الشركة تلتزم بزيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025 في دولة الإمارات

مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين يعترف بالتزام الشركة بشمولية الجنسين

دبي: حققت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، التميز في تكافؤ الأجور بين الجنسين في أنحاء الشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كداعمة للتنوع والشمولية في مكان العمل.

وتم تكريم تلك الجهود بحصول شنايدر على جائزة أفضل شركة شاملة للجنسين في الدورة الافتتاحية لقمة وحفل جوائز القيادات النسائية في الشرق الأوسط 2022، والتي عقدت مؤخراً في دبي. وسجلت الشركة درجات أعلى من معدل ​​مؤشر المساواة بين الجنسين وشهدت تقدماً هائلاً في مساواة وتكافؤ الأجور بين الجنسين.

وقالت أسلي شاكير، نائب رئيس الموارد البشرية في منطقة الخليج لدى شركة شنايدر إلكتريك: "نسعى كل يوم بأقصى جهودنا لإحداث تأثير، وتعد هذه الجائزة اعترافاً مهماً بالتقدم الذي أحرزناه تجاه تعزيز المساواة في مكان العمل. تترسخ مبادئ التنوع والمساواة والشمول بعمق في هويتنا، وليست مجرد تعبيرات رنانة بالنسبة لنا، إنما تشكّل قيماً متجذرة بقوة تصل إلى قلب مؤسستنا وإلى كل موظف يجعل من شنايدر إلكتريك شركة عظيمة".

ويرجع هذا الإنجاز إلى الإطار العالمي لتكافؤ الأجور المعتمد لدى شنايدر، والذي يحدد فجوات الأجور بين الجنسين ضمن مجموعات الموظفين المتشابهة ويضمن المزيد من الاتساق والإنصاف والشفافية. وقد التزمت الشركة بخفض فجوة الأجور بين الجنسين إلى مستوى أقل من 1% بحلول عام 2025. وحققت كذلك درجات أعلى من المعدل ​​في مؤشر المساواة بين الجنسين من حيث الثقافة الشمولية، بزيادة قدرها 15% للعام الجاري عن النتائج السابقة.

كما نمت شنايدر إلكتريك لتصبح علامة تجارية تدعم تمكين المرأة، حيث كرّم مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين شنايدر للسنة الخامسة على التوالي. وفي دولة الإمارات، تعد شنايدر إلكتريك إحدى 18 جهة من القطاع الخاص وقعت تعهداً في فترة سابقة من العام الجاري لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ورفع نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.

واعتمد معهد "مكان رائع للعمل" في مايو من العام الحالي شركة شنايدر إلكتريك كمكان رائع للعمل في الخليج لأول مرة. وتؤكد تلك الجائزة على الأهمية التي توليها شنايدر إلكتريك للتنمية الشخصية والسعادة والاحترام وخلق ثقافة مؤسسية تعد الأفضل في فئتها. كما تم إدراج الشركة على قائمة "لينكد إن" لأفضل الشركات التي يمكن العمل لديها في دولة الإمارات.

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