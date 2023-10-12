الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها تعلن افتتاح مكتب جديد لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع العقارات في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت يونيك بروبرتيز، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في قلب الخليج التجاري، المنطقة المركزية للأعمال الخاصّة في مدينة دبي. ويتمثل الهدف من افتتاح المكتب، الذي يمتد على مساحة 15 ألف قدم مربع، في مواكبة النمو الذي يشهده قطاع العقارات في دبي، إضافة إلى التوقعات بارتفاع أعداد السكان في دولة الإمارات ليصل إلى حوالي 11.1 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وتشهد أسعار الإيجار في العقود السكنية الجديدة نمواً لافتاً في العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 32.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 3.5% مقارنة بالربع الماضي، وتتمتع شركة يونيك بروبرتيز بالإمكانيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد بفضل الأقسام الإضافية في الشركة، بما فيها قسم السوق الثانوية، وقسم إدارة العقارات، وقسم منازل العطلات، وخدمات التصميم الداخلي، إلى جانب الخدمات المهنية وخدمات الكونسيرج وغيرها.

وقامت شركة يونيك بروبرتيز خلال السنوات القليلة الأخيرة بتوسيع نطاق أعمالها عالمياً بشكل استراتيجي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حضورها في الدول الأوروبية، لا سيما تلك الناطقة باللغة الألمانية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في المبيعات المباشرة للعملاء وتعزيز شبكتها من شركاء الأعمال في هذه المناطق. كما تتميز الشركة بعلاقات تعاون استراتيجية مع شركاء في تركيا تهدف إلى دعم استراتيجية النمو.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز: "يسرنا المساهمة في نمو دبي من خلال مكتبنا الجديد الذي سيقدم مجموعة من الخدمات الجديدة للعدد المتنامي من سكان الإمارة، لا سيما مع حصول دبي على تصنيف متقدم بوصفها السوق الرائدة وإحدى أكثر الأسواق نشاطاً في قطاع العقارات السكنية الفاخرة. وتمثل مبادئ النزاهة والشفافية والاحترام جوهر قيم شركتنا التي تميزت منذ تأسيسها في عام 2008 عن غيرها من شركات الاستشارات العقارية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو والارتقاء إلى آفاق جديدة.“

وحصلت شركة يونيك بروبرتيز على العديد من الجوائز بوصفها شركة الوساطة الأفضل أداءً، لتحجز مكاناً لها بين أبرز شركات التطوير العقاري، مثل إعمار ونخيل للتطوير العقاري ومِراس ودبي القابضة وداماك العقارية وغيرها. وقدمت وكالة الاستشارات العقارية خدماتها على مدى الأعوام الـ 15 الماضية لما يزيد على 10 آلاف عميل من أكثر من 100 جنسية مختلفة. وتلتزم يونيك بروبرتيز بتعزيز ازدهار دولة الإمارات خلال السنوات القادمة، وترسيخ مكانة الشركة كواحدة من شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي.

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