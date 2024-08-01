مدفوعات حقوق ملكية من أوبو ( OPPO ) إلى إريكسون.

) إلى إريكسون. التعاون التجاري في المشاريع المتعلقة بتقنية الجيل الخامس مثل اختبار الأجهزة والتفاعل مع العملاء .

وقعت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:ERIC) وأوبو (OPPO) اتفاقية تعاون عالمية بشأن الترخيص المتبادل لبراءات الاختراع الأساسية لمعايير تقنيات الهاتف الخلوي ، بما في ذلك الجيل الخامس. وستقوم أوبو، شركة رائدة في مجال بيع الهواتف الذكية والتي تتمتع بمبيعات في الأسواق العالمية وحضور كبير في البلدان النامية، بدفع رسوم الامتياز لشركة إريكسون.

بالإضافة إلى الترخيص المتبادل، ستجري أوبو وإريكسون تعاونًا تجاريًا في عدد من المشاريع المتعلقة بتقنية الجيل الخامس، بما في ذلك اختبار الأجهزة، والتفاعل مع العملاء وأنشطة التسويق.

تقول كريستينا بيترسون، رئيس الملكية الفكرية في إريكسون: " اتفاقية الترخيص المهمة هذه مع أوبو تسمح لإريكسون بالاستثمار بشكل أكبر في تقنيات الاتصالات الأساسية، وهو دليل على أن الغالبية العظمى من اتفاقيات الترخيص تستند إلى مفاوضات تجارية. كما يعكس الاحترام المتبادل لمحفظة براءات الاختراع الخاصة بكل منهما. نتطلع الآن إلى زيادة إيرادات حقوق الملكية الفكرية لشركة إريكسون من خلال اتفاقيات الجيل الخامس جديدة والتوسع في مجالات الترخيص الإضافية، مثل إنترنت الأشياء والإلكترونيات الاستهلاكية."

تتوافق هذه الاتفاقية مع الممارسة العالمية حيث تحتاج الشركات التي تقدم منتجات تستخدم معايير 3GPP الخلوية، مثل تقنية الجيل الخامس، إلى اتفاقية ترخيص مع حاملي براءات الاختراع حتى لا تنتهك هذه البراءات، وأيضًا لتعويض حاملي براءات الاختراع عن استثماراتهم في البحث والتطوير.

لقد انعكست الفائدة المالية لهذه الاتفاقية بالفعل في النتائج المالية لشركة إريكسون للربع الثاني من عام 2024.

على مدى عدة عقود، كانت إريكسون مساهمًا رائدًا في 3GPP وفي تطوير معايير الهاتف المحمول العالمية. يتم تعزيز قيمة محفظة براءات الاختراع لشركة إريكسون التي تضم أكثر من 60,000 براءة اختراع مُنحت من خلال موقعنا الرائد كمورد تقنية الجيل الخامس، ومحفظة براءات الاختراع الرائدة لدينا في مجال تقنية الجيل الخامس والاستثمارات السنوية التي تزيد عن 45 مليار كرونة سويدية في البحث والتطوير.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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