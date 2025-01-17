خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل والتملك للوحدات السكنية خلال فترة معرض الشارقة العقاري (إيكرس 2025 ) في الفترة من 22 وحتى 25 يناير 2025 .

) في الفترة من وحتى يناير . الموقع الاستراتيجي لمشروع أجوان يجمع هدوء الحياة على واجهة شاطئية مع سهولة الوصول إلى المرافق الحضرية مما يجعل منه خياراً مثالياً للسكن أو للاستثمار

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إطلاق موج وغدير، البرجَين السكنيَين الجديدَين والمميزَين في مشروع أجوان خورفكان، وذلك خلال معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2025. وفي مبادرة خاصة احتفالاً بالإطلاق، سيحصل المشترون المحتملون الذين يحجزون وحداتهم العقارية خلال معرض إيكرس على خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل، ما يمثل فرصة غير مسبوقة للاستثمار في مشروع مميز على الساحل الشرقي الخلاب، أبرز الوجهات الجديدة القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "يوفر برجا موج وغدير مزيجاً متناغماً من التصميم الراقي والجمال الطبيعي، ويشكّلان فرصة استثمارية واعدة في خورفكان الخلابة. وتجسد هذه المساكن المميزة رؤية شروق في تطوير مشروعات تتمحور حول المجتمع، بكل ما فيها من مرافق عالمية الطراز وموقع متّصل وأسلوب حياة مفعم بحيوية الطبيعة".

وصُممت كلّ وحدة في البرجين بعناية لتوفير أكبر قدر ممكن من الإطلالات على مياه الخليج العربي أو جبال خورفكان المَهيبة. وتتضمن عروض المبيعات شقق بغرفتي وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس بثلاث وأربع غرف نوم. ويجمع الموقع الاستراتيجي لمشروع أجوان هدوء الحياة على واجهة شاطئية مع سهولة الوصول إلى المرافق الحضرية، مما يجعل منه خياراً مثالياً للسكن أو للاستثمار.

ويشكل أجوان خورفكان مشروعاً أساسياً ضمن محفظة شروق، التي تتضمن أيضاً جزيرة مريم والمشروع الرائد مدينة الشارقة المستدامة، أول مجمع سكني مستدام في إمارة الشارقة.

وتُظهر بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أداءً قوياً للسوق في المناطق الوسطى والشرقية، مع وصول قيمة المعاملات إلى 1.3 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبلغت مساهمة خورفكان لوحدها في المعاملات 262.4 مليون درهم إماراتي، مما يؤكد الإقبال المتنامي على المنطقة من المستثمرين والمشترين.

ويشكل معرض الشارقة العقاري - إيكرس ركيزة مهمة في قطاع العقارات المزدهر، والذي تصل قيمته إلى 900 مليار دولار أمريكي. وتسلط الفعالية، التي تُنظم بالتعاون بين تنظيمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، الضوء على مشروعات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة وتوجهات القطاع. وسيتواجد فريق مبيعات أجوان في الجناح رقم 300 في القاعة رقم 2 لتقديم الدعم للمستثمرين ومساعدتهم في انتقاء الخيارات التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، والاستفادة من عرض الخصم المميز خلال فترة المعرض.

ويُعقد معرض إيكرس 2025 في مركز إكسبو الشارقة بدءاً من 22 ولغاية 25 يناير، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 8:00 ليلاً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 9:00 ليلاً.

لمزيد من المعلومات حول أجوان خورفكان، يرجى التواصل على الرقم 800 AJWAN (25926).

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هي هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة، وتهدف "شروق" إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم بيئة تدعم نمو الأعمال والأفكار، وتسعى "شروق" منذ تأسيسها في العام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.

نبذة عن أجوان خورفكان

يُرسي أجوان معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية وسط البيئة الخلابة لمدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. ويغطي المشروع السكني الرائد والطموح من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مساحةً شاسعةً تبلغ 65,269 قدم مربع، حيث يسهم في تعزيز جاذبية خورفكان من خلال ستة مبانٍ تتضمن 185 شقة، ومسبحَين للكبار وآخر للأطفال، وإطلالات مميزة على الواجهة المائية، ومجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمطاعم ومساحات التجزئة. ويتضمن المشروع كذلك حديقةً مائيةً بمساحة 15,000 قدم مربع، تحتوي على مسبح بأمواج اصطناعية ومنزلقات وممرات مائية متعرجة، مما يضفي مزيداً من التميز على الحياة الساحلية في خورفكان.

ويستوحي أجوان اسمه من كلمة "جَون" وتعني الخليج الصغير، مما ينشئ رابطاً مجازياً مع الموقع الساحلي الفريد للمشروع والمُحاط بميناء وشاطئ وإطلالات جبلية. كما يحظى المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ خورفكان، حيث يبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدرج الشهير والشلال، ودقائق قليلة عن مسار برج الرابي، والذي يشكل وجهةً مثاليةً للراغبين بالاستمتاع بأجواء الهدوء وسط جمال البيئة الطبيعية.

ويوفر أجوان فرصةً استثماريةً استثنائية مع أسعار تنافسية للسكن على واجهة مائية، حيث يوفر إطلالات خلابة على خليج عُمان والجبال المهيبة في المنطقة، ويدمج جمال الطبيعة مع مساحات سكنية أنيقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على الرقم 25926 800 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.ajwan.ae.

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جامبت للعلاقات العامة

شوكت راتر

مدير أول للعلاقات العامة – الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

showkat@gambit.ae

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