14 عاماً على التوالي في مؤشر "جلوبال 100"، و7 مرات ضمن أفضل 10 شركات فيه

اللقب يتوّج الأداء القوي لها عام 2024 في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، لقب الشركة الأكثر استدامة في العالم لعام 2025 وفقًا لـمؤشر "جلوبال 100" من مؤسسة "كوربوريت نايتس" للأبحاث. وهي الشركة الوحيدة التي احتلت المرتبة الأولى مرتين في المؤشر الدولي.

وقد تصدرت شنايدر إلكتريك سابقًا هذه القائمة السنوية لأكثر الشركات المليارية المدرجة استدامة في عام 2021. ويؤكد هذا الإنجاز الفريد على التزام شنايدر إلكتريك الراسخ ونهجها الشامل لتقديم أفضل أداء ممكن في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: "تدخل الاستدامة في صميم عمل شركة شنايدر إلكتريك منذ سنوات عديدة. ومع سعي الشركة إلى إحداث أثر إيجابي، فإن الاستدامة ليست مجرد هدف مؤسسي، بل هي القوة الدافعة التي تشكل قراراتنا التجارية وتلهم موظفينا. ويعد حصولنا على لقب الشركة الأكثر استدامة في العالم للمرة الثانية من "كوربوريت نايتس"، إلى جانب الألقاب الأخرى في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، دليلًا على تأثيرنا الإيجابي الهام على المدى البعيد".

ويعكس حصول شنايدر إلكتريك على المركز الأول في هذا العام ريادة الشركة في ممارسات التنمية المستدامة، مثل التنوع بين الجنسين لدى المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وحلولها المبتكرة لتسهيل كفاءة الطاقة والتحول الكهربائي وإزالة الكربون. كما حصلت شنايدر على درجات مرتفعة لجهودها في فصل استهلاكها للطاقة وانبعاثات الكربون عن نمو أعمالها، واستثمارها القوي في البحث والتطوير المستدام. كما أشارت "كوربوريت نايتس" إلى الارتباط بين حوافز المديرين التنفيذيين وأداء الاستدامة وتصنيفات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى شركة شنايدر إلكتريك.

وقال توبي هيبس، الرئيس التنفيذي في "كوربوريت نايتس": "إن صدارة شنايدر إلكتريك لمؤشر "جلوبال 100" تستحق الإعجاب؛ إذ لم تنجح أي شركة أخرى في تحقيق ذلك مرتين. وينبع هذا النجاح من التأثير واسع النطاق لشركة شنايدر والذي يتجاوز جهودها في مجال الاستدامة. حيث توفر شركة شنايدر التكنولوجيا اللازمة لتعزيز كفاءة الطاقة ودعم إزالة الكربون ومساعدة الشركات الأخرى في تحولاتها المستدامة".

ويعتمد مؤشر "جلوبال 100" السنوي، الذي أعدته مؤسسة الأبحاث والإعلام الكندية "كوربوريت نايتس"، على بيانات كمّية معلنة للجمهور تتعلق بالموارد والموظفين والموردين والإيرادات المستدامة والاستثمار. وتستخدم منهجية "جلوبال 100" مؤشرات أداء رئيسية ثابتة ومتغيرة لتصنيف الشركات ومقارنتها مع أقرانها. وقد اختيرت شركة شنايدر إلكتريك في "جلوبال 100" كل عام على مدار السنوات الـ 14 الماضية وحلّت في المراكز العشرة الأولى سبع مرات - وهو رقم قياسي بالنسبة لأقرانها في صناعة إدارة الطاقة.

ويتزامن الحصول على هذا اللقب في عامي 2021 و2025 مع بداية ونهاية الفترة الممتدة لخمس سنوات من برنامج شنايدر الأحدث لتعزيز الاستدامة. ويقيس هذا البرنامج تقدّم الشركة عبر مجموعة من الأهداف التحويلية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المحددة لنهاية عام 2025، كما يساعد الشركة في مواصلة التركيز على تحقيق طموحاتها العالمية والمحلية.

وتؤكد النتائج التالية الصادرة عام 2025 بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على ريادة "شنايدر إلكتريك" عالمياً في مجال الاستدامة:

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