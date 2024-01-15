المشروع العصري الجديد ومتعدد الاستخدامات سيمثل عند افتتاحه بحلول عام 2026 إضافة قيمة تثري التجارب العصرية في دبي

ستتولى شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي "إتش أند إتش للتطوير" إدارة عمليات تطوير المشروع، بالتعاون مع استوديو "ليبسكيند" الشهير واستوديو التصميم الداخلي "1508 لندن"

انطلاقاً من مدينة نيويورك، المشروع الجديد هو الأول في دولة الإمارات لعلامة بكارات التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، خلال حفل تدشين مميز عن البدء بأعمال البناء والتشييد لمشروع "فندق ومساكن بكارات" المقرر افتتاحه سنة 2026.

وينفرد "فندق ومساكن بكارات دبي" بتصميم عمراني فريد ليمثل تحفة معمارية وإضافة لافتة على الأفق الساحر لمنطقة داون تاون دبي. ويتكوّن المشروع من برجين بواجهات زجاجية واسعة تستوحي في شكلها أحجار الكريستال البراقة، وتضم أجنحة فندق بكارات، وشققًا سكنية فاخرة تحمل علامة بكارات الشهيرة وتحاكي تصاميمها العريقة. بالإضافة إلى العديد من المطاعم الفاخرة والمرافق والخدمات رفيعة المستوى.

ويعكس مشروع "فندق ومساكن بكارات دبي" العصري الحرفية العالية لعلامة بكارات التي تتكامل مع التجارب الفاخرة والحيوية التي تنفرد بها إمارة دبي، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم تجارب استثنائية تجمع بين أعلى مستويات الراحة والفخامة وأسلوب الحياة الراقية، والإبداع العُمراني المُتقن. وستتولى شركة "إس إتش للفنادق والمنتجعات" إدارة الفندق.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، المالكة لمشروع "فندق ومساكن بكارات دبي": "على مدار أكثر من 200 عام، رسخت علامة بكارات اسمها العريق في فن صناعة الكريستال الفاخر، وعززت هذا الشغف من خلال طرح العديد من العروض العصرية، بما في ذلك فندق بكارات نيويورك الشهير الذي يمثل باكورة فنادق العلامة الرائدة في مجال الضيافة. ويعد مشروع فندق ومساكن بكارات دبي استمراراً لهذا النهج، حيث سيمثل عند اكتماله تحفة معمارية ترسي معايير جديدة للفخامة والرّقي والحياة العصرية. ويُسعدنا العمل مع فريق استثنائي من الشركاء تحت إشراف شركة الاستثمار والتطوير العقاري ’إتش أند إتش للتطوير‘ لإنجاز هذا المشروع الرائد والذي سيمثل إضافة قيمة تثري أفق دبي بالمزيد من ملامح الفخامة والتفرد".

وأضاف: "نلتزم في شمال القابضة بتقديم كل ما هو فريد واستثنائي في المجتمعات التي نستثمر بها، ونتعهد بمواصلة العمل مع شركائنا والجهات المعنية لدعم طموحات دبي وتعزيز نمو قطاعاتها الحيوية لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل".

وسيتولى كل من استوديو "ليبسكيند" الشهير، واستوديو التصميم الداخلي المعروف "1508 لندن" العمل على هذا المشروع الرائد، تحت إدارة شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي "إتش أند إتش للتطوير"، وشركة شمال القابضة المالكة للمشروع، لإرساء معايير جديدة لتجارب الحياة والمعيشة الفاخرة ضمن "فندق ومساكن بكارات دبي".

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير: "إن خبرتنا الطويلة في المنطقة، والتزامنا الراسخ بتعزيز مبادئ الإبداع والابتكار في قطاع التطوير والبناء تعكس قدرتنا الكبيرة على إنجاز هذا المشروع بالشكل الأمثل".

وأضاف: "يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع شركة شمال القابضة، وفريقنا الذي يضم نخبة من أبرز الشركاء على مستوى العالم، لتقديم تجارب سكن ومعيشة لا مثيل لها. من موقعه المميز في قلب منطقة الداون تاون بدبي، يمثل فندق ومساكن بكارات دبي مثالاً بارزاً على التزامنا بابتكار أفضل المساحات التي تمزج بين التصاميم العصرية وملامح الرفاهية لتقدم وجهة استثنائية لعشاق أسلوب الحياة الراقية والفخامة العريقة".

وتجدر الإشارة إلى أن علامة "بكارات" تأسست على يد الملك لويس الخامس عشر، وهي شركة كريستال فرنسية شهيرة، أتقن حرفيوها مهارة صناعة الكريستال على مدار أكثر من 250 عامًا، ولطالما كان اسمها رديفًا للملوك والملكات، والسلاطين والقياصرة والأباطرة، ونجوم العصر الحديث.

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