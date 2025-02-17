مسقط: مؤكدةً التزامها بالسلامة والكفاءة والتميز التشغيلي، أعلنت شل عُمان للتسويق (شل عُمان) مؤخراً عن إطلاق أول ناقلة وقود متنقلة من الجيل الجديد بسعة 7.5 كيلو لتر في سلطنة عُمان، حيث تم تزويد الناقلة الجديدة بأحدث معايير السلامة والخصائص التشغيلية التي ستعيد تعريف مفهوم نقل الوقود، مع الالتزام بأفضل معايير القطاع.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل سعيد بن محمد الرواحي، مدير عام القطاعات ومنتجات الحياد الكربوني في شركة شل عُمان للتسويق: ” لا يعتبر الابتكار مجرد قوة دافعة لنا فحسب، بل هو عنصر أساسي لتطورنا وريادتنا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع؛ فمع زيادة الطلب على حلول الطاقة، تصبح مهمتنا على تعزيز البنية التحتية الحيوية لنقل الوقود أكثر أهمية من أي وقت مضى. وسيساهم ذلك في تحسين الكفاءة مع ضمان السلامة والمسؤولية البيئية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عملياتنا".

وإدراكاً منها لأهمية السلامة بمفهومها المتكامل - الذي يشمل سلامة المركبة وسلامة السائق - قامت شركة شل عُمان بدمج مزايا متقدمة لا تقتصر على تحسين أداء القيادة فحسب، بل تعمل أيضاً على حماية أرواح الناس. يعمل نظام الثبات الالكتروني (ESC) على تعزيز التحكم في المركبة من خلال اكتشاف وتصحيح فقدان الاتزان، بينما يضمن نظام منع انغلاق المكابح (EBS) ثباتاً فائقاً ، كما تم تجهيز الناقلة بنظام مراقبة إجهاد السائق لتتبع الأداء وتحديد السلوكيات المنطوية على مخاطر للتدخل في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يقوم النظام النشط للكشف عن الإرهاق بتقييم مستوى التنبه لدى السائق باستمرار، ويصدر تنبيهات في نفس الوقت لمنع وقوع أي حوادث ناجمة عن الإرهاق، كما تعمل الوسائد الهوائية (Airbag) الأمامية والجانبية على توفير المزيد من الحماية للسائق والركاب. تتوافق الناقلة بالكامل مع معايير الجمعية العمانية للطاقة (OPAL Version 2) المتعلقة بالسلامة على الطريق، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مجال السلامة في نقل الوقود، ويعزز بدوره أفضل الممارسات المتبعة في القطاع.

إلى جانب نظام السلامة الفعّال، تعمل الناقلة كمحطة وقود مجهزة بالكامل، إذ يوفر نظام قياس الخزان الأوتوماتيكي الخاص بها إمكانية متابعة مستوى الوقود بدقة، بينما تعمل تقنية إدارة وحفظ سجلات معاملات الوقود على زيادة الشفافية والالتزام من خلال التتبع الدقيق والإبلاغ. وإدراكاً لأهمية المسؤولية تجاه البيئة، تدمج الناقلة أيضاً تقنية منع الانسكاب للمستوى الزائد، مما يحد من المخاطر المرتبطة بعمليات مناولة الوقود وانسكابه بشكل فعّال. ولتحسين كفاءة العمليات، يعمل نظام التحميل والتفريغ الذاتي للوقود على تقليل وقت الاستجابة وزيادة الإنتاجية، بينما تعمل الفوهة التي يبلغ طولها 15 مترًا على توسيع نطاق الوصول لتسهيل حركة الناقلة. وتتيح مضخة الوقود عالية الأداء النقل السريع للوقود، مما يضمن إمداداً متواصلاً دون انقطاع لتوفير الوقود للقطاعات الأكثر طلباً. ولتحسين التحكم التشغيلي، توفر شاشة المراقبة الفورية إحصاءات مباشرة عن مستويات المخزون وبيانات عمليات الوقود، مما يمكّن المشغلين من التحكم التشغيلي بشكلٍ أفضل.

ومن خلال هذا الجيل الجديد من ناقلات الوقود، تواصل شل عُمان ترسيخ معايير جديدة عبر تبني أحدث الابتكارات، وتعزيز التميز التشغيلي.

نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 94% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.

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