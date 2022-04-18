ضمن مساهمات الأفراد والمؤسسات في الحملة الأكبر في المنطقة لمساعدة المحتاجين في 50 دولة

الدكتور فاياليل: يشرفنا أن نساهم في مبادرة المليار وجبة التي تدعم مواجهة تحدي الجوع وتمثّل قيم الإمارات وقيادتها في العطاء

حملة "المليار وجبة" تساهم في توفير المواد الغذائية الأساسية والطرود التموينية للمحتاجين والفقراء حول العالم

50 دولة تشملها المبادرة الخيرية الأوسع في المنطقة بجهود وتبرعات الخيرين من أفراد وشركات ومؤسسات

أربع قنوات معتمدة تسهل التبرع لمبادرة المليار وجبة من خلال التحويل المصرفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومركز الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تبرَّع الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة في بي أس للرعاية الصحية في دولة الإمارات، بمبلغ مليون درهم إماراتي لحملة "المليار وجبة" التي تهدف إلى تأمين الدعم الغذائي على أوسع نطاق ممكن ومساندة الجوعى والمحتاجين من الشرائح المستهدفة في 50 دولة.

وتساهم تبرعات الأفراد والمؤسسات للمبادرة الإنسانية الأكبر في المنطقة في خلق شبكة موسعة لتوفير الوجبات الغذائية للفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك كل الأفراد وشرائح المجتمع في العمل الخيري والإنساني في شهر رمضان الكريم، ومواجهة الجوع المستشري في العالم معاً.

وتدعم المساهمات أهداف "المليار وجبة" التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني.

وقال الدكتور فاياليل: "يشرفنا أن نساهم في مبادرة المليار وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإغاثة المحتاجين للمساعدات الغذائية والتي تدعم مواجهة تحدي الجوع وتمثّل قيم الإمارات وقيادتها الحكيمة في العطاء وتوسيع نطاق العمل الإنساني، خاصة مع تصاعد أزمة الجوع عالمياً وزيادة أعداد المتضررين منها، خاصة الأطفال واللاجئين وضحايا الكوارث والأزمات في المجتمعات الأقل حظاً."

العمل الخيري من عام إلى عام

وتستفيد "المليار وجبة" من المبادرات الطيبة من فاعلي الخير من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة من داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتَستكمل ما حققته حملة "100 مليون وجبة" التي تمكنت من الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خلال رمضان الفائت، واستقطبت مساهمات مالية بلغت أكثر من ضعفَي المبلغ المنشود، محققةً 220 مليون وجبة تم توزيعها على الفئات الأقل حظاً في 47 بلدًا حول العالم. وتتكل الحملة على المبادرات الطيبة من فاعلي الخير من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة من داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

4 آليات معتمدة للتبرعات

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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