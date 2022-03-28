دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة بروف بوينت - الرائدة في مجال الأمن الالكتروني ، اتفاقية تعاون مع شركة "اتقان الخليج للحاسب الآلي"- الرائدة في مجال تكامل الأنظمة ومزود الحلول في دولة الإمارات وإحدى شركات ياس القابضة. بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل شركة "اتقان الخليج للحاسب الآلي" على تعزيز محفظة الأمن ا الكتروني الخاصة بها لدعم المؤسسات والشركات في المنطقة؛ بينما تعمل شركة بروف بوينت على توفير حلول التدريب على أمن البريد الإلكتروني وحماية المعلومات والتوعية بالأمنالالكتروني.

هذا وتواجه الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العديد من التهديدات المتطورة. في هذا الشأن؛ أشار تقرير صادر عن بروف بوينت عن أن أكثر من ثلثي الروؤساء التنفيذين في أمن المعلومات في دولة الإمارات يشعرون بخطر التعرض لهجوم إلكتروني مادي؛ لافتاً إلى أنواع الهجمات التي تزيد من قلق الرؤوساء التنفيذين في المنطقة في الوقت الحالي: التهديدات الداخلية ( 29٪) والتصيد الاحتيالي (28٪) وهجمات البريد الإلكتروني للأعمال (25٪) وهجمات سلسلة التوريد وفيروس الفدية (22٪ لكل منهما)؛ كل هذه الهجمات يتسبب فيها العنصر البشري لمواجهة هذه التهديدات، يجب أن تضمن الاستراتيجيات الأمنية للشركات في دولة الإمارات الجمع بين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا.

وفي ظل تحول بوصلة اهتمام قراصنة الانترنت لاستهداف الأفراد، تؤمن بروف بوينت أن الطريقة الأكثر فعالية لتقليل المخاطر تتمثل في حماية الأفراد من التهديدات التي تستهدفهم والتي غالبًا تأتي عبر البريد الإلكتروني وهنا يكمن نهج شركة بروف بوينت الذي يركز على الأفراد لتعزيز الأمن الالكتروني ؛ ما يجعل عروض منتجاتها فريدة من نوعها. ومن خلال نشر تقنيات بروف بوينت، يمكن للمؤسسات اكتساب رؤى عميقة لتحديد الأفراد الأكثر ضعفًا وكيفية استهدافهم وكيفية حمايتهم بشكل فعال؛ كما أنهم قادرون على الاستجابة لفقدان البيانات بسرعة أكبر. علاوة على ذلك، هناك دائمًا مستخدم مشارك؛ لذلك يمكن للنهج الذي يركز على الأفراد أن يحقق نجاحات عديد مقارنة بالحلول السابقة التي باءت جهودها بالفشل.

في هذا الشأن؛ تركز "شركة اتقان الخليج للحاسب الآلي" على الأمن الالكتروني؛ كونها تلعب دورًا بارزاً في تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات. وتشكل الشراكة مع شركة "بروف بوينت" أهمية كبيرة لدى شركة "اتقان الخليج للحاسب الآلي" كونها تمكنها من توفير خدمات موارد ذات مستوى عالمي ناهيك عن قديم قيمة مضافة لعملائها.

بدوره؛ قال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يتسم قراصنة الانترنت الذي يعمدون إلى شن هجمات الكترونية بالذكاء الخارق عند استهداف الأفراد. ولذلك، تحتاج المؤسسات والشركات إلى تبني حلول أكثر ذكاءً لحماية هؤلاء المستخدمين وبياناتهم؛ بسلاسة عبر نظامهم البيئي للحلول الأمنية". وإن رؤية بروف بوينت تتمثل في توفير حلول أمنية تركز على الأفراد في المقام الأول؛ حيث توفر حماية مصممة خصيصًا للمستخدم الفردي. وتجسيداً لرؤيتها، تحرص شركة بروف بوينت على تقديم أفضل الحلول الأمنية على الإطلاق لدعم احتياجات المؤسسات للتعامل الجيد مع مشهد التهديدات سريع التطور. ومن أجل تحقيق هذا الرؤية، يسعدنا التعاون مع شركة "اتقان الخليج للحاسب الآلي" لتقديم هذه الحلول في جميع أنحاء المنطقة."

من جانبها؛ قالت أميا رانجان هاتي، المدير العام لشركة اتقان الخليج للحاسب الآلي": “تتماشى شراكتنا مع شركة بروف بوينت مع رؤيتنا الهادفة إلى نكون أحد المزودين الرائدين في مجال حلول الأمن الرقمي في دولة الإمارات. ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية ؛ سوف نقدم مجموعة واسعة من حلول الأمن الالكتروني لدعم القطاعين العام والخاص الحكومية في التعامل مع كافة التحديات التي تطرأ في السوق للاحتفاظ بمرونته بشكل مستدام." .

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اتقان الخليج للحاسب الآلي

تعد شركة اتقان الخليج للحاسب الآلي، التي تتبع شركة ياس القابضة، شركة رائدة تعمل في مجال تكامل الأنظمة. وتعمل الشركة، التي تأسست عام 1984، على دعم العملاء من الشركات من خلال توفير حلولاً ذات مستوى عالمي. تقدم الشركة أحدث التقنيات بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني وحلول الشبكات الضوئية والبوابات وإدارة المحتوى والأنظمة السمعية البصرية والبنية التحتية والأرشفة وإدارة الوثائق وأتمتة سير العمل وأنظمة معلومات الرعاية الصحية وإدارة التعلم والأداء وأنظمة الأمن وحلول إدارة علاقات العملاء. لمزيد من المعلومات الرجاء الضغط على الرابط التالي: www.itqan.ae

نبذة عن بروف بوينت:

برووف بوينت هي شركة رائدة تعمل على توفير حلول متطورة في مجال الأمن السيبراني لحماية أهم الأصول المؤسسية، والمتمثلة في موظفيها.

وتدعم "برووف بوينت" من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى التقنيات السحابية، الشركات في مختلف دول العالم للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية بياناتها وتعزيز مرونة المستخدمين في التعامل مع الهجمات الإلكترونية.

وتعتمد المؤسسات الرائدة من مختلف الأحجام، بما في ذلك أكثر من نصف أكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة Fortune 1000 –على حلول ومنتجات شركة "برووف بوينت" للحد من مخاطر الأمان والامتثال الأكثر خطورة والتي قد تنجم عن البريد الإلكتروني والتقنية السحابية ومنصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط: www.proofpoint.com .

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