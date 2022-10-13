يتيح هذا الاستحواذ لشركة يونيفونك فرصة الوصول إلى أحدث حلول "الذكاء الاصطناعي للمحادثات وتحليلاتها" المقدمة من شركة سيستك، بالإضافة للوصول إلى قاعدة قوية من العملاء والشركاء. ومع تكامل الخدمات والإمكانات التي تملكها سيستك ويونيفونك، سيقدمون منتجات أكثر شمولاً في تفاعل العملاء عالمياً

تعلن يونيفونك -منصة الاتصالات الرائدة كمقدم خدمات (منصة الاتصالات كخدمة) في الشرق الأوسط- اليوم عن استحواذها على شركة سيستك، وهي شركة أتمتة للمحادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على الأبحاث والتطوير. جرى إتمام الصفقة في 12 أكتوبر 2022.

تأسست سيستك عام 2000م بهدف إحداث ثورة في تكنولوجيا المحادثات وقد طورت مجموعة من حلول المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُمَكِّن الشركات من تقديم تجربة عملاء فائقة الجودة. تضم قائمة عملاء سيستك الحاليين كبرى الشركات في شتى القطاعات من ضمنها القطاعات المصرفية وشركات الخدمات المالية وشركات تكنولوجيا مراكز الاتصال ومقدمي خدمات التعاقد الخارجي. يعمل أكثر من 140 موظفاً في سيستك من ضمنهم فريق عمل قوي يضم أكثر من 100 متخصص في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا. تتعهد يونيفونك وسيستك التزامهما المشترك بأن يصبحا الشريك المفضل لحلول التفاعل مع العملاء للشركات الرائدة على مستوى العالم. كما تفخر سيستك بأنها شركة لتكنولوجيا المحادثات (speech-tech) معترف بها من قِبل شركة غارتنر (Gartner) العالمية.

وقد صرح أحمد حمدان -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيفونك - قائلاً: "تشترك يونيفونك وسيستك في التزامهما المستمر بإحداث ثورة في مجال التفاعل مع العملاء سريع النمو والتطور. تعمل حلول أتمتة المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتعددة القنوات لدى سيستك على تعزيز منتجات يونيفونك بشكل كبير، ونحن مستمرون في تحقيق أهدافنا للنمو من خلال الدمج بين تكنولوجيا الشركتين وقدرتنا على الوصول إلى الأسواق، مع الاستفادة بشكل فعال من إمكانيات سيستك لخدمة عملائنا وأسواقنا الإستراتيجية".

ويذكر البروفيسور ليفنت أرسلان -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيستك- قائلاً: "نحن متحمسون للانطلاق في هذه المرحلة القادمة من النمو جنباً إلى جنب مع فريق يونيفونك"، ويضيف قائلاً: "نحن منبهرون بقدرة يونيفونك على توسيع نطاق أعمالها بوتيرة سريعة مع استمرارها في تقديم الحلول المثلى والنوعية في قطاع "منصات الاتصال كخدمة" لعملائها. كما نتطلع إلى الاستفادة من الجَمع بين إمكانيات منصتنا وقدرتنا في الوصول إلى الأسواق لتوفير حلول تقنية متعددة القنوات لدعم الشركات في تفاعلها مع عملائها على مستوى العالم. تتميز يونيفونك بوصفها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول منصة الاتصالات كخدمة في الأسواق الناشئة - وتحظى بدعم من مجموعة مستثمرين بارزين كـ سوفت بنك وسنابل (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي)- مما يعزز من تواجدنا ونمونا في الأسواق".

كما علق ستيفان كارلسون -المدير المالي لشركة يونيفونك - على هذا الحدث الهام: "يُعد استحواذنا على سيستك خطوة منطقية للغاية ومهمة جدا في رحلتنا للنمو، ومواصلة توسيع منتجاتنا في مجال التفاعل مع العملاء وانتشارنا الجغرافي. وقد قدمت سيستك أداءاً مالياً قوياً وحققت نمواً ملموساً في الإيرادات وإجمالي الأرباح؛ لذا تُعد هذه الصفقة إضافة مهمة إلى قيمة هوامش الربح وميزان المراجعة ليونيفونك. ونحن نتطلع نحو الاستفادة من الجمع بين الفرص السوقية الناتجة عن هذه الشراكة ".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن يونيفونك

يونيفونك منصة تفاعل مع العملاء تُمكِّن المؤسسات من تعزيز رضا عملائها من خلال تزويدهم بتجارب رائعة متعددة القنوات. تعمل يونيفونك على تبسيط المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العملاء، وذلك من خلال توحيد قنوات الاتصال، وتطبيقات المراسلة، وروبوتات الدردشة.

تحقق الحلول التي تقدمها يونيفونك التكامل بين قنوات التواصل مع العملاء، بما في ذلك النص، والصوت، والرسائل، وشبكة الويب و تدمجها جميعاً في منصة واحدة لتمكين الشركات من إنشاء علاقات أقوى مع عملائها. في ظل نشوء قنوات التواصل الجديدة والتغيُّر المتواصل لتفضيلات المستخدمين بمرور الوقت، تعتمد المؤسسات على شركة يونيفونك للارتقاء بمستوى مشاركة العملاء وتحسين عائدات الاستثمار المترتبة على التواصل.

بدءاً من الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وصولاً إلى دعم خدمة العملاء عبر الواتساب، تُشجع يونيفونك المؤسسات على إحداث تغيير جذري في تجارب عملائها. وفي الوقت ذاته، تُمكِّنهم من التركيز على أنشطة أعمالهم الأساسية دون الحاجة إلى الاحتفاظ ببنى تحتية باهظة التكلفة لتيسير التواصل.

تُشكل يونيفونك حلقة الوصل بين المؤسسات المحلية وعملائها، ويشمل ذلك البنوك والمؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وبفضل ما لديها من خبرة مُثبتة ومؤكدة في الأسواق الناشئة منذ عام 2006، تتعهد يونيفونك بتحقيق التميُّز في إدارة أكثر من 10 مليارات معاملة سنوية لملايين المتلقين في أكثر من 160 دولة، مدعومةً بحضور الشركات المحلية في خمس دول وفريق مختص يضم أكثر من 300 مهني محترف يعكف على خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

للمزيد من المعلومات عن يونيفونك يُرجى زيارة الموقع لإلكتروني .https://www.unifonic.com/

نُبذة عن سيستك

سيستك هي شركة عالمية تعمل في مجال تكنولوجيا حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثات وتحليلات المحادثات للعملاء منذ عام 2000. تساعد سيستك المؤسسات في أن تصبح أكثر اعتماداً على البيانات وأعلى كفاءة، وأن تقدم تجربة أفضل لعملائها. تملك سيستك فريق أبحاث وتطوير يضم أكثر من 100 متخصص على تطوير منتجات سيستك المبنية على تقنيات التعرُّف على الصوت، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وتقنيات المقاييس الحيوية للصوت.

عملت سيستك على مدار العقدين الماضيين على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثات، وتحليلات المحادثات، والمقاييس الحيوية للمحادثات؛ لمساعدة أكثر من 200 علامة تجارية في 16 دولة في تحسين التجربة المقدمة لعملائهم.

وقد أطلقت سيستك مؤخراً علامة كنوفو (Knovvu) التجارية باعتبارها منصة جيل جديد لأتمتة المحادثات. تقدم سيستك حالياً جميع منتجاتها تحت اسم العلامة التجارية كنوفو.

تعرف على المزيد عن سيستك - https://www.sestek.com/

تعرف على المزيد عن كنوفو - https://knovvu.com/

بيانات إتصال المستثمرين

ستيفان كارلسون، المدير المالي، يونيفونك scarlsson@unifonic.com

راتشا تشاموت، مدير علاقات المستثمرين، يونيفونك rchamut@unifonic.com