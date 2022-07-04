· في إطار التوسع العالمي لشركة "نورث أيكر"، ستقوم "شعاع كابيتال" بدمج جميع أعمال إدارة الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول العقارية ووحدة أعمال التطوير العقاري التابعة لها ضمن كيان جديد منفصل

· انطلاقاً من خططها الاستراتيجية للتوسع عالمياً، تتبنى "نورث أيكر" معايير ترتكز على توفير عقارات مستدامة وأسلوب حياة صحي

الإمارات العربية المتحدة،: كشفت "نورث أيكر"، الشركة الرائدة في مجال تطوير المشاريع فائقة الجودة والتي تتخذ من لندن مقراً لها وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في إنشاء مساحات المعيشة الاستثنائية، اليوم عن خططها الطموحة لتوسيع أعمالها على المستوى العالمي وتعزيز النمو.

وفي إطار هذا التوسع العالمي، ستقوم "شعاع كابيتال" بدمج جميع أعمال إدارة الاستثمارات العقارية ووحدة أعمال التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية التابعة لها ضمن منصة واحدة وكيان منفصل يقع مقرها الرئيسي في لندن. وتحت هذه المظلة الجديدة، ستتولى "نورث أيكر" حالياً تطوير محفظة متنوعة وفريدة من المشاريع في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تزيد عن 3.6 مليار دولار، إلى جانب منصات الاستثمارات وإدارة الأصول العقارية.

وفي إطار مساعيها الاستراتيجية للتوسع وتعزيز النمو، تعتزم "نورث أيكر" التركيز على عدد من المحاور التي تنسجم كلياً مع رؤيتها لكي تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال العقارات التي ترتكز على الاستدامة وأسلوب الحياة الصحية، مع الالتزام بتحقيق تصنيف الخمس نجوم ضمن "مؤشر الاستدامة العقارية العالمي" بحلول عام 2030. وانطلاقاً من حرصها على تبني مفاهيم الاستدامة وأسلوب الحياة الصحي، تتطلع الشركة إلى الدمج بين عدد من الاستثمارات والأصول والخدمات والمشاريع العقارية التي تتقاسم رسالة واحدة لتحقيق أهداف طموحة وعملية على مستوى البيئة والمجتمع والاقتصاد وأسلوب الحياة الصحي تعود بالنفع على الأفراد والشركات.

وفي إطار التنظيم الهيكلي ورؤية مجموعة نورث إيكر التي تم تشكيلها مؤخراً، قال جاسم الصديقي، عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة "شعاع كابيتال" ورئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة "نورث

أيكر": "تشكل علامة ’نورث أيكر‘ التجارية ثمرة مسيرة طويلة حافلة بأرقى التصاميم والتجارب وممتدة على مدار أكثر من 30 عاماً. وفي إطار مساعينا لتطوير استراتيجيتنا، نعمل على ترسيخ سنوات طويلة من الخبرة في الاستثمار وتطوير وإدارة العقارات. وفي الوقت الراهن، بات دورنا مقترناً أكثر من أي وقت مضى بتشييد مساحات تعزز أسلوب الحياة الصحية للمجتمعات التي بنيت فيها، إلى جانب بذل الجهود المتواصلة للحد من تأثير أعمالنا على البيئة. كما أننا ملتزمون أيضاً بالحفاظ على صحة وعافية السكان والمالكين والمستأجرين والزوار في مجتمعاتنا، واتباع منهجية مدروسة في الاستثمار العقاري والتطوير والإدارة، مع تركيزنا على تحقيق استثمارات عقارية مربحة ومستدامة وقادرة على النمو ضمن مختلف ظروف الأسواق".

بدوره، قال وليد الهندي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة "شعاع كابيتال" والرئيس التنفيذي لمجموعة "نورث أيكر": "نفتخر بإطلاق خطط التوسع العالمي لشركة ’نورث أيكر‘، لاسيّما وأننا نتطلع لبدء مرحلة جديدة مكللة بالنجاح لهذه العلامة العقارية الرائدة. وستركز خطط ’نورث أيكر‘ المستقبلية على تمويل وتطوير وإدارة مجموعة متنوعة وفريدة من المشاريع في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، مع اهتمام خاص بتأسيس مساحات مستدامة وقادرة على تعزيز صحة وعافية سكانها، وتمنحهم أفضل تجارب السكن والعمل والتعلم والترفيه".

وأضاف الهندي: "سنواصل الاعتماد على خبراتنا الطويلة وسجلنا الحافل بالنجاح في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولطالما التزمنا خلال عملنا في القطاع العقاري بمنهجية قائمة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص بصرف النظر عن الأساليب المتعارف عليها وذلك للمضي قدماً في مسيرة النمو والازدهار. ومن خلال منهجية عملنا الشاملة واستثماراتنا الطموحة والتزامنا الراسخ والمبتكر باستدامة القطاع العقاري وتعزيز أسلوب الحياة الصحي للسكان، نعتزم الارتقاء بالمستويات المألوفة في القطاع وإرساء معايير جديدة للتميز العقاري. ولاشك أن استراتيجية أعمالنا المستدامة تمنحنا القدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة في شتى مفاصل أعمالنا، الأمر الذي يضمن تحقيق التوازن بين المكاسب المالية واعتبارات الأثر الاجتماعي والبيئي".

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حول شركة "نورث أيكر":

تعتبر "نورث أيكر" شركة عالمية للاستثمار وإدارة الأصول والتطوير العقاري تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، مع إرث يمتد لما يزيد على 30 عاماً. وتمتلك الشركة محفظة أصول تتخطى قيمتها 7.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع عقارية قيد

التطوير على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة بقيمة 3.6 مليار دولار. وتتمثل رسالة "نورث أيكر" في الاستثمار وتطوير وإدارة محفظة عقارية متنوعة ومتميزة على الصعد الاقتصادية والبيئية والمعمارية، وتعمل على تعزيز أسلوب الحياة الصحي للأفراد والبيئة من حولنا. وتتفرد الشركة بتبنيها نهجاً عقارياً متكاملاً يجمع ما بين إدارة الاستثمار وإدارة التطوير وإدارة الأصول، وذلك في سبيل تشييد استثمارات قوية تهدف لإطلاق مشاريع عقارية مربحة ومستدامة تركز على أسلوب الحياة الصحي في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول "نورث أيكر"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.northacre.com.

حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. وتشتهر شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول التي تعد من الأكبر ضمن فئتها في المنطقة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات، الطرح العام للأسهم، سندات الدين والمنتجات المهيكلة، إضافة إلى خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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