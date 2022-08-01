تساعد جامعة شنايدر إلكتريك العاملين في مراكز البيانات على تطوير مهاراتهم من خلال تقديم إرشادات مجانية حول أحدث مبادرات التكنولوجيا والاستدامة وكفاءة الطاقة.

تطورت المنصة المتوافقة مع متطلبات ومعايير التعليم المهني المستمر والتي كانت تُعرف سابقاً باسم جامعة APC™ لمراكز البيانات منصة عالمية تقدم أكثر من مليون دورة تدريبية لأكثر من 650 ألف مستخدم على مستوى العالم.

تقدم جامعة شنايدر إلكتريك دورات ومناهج تعليمية يسهُل الوصول إليها وبـ 14 لغة مختلفة للتعامل مع التحديات المتعلقة بنقص المهارات في مراكز البيانات في مختلف البلدان حول العالم.

القاهرة، مصر: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي عن سلسلة من التحديثات لمنصة جامعة شنايدر إلكتريك، المنصة التعليمية الرقمية المحايدة والمعتمدة كمنصة تلبي متطلبات ومعايير التطوير المهني المستمر CPD. وتساعد منصة التطوير المهني المتوفرة بـ 14 لغة مختلفة، ويمكن الوصول إليها مجاناً عبر الإنترنت من مختلف أنحاء العالم، في معالجة نقص المهارات في قطاع مركز البيانات، ما يساعد العاملين في القطاع على الارتقاء بالمهارات والبقاء على اطلاع حول أحدث مبادرات التكنولوجيا والاستدامة وكفاءة الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع.

وقدمت جامعة شنايدر إلكتريك حتى الآن أكثر من مليون دورة تدريبية لأكثر من 650,000 من مستخدمي مراكز البيانات، مع مستخدمين من أكثر من 180 دولة حول العالم. وتتضمن التحديثات الجديدة لبرنامج "المساعد المعتمد في إدارة مراكز البيانات (DCCA)" الذي تقدمه جامعة شنايدر إلكتريك المعتمدة مناهج تعليمية حول أساسيات الطاقة والتبريد و اللوحات مجهزة الأرفف وأمن البنية التحتية وإرشادات تحسين تصميمات مراكز البيانات لتعزيز متطلبات المرونة وكفاءة الطاقة والاستدامة. وتشمل الدورات التدريبية الجديدة تحسين مخططات عمليات التبريد في مرلكز البيانات واستراتيجيات الكابلات الأساسية في مراكز البيانات؛ فحص منهجيات الحماية من الحرائق في مركز البيانات؛ وأساسيات التبريد المرحلة و التحكم في الرطوبة داخل مركز البيانات.

إضافة إلى ذلك، تساعد مناهج الجامعة في معالجة مجموعة من التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع مراكز البيانات مثل اختيار موقع مركز البيانات والتخطيط له، حيث يقدم هذا المنهج إرشادات حول كيفية اختيار مواقع لمراكز البيانات في المدن أو حولها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات توليد الطاقة البديلة، والتي تساعد بدورها على تعزيز تنفيذ استراتيجيات الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة في الموقع، واستخدام تقنيات مثل الشبكات المصغرة؛ وتكنولوجيا البطاريات لمراكز البيانات، والتي تعمل على تقييم تأثير الاستدامة لأنواع مختلفة من بطاريات وحدات الإمدادات غير المنقطعة للطاقة UPS، وفوائد تقنية الليثيوم أيون Lithium-Ion، ومن ثم تقديم تحليل شامل لتكاليف دورة الحياة المرتبطة بها.

معالجة فجوة المهارات:

تشير نتائج استبيان مركز البيانات السنوي لمعهد Uptime Institute لعام 2021 إلى أن متطلبات الموظفين ستنمو عالمياً إلى ما يقرب من 2.3 مليون في عام 2025. وعلاوة على ذلك، ذكر 32٪ من المشاركين أن يواجهون صعوبة في الاحتفاظ بالموظفين، فضلاً عن أن 47٪ أفادوا بأنهم يواجهون صعوبة في العثور على المرشحين المؤهلين للوظائف الشاغرة. وتشير نتائج الاستبيان إلى استقطاب المواهب والاحتفاظ بها في قطاع مراكز البيانات الذي يُعد جوهر الاقتصاد الرقمي، وصل الآن إلى مستوى حرج.

وتساعد جامعة شنايدر إلكتريك من خلال تشجيع الأفراد على تحسين مهاراتهم ومواصلة تطويرهم المهني مجاناً، بشكل مباشر، في سد فجوة المهارات على مستوى قطاع مراكز البيانات ومعالجة النقص في المواهب، كما تساعد الشركات على استقطاب المواهب الجديدة والحالية وإعادة تدريبها، وتوفير إمكانية الوصول إلى التعليم الفني المتخصص في كل مكان.

وقال بانكاج شارما، نائب رئيس الشركة لوحدة الطاقة الآمنة في شركة شنايدر إلكتريك: "شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً في متطلبات الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بشكل كبير، ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة مع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات والحلول السحابية. ومع ذلك، لا يزال النقص في المهارات المطلوبة على مستوى القطاع يمثل تحدياً كبيراً ويؤدي إلى آثار سلبية محتملة على القطاعات الأخرى ذات الصلة، ومن خلال تقديم إرشادات حول أحدث مبادرات التكنولوجيا والاستدامة، نعتقد أن جامعة شنايدر إلكتريك توفر مورداً هاماً للمساعدة في سد فجوة المهارات من خلال تمكين منظومات الأعمال، صقل مهارات القوى العاملة، وتدريب الجيل القادم من المهنيين لبناء مراكز بيانات متطورة تواكب متطلبات المستقبل".

التزام طويل الأمد بالتعليم:

قبل الاستحواذ عليها من جانب شنايدر إلكتريك في عام 2006، قام أعضاء مركز علوم مركز البيانات في شركة APC، العلامة التجارية الرائدة التابعة لمجموعة شنايدر إلكتريك والمتخصصة في الطاقة الاحتياطية للبطاريات ومنتجات الحماية من زيادة التيار الكهربائي وحلول البنية التحتية المادية لتقنية المعلومات في مراكز البيانات إضافة إلى المنتجات الخاصة ببيئات الحوسبة المتطورة، بإنشاء " جامعة مركز البيانات" كمصدر مجاني للمساعدة في تدريب وتحسين مهارات الجيل القادم من المتخصصين في هذا المجال. وتمحورت رؤيتة هؤلاء الأعضاء حول إنشاء منهج تدريبي متوافق مع معايير التعليم المهني المستمر لدعم التطوير المهني لأصحاب المصلحة والعاملين في القطاع وإعدادهم لبناء مراكز بيانات تلبي متطلبات المستقبل.

ونمت منصة جامعة شنايدر إلكتريك لتقدم أكثر من 200 دورة تدريبية في مجال مراكز البيانات وكفاءة الطاقة والاستدامة من خلال كليتين متخصصتين، هما مدير الطاقة المحترف (PEM)، وبرنامج "المساعد المعتمد في إدارة مراكز البيانات" (DCCA). وتتوفر جميع الدورات والمناهج التدريبية كجلسات تعلم ذاتي مدة كل منها ساعة واحدة، ويتم تقديمها بـ 14 لغة مختلفة، وتوفر وصولاً مجانياً إلى مصادر التعلم المتعلقة بمجال الطاقة في كل مكان. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف بالجامعة من قبل 25 هيئة رائدة في مجال التطوير المهني المستمر، بما في ذلك جمعية دعم النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات BICSI، رابطة المقاولين الكهربائيين (ECA)، والمهندسين الأيرلنديين، وشراكة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (REEEP).

وحافظت جامعة شنايدر إلكتريك، باعتبارها واحدة من أولى منصات التطوير المهني المتخصصة في مناهج مراكز البيانات وإدارة الطاقة على منهجها المحايد تماماً في جميع الدورات التي تقدمها مع الحفاظ على حياديتها تجاه الموردين بنسبة 100٪. وقدمت الجامعة حتى الآن أكثر من مليون دورة تدريبية لأكثر من 650,000 من مستخدمي مراكز البيانات حول العالم، وتوفر مورد تعليمي هام للمتخصصين في القطاع الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم.

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