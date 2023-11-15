

يعد المشروع الأول من نوعه بمنطقة الخليج، يقام في رأس الخيمة بتكلفة استثمارية قدرها 160 مليون درهم إماراتي

المشروع جزء من برنامج الاستثمار المشترك للتعاون الثنائي بين الصين والإمارات ضمن مبادرة الحزام والطريق (BRI)

رأس الخيمة/ دبي، الإمارات العربية المتحدة، تبحث شركة يوتيكو، أكبر مزود خاص لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارات، وشركة شاندونغ تيانيي للكيماويات في الصين، عن الدخول في شراكة لتنفيذ مشروع مشترك رائد في مجال الاقتصاد الدائري لاستخراج المواد الكيميائية الصناعية من نفايات مياه البحر، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج لإعادة تدوير مياه البحر الناتجة عن محطات تحلية المياه.

وفي بيان صادر عن يوتيكو، خلال الدورة الخامسة والعشرين معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ”ويتيكس“، ومعرض دبي للطاقة الشمسية (DSS) ، أعلنت شركة يوتيكو أن المشروع سيقام في رأس الخيمة على مساحة تُقدر بنحو 20,000 متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها 160 مليون درهم إماراتي، حيث سيتم تطوير المشروع المشترك بجوار مباني شركة يوتيكو.

"إن هذا المشروع الرائد في مجال صناعة الطاقة المتجددة في المنطقة، يُمهد الطريق للابتكار في تحويل مخلفات مياه البحر الناتجة عن محطات تحلية المياه. ويتمتع المشروع بأهمية خاصة في منطقة الخليج، والتي تسهم عالميًا بأكبر بنسبة من مخلفات مياه البحر الناتجة عن عملية تحلية مياه البحر مما يؤثر سلباً على البيئة البرية والبحرية.

وقال حسين اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوتيكو: "نحن أيضاً فخورون بالإعلان عن المشروع خلال فترة ازدياد الاهتمام بالاستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع إقامة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP 28".

المشروع له أيضًا أهمية اجتماعية وسياسية كبيرة حيث يشكل جزءًا من الاستثمارات المشتركة في إطار التعاون الثنائي بين الإمارات والصين في مبادرة الحزام والطريق BRI.

ستقوم الشراكة المشتركة باستخراج البروم وحمض الهيدروبروميك الذي تم معالجته بشكل كبير من مخلفات مياه البحر المركزة من محطات تحلية المياه التابعة لشركة يوتيكو، لإنتاج منتجات نهائية من بروميد الكالسيوم وبروميد الصوديوم، والتي تحظى بطلب كبير للاستخدامات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.

وصرح السيد لي ماو آن، رئيس شركة شاندونغ تيانيي للكيماويات: "سيساعد المشروع في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات تُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، ولن تكون ضارة بالحياة البحرية عند أعادتها مرة أخرى بالبحر".

وهذه المنتجات الناتجة عن استخراج البروم من نفايات مياه البحر مطلوبة في صناعات مثل النفط والغاز والصناعات الدوائية وتُستخدم في مثبطات اللهب والمنظفات والتبريد، وما إلى ذلك.

كما سيقوم المشروع البارز بإضافة وتعزيز محفظة يوتيكو للطاقة المتجددة وتحسين جهود الشركة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر عملياتها.

"لقد قمنا باستمرار بتقليل أثرنا الكربوني على مدى السنوات بنسبة 6% سنويًا، وبشكل تراكمي قمنا بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تزيد عن 40% خلال الخمس سنوات الماضية. نحن ملتزمون بالهدف الوطني الاستراتيجي صفر صافي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات"، وفقًا لما قاله اللواتي.

وأضاف: "إن المشروع سيتم الإعلان عنه أيضًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن عام 2023 هو "عام الاستدامة". كما إنه يُكمل شعار معرض ويتكس لهذا العام، "في طليعة الاستدامة".

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معلومات حول شركة يوتيكو:

يوتيكو هي شركة مرافق خاصة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2005. منذ ذلك الحين، تطورت لتصبح مزود مرافق متكامل ومملوك للقطاع الخاص. وهي أكبر منشأة خاصة متكاملة الخدمات في الشرق الأوسط، وتُعد أيضًا الشركة الوحيدة في قطاع الخدمات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل أعمال يوتيكو إمدادات المياه، وتحلية المياه، وحلول معالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الطاقة ونقلها، فضلاً عن الطاقة الشمسية. ومن ضمن مستثمرو يوتيكو، هناك كيانات ذات طابع حكومي سيادي من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وبروناي. وتمتلك يوتيكو أكثر من 500 كيلومتر من شبكة المياه. كما تمتلك أيضًا خط أنابيب للمياه بطول 58 كيلومترًا هو الأول من نوعه بين رأس الخيمة والشارقة، بقدر 50 مليون جالون يوميا، ويربط الإمارات الشمالية عبر رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة. كما تمتلك الشركة خط نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت وأكثر من 250 كيلومترًا من شبكة الطاقة بجهد 11 كيلوفولت. وتقدم يوتيكو خدماتها على مساحة تقدر بحوالي 700 كيلومتر مربع.