الرحلة المباشرة الوحيدة بين آسيا وبالما دي مايوركا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تُضفي الاتحاد للطيران لمسةً من أجواء البحر الأبيض المتوسط ​​على شبكتها هذا الصيف مع إطلاق رحلات موسمية إلى بالما دي مايوركا، إحدى أشهر الجزر السياحية في أوروبا.

بهذا الإعلان، تكون بالما الوجهة رقم 29 التي تعلن عنها الاتحاد للطيران، وتمثل الاتصال المباشر الوحيد بين آسيا وبالما دي مايوركا، ما يفتح بوابة جديدة إلى إيبيزا وجزر البليار.

من 12 يونيو وحتى منتصف سبتمبر 2026، ستُشغّل الاتحاد ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي وبالما دي مايوركا، لتقدم للمسافرين بوابةً مثاليةً إلى الشواطئ الذهبية والمياه الفيروزية والثقافة الإسبانية النابضة بالحياة.

وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرة الاتحاد الجديدة من طراز إيرباص A321LR، التي تعيد تعريف مفهوم السفر في الطائرات ذات الممر الواحد بفخامة الطائرات عريضة البدن، حيث يُمكن لضيوف الدرجة الأولى الاسترخاء في أجنحة خاصة بأبواب منزلقة، مُتكاملة مع مطاعم راقية وراحة مُفرطة. وتوفر درجة الأعمال مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتصميم متعرج، بينما يستمتع المسافرون على الدرجة السياحية بمقاعد عصرية، ومساحةً واسعةً للأرجل، ووسائل ترفيه غنية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تُعدّ بالما دي مايوركا إضافةً مثاليةً لجدول رحلاتنا الصيفية. من المراسي والحياة الليلية النشطة إلى الخلجان المنعزلة والمدن التاريخية، تُلبي مايوركا احتياجات كل مسافر. نتطلع بشوقٍ إلى ربط ضيوفنا من أبوظبي وعبر شبكتنا بهذه الجوهرة البليارية والملاذ الصيفي المثالي، على متن طائرتنا الجديدة A321LR."

تجمع بالما، عاصمة جزر البليار الإسبانية، بين الطراز العالمي وسحر البحر الأبيض المتوسط. استكشف روعة كاتدرائية لاسو القوطية، وتجول في شوارع المدينة القديمة المتعرجة، أو استرخِ في أحد منتجعاتها الفاخرة العديدة. من المقبلات في الساحات المخفية إلى الإبحار على طول الساحل الفيروزي، تعد مايوركا وجهة مذهلة تلتقي فيها الشمس والبحر والأناقة.

تتوفر التذاكر للبيع الآن على etihad.com

جدول الرحلات بين أبوظبي وبالما – بالتوقيت المحلي ابتداء من 12 يونيو 2026

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

-انتهى-

#بياناتشركات