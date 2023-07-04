مسقط : تجسيدًا لالتزامها في لعب دور رئيسي لدعم جهود تحول الطاقة في السنوات القادمة، شاركت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) في رعاية ملتقى التنقل الأخضر التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتعكس الشراكة الاستراتيجية التزام شل عُمان بخطة التحول في مجال الطاقة في سلطنة عُمان ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، لتحقيق تطلعات الشركة في أن تصبح شركة طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، بما يتماشى مع استراتيجية شل الشاملة في مجال الطاقة. أقيمت المناسبة تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وكراعٍ للحدث، تعزز شل عُمان التزامها بتحقيق قيمة محلية مضافة في رحلة تحول الطاقة، من خلال توقيعها مذكرات تفاهم مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، واثنتين من الشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية. وتؤكد مذكرات التفاهم حرص شل عُمان على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المساهمة بفعالية أكبر في جهود خفض الانبعاثات الكربونية نحو تحقيق الحياد الصفري، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتسريع عملية تحول الطاقة وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

وأوضح الدكتور محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشل عُمان، قائلا "تسخر شل عُمان خبراتها العالمية لتلعب دورًا محورياً في تقدم سلطنة عمان نحو مستقبل مستدام للتنقل الأخضر. في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية تطورات ملحوظة لتوسيع دائرة استخداماتها بما يفتح آفاقا جديدة وفرصة أكبر لشل لتقديم حلول عملية لسائقي المركبات الكهربائية. ويتطلب ذلك شراكة وتعاوناً أوسع مع الحكومة والجهات ذات العلاقة ضمن منظومة عمل موحدة للحوكمة، لدعم خطط الانتقال للمركبات الكهربائية. ويسعدنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دعم تطوير شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية. ومن خلال هذه الشراكات سنواصل تحقيق رؤيتنا لتعزيز ونمو القيمة المحلية المضافة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية، ونقل التقنية والمعرفة لدعم قدراتها التنافسية في السوق المحلي."

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، وقعت شل عُمان و شركة أملاك لموارد الطاقة، لتوريد وتركيب معدات شحن المركبات الكهربائية لشل عُمان. فيما تهدف مذكرة التفاهم الثانية الموقعة مع شركة حسام للتكنولوجيا إلى تطوير نقاط شحن للمركبات الكهربائية المتكاملة لأول مرة في سلطنة عُمان. ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتولى الشركة مسؤوليات تطوير البرامج والتطبيقات، وخدمة العملاء، والصيانة الفنية ، ومنصات الدفع، وإدارة مرافق شحن المركبات الكهربائية. كما ستتعاون شركة حسام للتكنولوجيا مع شل عُمان لتقديم خدمات استشارية وخدمات الهندسة والمشتريات والبناء والإدارة لمختلف المشاريع المتعلقة بتحول الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

وبالاستثمار في تطوير محطات شحن المركبات الكهربائية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ستقود شل عُمان نمو الطاقة المتجددة وستعزز المستقبل الأخضر في سلطنة عمان باستراتيجية تعزيز التقدم التي تتماشى مع جهود السلطنة لخفض الانبعاثات الكربونية نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2050.

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نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 95.3% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.

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سلطنة عمان

محمود العبري

مدير العام القائم بعلاقات الشركة

شركة شل العُمانية للتسويق

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