستقبل مستدام، حيث يعتبر جيتكس منصة فريدة لاستعراض حلول مبتكرة مع المؤسسات والأفراد مثل منصة EcoStruxure، وهي المنصة المفتوحة التي تساعد الشركات على الارتقاء بالابتكار والرقمنة والكفاءة التشغيلية، إلى المستوى التالي ومع كافة الجهات التي تتطلع إلى إحداث فرق حقيقي في الجهود العالمية للتعامل مع التغيير المناخي."

هذا وستشارك ماكاروشكينا في جلسة حوارية بعنوان "ازدهار مركز بيانات الشرق الأوسط وأفريقيا: كيف يمكنك الاستعداد للعمليات المستدامة؟" في مسرح جيتكس M من الساعة 1:40 ظهرا حتى الساعة 2:00 ظهرا، بالمشاركة مع خبراء عالميين من نفس المجال.

كما يمكن لزوار معرض جيتكس التوقف عند "منطقة تجربة الشركاء" المخصصة في جناح شنايدر إلكتريك في القاعةB 5 حيث سيتم عرض حلول متكاملة من كل من AVEVA و Stratus و Secure Tech.

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نبذة عن شنايدر إلكتريك

تقود شنايدر إلكتريك التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات. مع وجود عالمي في أكثر من 100 دولة، شنايدر هي الشركة الرائدة بلا منازع في إدارة الطاقة - الجهد المتوسط والجهد المنخفض والطاقة الآمنة، وفي أنظمة الأتمتة. نحن نقدم حلول كفاءة متكاملة ، تجمع بين الطاقة والأتمتة والبرمجيات. في نظامنا البيئي العالمي ، نتعاون مع أكبر مجتمع للشركاء والمتكاملين والمطورين على منصتنا المفتوحة لتوفير التحكم في الوقت الفعلي والكفاءة التشغيلية. نحن نؤمن بأن الأشخاص والشركاء الرائعين يجعلون شنايدر شركة عظيمة وأن التزامنا بالابتكار والتنوع والاستدامة يضمن استمرار الحياة في كل مكان وللجميع وفي كل لحظة.

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