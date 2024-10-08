[دبي، الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت شكسبير للاتصالات، وكالة العلاقات العامة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن شراكتها مع وكالة أوكسيجين، مزود الحلول الماسي لمنصة هبسبوت. وتتمتع وكالة أوكسيجين بحضورٍ راسخ على صعيد الصين وإمارة دبي، وتشتهر بخبراتها الواسعة في مجال دمج إدارة علاقات العملاء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجيات التسويق الحائزة على جوائز مرموقة.

وبوصفها مزود الحلول الشريك لمنصة هبسبوت في الصين، تتولى أوكسيجين قيادة دفة التميز الرقمي للشركات في مختلف القطاعات. ومنذ عام 2013، قامت الوكالة بتبسيط العمليات الرقمية المعقدة من خلال مزيج متناغم من التقنيات الأوروبية والفهم العميق للسوق الإقليمية.

تشمل إنجازات وكالة أوكسيجين، الحصول على عشر جوائز هبسبوت للتأثير منذ عام 2019، تقديرًا لعملهم الاستثنائي في إدارة علاقات العملاء، وتحويل العملاء المحتملين، وتحسين المبيعات.

كما تتمتع الوكالة بمكانة مرموقة في مجلس المستشارين الشركاء لمنصة هبسبوت، وهي مجموعة حصرية تقدم رؤى استراتيجية حول مستقبل التسويق الرقمي وإدارة علاقات العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أناندا شيكسبير، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشكسبير للاتصالات: "يسرنا الترحيب بوكالة أوكسيجين في قاعدة عملائنا، حيث تتميز بمنهجيتها المبتكرة لدمج مزايا هبسبوت مع منصاتٍ مثل وي تشات وخدمات الرسائل القصيرة وإدارة علاقات العملاء وقنوات الإعلان. وفي إطار توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، نتطلع إلى المساهمة في ترسيخ مكانة أوكسيجين ودعم عمليات تواصلها الاستراتيجي".

ومن خلال تركيزها الكبير على دمج إدارة علاقات العملاء والتسويق الرقمي، نجحت أوكسيجين في بناء مكانة مرموقة في مجال مساعدة الشركات على تعزيز حضورها الرقمي والتعمق في فهم مختلف مشاهد الأعمال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط. ويهدف التعاون مع شكسبير للاتصالات إلى توسيع حضور أوكسيجين في المنطقة، مما يتيح لمزيدٍ من الشركات الاستفادة من مزيجها الفريد بين الخبرات العالمية والرؤى المحلية.

ومن جانبه، قال لورنت روس، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالك المشارك لوكالة أوكسيجين: "نتطلع إلى توسيع حضورنا في دولة الإمارات بعد سنواتٍ من العمل مع عملائنا في دبي. ونهدف إلى أن نصبح أفضل شريك لمنصة

هبسبوت في الشرق الأوسط، مما يسهم في مساعدة الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات على الاستفادة من أدوات هبسبوت بالكامل، بما فيها إدارة علاقات العملاء والذكاء الاصطناعي والأتمتة. ومن خلال تمكين الشركات من تبسيط عملياتها وتحسين استراتيجياتها الرقمية، نسعى إلى بناء الجيل القادم من القادة الرقميين في المنطقة".

إن هذه الشراكة الاستثنائية هي علامة فارقة لكل من أوكسيجين وشكسبير للاتصالات في إطار مساعيها لتحقيق رؤيتهما المشتركة المتمثلة في الابتكار والنمو وريادة العالم الرقمي الذي يشهد تطوراً مستمراً.

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