الشركة تحصل على موافقة 93% من حملة السندات لتمديد تاريخ استحقاق السندات الحالية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي إلى نهاية الربع الأول من عام 2024

شعاع كابيتال تمضي نحو المرحلة التالية من خطة تحسين رأس المال وطرح حقوق أولوية الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات المطلوبة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، اليوم عن بدء المرحلة التالية من خطتها لتحسين رأس المال وطرح حقوق أولوية الاكتتاب لزيادة رأس المال، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وخلال اجتماع حملة السندات، حصلت شعاع كابيتال على موافقة 93% من حملة السندات المستحقة البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي التي تم إصدارها من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة للمجموعة ("حملة السندات") من أجل تمديد تاريخ الاستحقاق من 31 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024؛ في خطوة أولى نحو تطوير الإطار الزمني اللازم لتنفيذ خطة تحسين رأس مال الشركة، التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وكانت شعاع كابيتال قد أعلنت في 9 أكتوبر 2023 عن حصولها على موافقة مجلس الإدارة لتحسين رأس المال من خلال خفض ومن ثم زيادة رأس المال المُصدر. وتعتزم الشركة توظيف خطة تحسين رأس المال لدعم النمو من خلال تعزيز استدامة الربحية، تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية، وتعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين، وتمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة.

وعززت شعاع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أنشطة قطاعاتها التشغيلية الرئيسية من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات المتخصصة وفوزها بالعديد من التفويضات الجديدة. وتهدف خطة تحسين رأس المال إلى تأسيس منصة تنموية تدعم تطلعات الشركة نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عموماً، بالتزامن مع توظيف خبراتها وكوادرها لتزويد أفضل الخدمات للعملاء.

وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بطرح الشركة لحقوق أولوية الاكتتاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

يذكر أن شعاع قد اختارت شركة "هوليهان لوكي" لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة "بيكر بوتس" لتكون مستشاراً قانونياً.

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.