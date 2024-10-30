يُعد المول إضافة جديدة إلى مجمع "ند الشبا جاردنز" السكني بما يزخر به من خيارات راقية في عالم التجزئة والترفيه

سيشكل "ند الشبا جاردنز مول" نقطة التقاء مركزية ووجهة عصرية تضم مجموعة متنوعة من المطاعم وحضانة أطفال ومرافق صحية ولياقة بدنية

سيضم المول متجراً رئيسياً لعلامة "ويتروز" البريطانية الشهيرة لتجارة التجزئة الفاخرة والمرخصة من قبل "سبينس الإمارات" مما يعزز حضورها محلياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شمال"، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تأسست في دبي وتدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة، عن مشروع "ند الشبا جاردنز مول" ليقدم لسكان مجمع "ند الشبا جاردنز" السكني الجديد مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض التجزئة الفاخرة والوجهات العصرية.

يقع مجمع "ند الشبا جاردنز" السكني على بعد عشر دقائق فقط من وسط مدينة دبي، على مقربة من مناطق رئيسية في المدينة مثل مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، وميدان. ويمتاز المجمع الحديث والمسوّر الذي تملكه "شمال" وتطوره شركة "مِراس"، بموقعه الاستراتيجي ضمن أكثر المناطق المرغوبة في دبي، وينفرد بمساحاته الخضراء التي تضفي على المكان أجواءً من الهدوء والرقي، وتمنح قاطنيه حياة عصرية مميزة.

يضم المجمع السكني، الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع، فلل مستقلة وفلل تاون هاوس عصرية من ثلاث إلى سبع غرف نوم، شُيدت في بيئة تتناغم مع متغيرات الحياة، وتزخر بالعديد من وسائل الراحة والترفيه المتنوعة، بالإضافة إلى مؤسسة تعليمية حديثة والتي تقدم لقاطني المجمع أرقى مستويات المعيشة. كما يتمتع المجمع بإطلالات خلابة ومناظر طبيعية خضراء يتوسطها بحيرات ساحرة، متصلة بطرق هادئة للمشاة، ومسارات مخصصة لركوب الدراجات والجري، والتي تعكس صورة الحياة الأصيلة في المجمع والمفعمة بالتنوع والثراء.

سيتم تشييد "ند الشبا جاردنز مول" على طابقين، ليكون بمثابة بوابة للمناظر الطبيعية المحيطة ضمن المخطط الرئيسي للمجمع، وجزءاً من عملية التطوير الشاملة للمشروع ومرافقه وبنيته التحتية. وسيقدم المول باقة متنوعة من المتاجر الراقية والمطاعم والمقاهي الفاخرة، إلى جانب حضانة للأطفال، ومرافق متطورة للصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى "ويتروز" الذي سيكون المتجر الرئيسي، ويعد من العلامات البريطانية الشهيرة في قطاع التجزئة، والمرخصة من "سبينس الإمارات".

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال: "ينفرد مجمع "ند الشبا جاردنز" السكني بأسلوب حياة عصري متكامل يجمع بين الهدوء والحيوية، ضمن بيئة طبيعية مصممة بعناية، تمكن الأفراد بمختلف أطيافهم من تأسيس صلة قوية بهذا المكان. ويعد هذا المشروع تجسيداً لتطلعات دولة الإمارات في أن تصبح المكان الأفضل للعيش والإقامة، حيث يجد السكان فيها الراحة والسكينة. كما يتميز هذا المجمع السكني الفاخر بتوفير أرقى أنماط الحياة العصرية، فضلاً عن مجموعة من أفضل وسائل الترفيه والخدمات. وسيمثل "ند الشبا جاردنز مول" وجهة التقاء مركزية للسكان تشجع على بناء علاقات اجتماعية بناءة، وهو ما يتماشى مع رؤية وأهداف مجمع "ند الشبا جاردنز".

من جانبه، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لدى "سبينس الإمارات": "نحن فخورون بما نشهده من نمو هام لأعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الافتتاح المرتقب لفرع "ويتروز" الجديد في "ند الشبا جاردنز مول"، حيث سيمكننا هذا التوسع الاستراتيجي من تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع التجزئة، خصوصاً في مجال المنتجات الطازجة على مستوى الدولة، ويعد خطوة هامة أخرى في مسيرتنا نحو استكشاف وتنمية الفرص الجديدة وتعزيز وجودنا في المواقع الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة. وسيحرص "ويتروز" في "ند الشبا جاردنز مول" على تقديم أفضل المنتجات البريطانية والعالمية، بما يضمن تجربة تسوق فريدة ومتميزة لهذا المجمع السكني الراقي.

وسيتم تشييد "ند الشبا جاردنز مول" باستخدام مواد وتصاميم تتناغم بشكل تام مع المناظر المحيطة، لتعزز من جمالية اللوحة الطبيعية للمجمع. كما سيُراعى في تصميم مواقف سيارات المركز انسجامها مع المبنى وطبيعة المكان والحدائق المجاورة، ما يضفي تناسقاً بصرياً وجمالياً بين المركز والمساحات الخارجية. وسيعزز السقف المصنوع من الفولاذ الخفيف، المدعوم بأعمدة رأسية، الأجواء الرحبة للمكان مع وجود ممرات مغطاة لتوفير الظل. بينما يسهم الضوء الطبيعي غير المباشر في إضافة المزيد من السحر والهدوء على المكان.

وأشار دينيس فيرموندن، المسؤول التنفيذي من شركة " لوكي" (Loci) للهندسة المعمارية والتصميم، إلى أن التصميم والبناء المدروس بعناية لـ "ند الشبا جاردنز مول" ينسجم مع محيطه الطبيعي الهادئ، ويستفيد من المناظر الطبيعية الخلابة للبيئة المجاورة، منوهاً إلى تميز المركز التجاري بتصميماته البسيطة والمعاصرة، حيث تم اختيار مواد البناء بعناية فائقة لتتكامل مع المشروع الرئيسي، مع الاحتفاظ بدور "ند الشبا جاردنز" المركزي والمهم في المجمع السكني.

نبذة عن ند الشبا جاردنز

ند الشبا جاردنز هو مجمع سكني جديد مسوّر في منطقة ند الشبا بدبي، يقع وسط مجموعة من أبرز معالم المدينة بما في ذلك برج خليفة ومضمار ميدان ودبي مول. ويمتد هذا المشروع الفخم، الذي تملكه "شمال" وتطوره شركة "مِراس"، على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ويوفر فللاً ومنازل عصرية رائعة تتكون من ثلاث إلى سبع غرف نوم، في بيئة مرنة تتناغم مع متغيرات الحياة وتلبي متطلبات جميع الأجيال لتوفر لساكنيها كل ما يحتاجونه للاستمتاع بأرقى مستويات المعيشة. يضم المشروع مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى المراكز الرياضية ومؤسسة تعليمية حديثة، والتي تجتمع وسط واحة هادئة من المساحات الخضراء اليانعة والبحيرات المتلألئة، التي تتصل بها طرق يمكن التنزه فيها ومسارات لركوب الدراجات الهوائية والجري. تقدم ند الشبا جاردنز بما توفره من تجربة عيش استثنائية، عالماً من الرقي والهدوء والحياة العصرية الرغيدة.

نبذة عن شمال

تأسست شمال في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و "ند الشبا جاردنز". تستثمر شمال في نخبة مختارة من العلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.shamalholding.com

نبذة عن شركة مِراس

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" و"1 /جي بي أر" و"لاڤي" وغيرها.

نبذة عن سبينس ويتروز الإمارات العربية المتحدة

انطلقت قصة سبينس الإمارات العربية المتحدة في عام 1961 مع افتتاح أول سوبرماركت في ميدان النصر، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح إحدى أبرز سلاسل السوبرماركت الفاخرة في المنطقة. تدير المجموعة اليوم 79 متجراً، تشمل فروع ويتروز في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. شهد عام 2009 افتتاح أول فرع لويتروز في دبي مول، ليصبح منذ ذلك الحين وجهة مفضلة للمقيمين والزوار. تتميز ويتروز الإمارات بشهرة واسعة بين السكان بفضل رؤيتها المتقدمة وقدرتها على التكيّف مع أحدث توجهات الطهي واستقطاب المنتجات الجديدة من مختلف أنحاء العالم. وقد نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها بفضل التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء متميزة، مع إعطاء أولوية قصوى لجودة الطعام وسلامته ونضارته، وهي قيم أساسية في جوهر عمل الشركة منذ بدايتها.

نبذة عن شركة لوكاي

تأسست شركة لوكاي (Loci) عام 2012 من قبل المعماريين هاني فلاحه وحمد خوري. يتبنى استوديو "لوكي" نهجًا يركز على تعزيز الإرث الثقافي، مؤكدًا على أهمية السياق والموقع في توجيه عملية التصميم والعمارة.

نقدم رؤية واضحة ترتكز على الشكل العقلاني النقي وجودة الفضاء، ونسعى لتجسيد الالتزام الثابت بالجودة في جميع جوانب عملنا. تُعتبر الوظائف والمتانة والراحة عناصر أساسية في اللغة المعمارية حيث تجمع بين الجمال والتصميم الذي يتجنب تقلبات الموضة والاتجاهات السائدة، مع الحرص على استخدام المواد والمنتجات المحلية حيثما أمكن. هدفنا هو إنتاج عمارة تعزز جودة الحياة للمستخدمين، بحيث تكون تصاميم خالدة تتناغم مع البيئة المحيطة وتتمتع بالاستدامة البيئية.

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