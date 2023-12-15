في أعقاب شراكة طويلة وناجحة استمرت لعشر سنوات، أعلنت شمال القابضة عن استحواذها بشكل كامل على أسهم واحدة من أشهر تجارب الضيافة والترفيه في العالم

تتماشى هذه الخطوة مع رؤية شمال القابضة بأن تكون مؤسسة استثمارية ذات مستوى عالمي تلعب دوراً محورياً في تحقيق تطلعات مدينة دبي على المدى البعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، عن استحواذها بالكامل على مجموعة "سوشي سامبا" (SUSHISAMBA)، لتصبح الجهة الوحيدة التي تمتلك وتدير سلسلة مطاعم "سوشي سامبا" العالمية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة.

وبعد استحواذها على 50% من أسهم "سوشي سامبا" منذ العام 2014، أصبحت شمال القابضة المالك الوحيد والجهة المسؤولة عن إدارة العلامة التجارية بالكامل، بما يشمل كافة الأنشطة التشغيلية المرتبطة بها في جميع مواقعها العالمية.

واُفتتحت أولى مطاعم "سوشي سامبا" في مدينة نيويورك سنة 1999، لتتحول إلى واحدة من أشهر تجارب الضيافة وتعزز مكانتها كوجهة ترفيهية رائدة على مستوى العالم، من خلال تقديمها مزيجاً غنياً من نكهات المطابخ اليابانية والبرازيلية والبيروفية.

واكتسبت مطاعم "سوشي سامبا" شهرة عالمية واسعة، ليلمع اسمها عالياً في مجال الضيافة، حيث تمتلك اليوم مطعمين في لندن يتمتعان بإطلالات بديعة على مدينة الضباب، إلى جانب مطاعم ذات مواقع حيوية في كل من الدوحة وإدنبرة ولاس فيغاس ودبي. وافتتحت العلامة أول مطاعمها في دبي في العام 2021، لتحصد بعد مرور عامٍ واحدٍ على افتتاحها، جائزة أفضل مطعم يمزج بين فنون الطهي المختلفة في دبي من مجلة "فاكت دايننغ FACT Dining "، وقد ترشحت العلامة لنيل هذه الجائزة المرموقة من جديد خلال العام 2023. يقع مطعم سوشي سامبا في الطابق 51 بفندق سانت ريجيس دبي في نخلة جميرا، ويتميز بإطلالات خلابة على أفق مدينة دبي والخليج العربي.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "شمال القابضة": "تربطنا بفريق علامة سوشي سامبا شراكة قوية منذ العام 2014، وقد حقق المطعم نجاحاً باهراً ليصبح أحد أشهر علامات تجارب الضيافة حول العالم. وإننا نتطلع لتوظيف مواردنا وخبراتنا العميقة لدفع عجلة نمو العلامة، وترسيخ مكانتها كوجهة فريدة للتجارب الاستثنائية في مجال الضيافة وأسلوب الحياة".

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية شمال القابضة الاستثمارية التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية في المنطقة، كما تعكس التزام الشركة ببناء محفظة دولية تشمل مجموعة من الأصول المميزة في مجالات الضيافة والأطعمة والمشروبات والعقارات، والوجهات الترفيهية والاستثمارات والتجارب الفاخرة.

وفي إطار حديثه عن أهمية هذا الاستحواذ، أضاف عبدالله بن حبتور: "تعزز علامة سوشي سامبا من غنى وتنوع محفظتنا العالمية الرائدة في مجال الضيافة، والتي تضم العديد من الأصول الاستثنائية، وتنسجم مع هدفنا ببناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة تعكس الطاقة الخلاقة والروح الطموحة والمبدعة التي تتميز بها دبي".

من جهته، قال عمر غوتيريز، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "سوشي سامبا": "شمال القابضة هي شريك مهم في رحلة نجاح وتقدم علامة سوشي سامبا منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وقد توطدت أواصر الشراكة بيننا بمرور الوقت من خلال عملنا الوثيق من أجل تعزيز نمو عمليات العلامة. تعكس هذه الخطوة التزامنا بتحقيق مزيد من التقدم والنمو ومواكبة التطورات في السوق، ترسيخاً لمكانة سوشي سامبا كعلامة تجارية استثنائية لتجارب الضيافة وأسلوب الحياة حول العالم".

وقد رسخت علامة "سوشي سامبا" مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال فنون الطهي وأسلوب الحياة، بفضل التزامها بتقديم الأفضل في عالم الطهي والضيافة. وتنتشر مطاعم العلامة اليوم في مواقع حيوية ضمن عدد من أبرز المدن العالمية من بينها لندن ولاس فيغاس وإدنبرة والدوحة ودبي، فيما تخطط أيضاً لافتتاح فروع جديدة في كل من البحرين والرياض وأبوظبي خلال العام 2024.

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معلومات عن شمال القابضة

تأسست شمال القابضة في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال القابضة في نخبة مختارة من العلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءاً من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "فايف جايز" و"جميرا زعبيل سراي"و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال القابضة لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالمياً.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.shamalholding.com

نبذة عن سوشي سامبا

تحتفي علامة "سوشي سامبا" بالثقافة وفن الطهي الياباني والبرازيلي والبيروفي، وتقدم مطاعمها تجربة تذوق تثري الحواس، من خلال مزيج غني من المأكولات والمشروبات المبتكرة، التي تمتزج بأجواء أصيلة تحظى بإعجاب وتقدير روّادها من حول العالم. تقدم قوائم طعام "سوشي سامبا" مجموعة متنوعة من الأطباق الجديدة والمبتكرة الغنية بالنكهات، والمصنوعة من أفخر المكونات، والتي يتم تقديمها بأسلوب أنيق ومميز. وإلى جانب أطباقه المميزة، يقدم المطعم تشكيلةً واسعة من الكوكتيلات والمشروبات التقليدية مثل الويسكي الياباني والساكي، إلى جانب باقة واسعة من المشروبات المتنوعة.

تمتد فروع مطاعم "سوشي سامبا" في عدة مدن حول العالم منها لاس فيغاس ولندن ودبي والدوحة وإدنبرة، ومن المقرر افتتاح فروع جديدة في البحرين والرياض وأبوظبي وميلان. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.sushisamba.com ومتابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @SUSHISAMBA.