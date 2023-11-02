دبي- شركة يانغو(Yango)، الشركة التقنية الرائدة في تحويل التكنولوجيا ذات المصادر العالمية إلى خدمات يومية للارتقاء بالمجتمعات وتقديم حلول مبتكرة هدفها تحسين تجارب الحياة اليومية، تطلق تطبيق Yango Maps (خرائط يانغو) في دبي، الذي يرسم ملامح مستقبل التجوال ويمكّن المستخدمين من تخطيط طرق ومسارات سريعة وسلسة عند القيادة أو المشي أو لاستخدام وسائل النقل العام، عبر خريطة مفصّلة تضم معالم ثلاثية الأبعاد بصورة قريبة جدًا للواقع. كما يوفر التطبيق عرضاً ذكياً لمسارات القيادة، ويقترح أماكن مناسبة لمواقف السيارات. يتوفر تطبيق Yango Maps مجاناً عبر كل من Google Play وApp Store باللغتين الإنجليزية والعربية للواجهة والتوجيهات الصوتية.

تقدّم خرائط يانغو مخططاً فعلياً لمدينة دبي، تظهر الطرق والمباني والممرات تحت الأرض وبعض

العناصر الطبيعية مثل الأشجار على الخريطة بتقنية أقرب الى الواقع. وتم رسم أكثر من 3,000 كيلومتر من الطرق في دبي بدقة عالية، ما يُظهر علامات حارات الطرق، والتقاطعات متعددة المستويات، والأنفاق، وإشارات المرور، وأماكن وقوف السيارات، وغير ذلك الكثير. كما يقدم التطبيق عرضاً يتكيّف مع تغيّرات الطرق، في تمكين المعرفة الكاملة بحالة الطرقات وتسليط الضوء على التفاصيل المهمة، ويقرّب المنعطفات المعقدة لقيادة أكثر أماناً.

وتوفر خرائط يانغو تحديثات لحركة المرور لحظة حدوثها، إلى جانب توفير تنبيهات مسبقة للسرعة المحددة، ومعلومات عن مواقف السيارات القريبة قبل البدء في القيادة، ما يعطيك فرصة تخطيط الطريق مباشرة إلى مكان وقوف السيارة. وتتميز خرائط يانغو في تمكين المستخدمين من حجز رحلاتهم عبر خدمة التنقل المشترك، ومعرفة مواعيد الحافلات، والتنقل على طول مسارات المشي المبسطة. كما يتيح العثور على أماكن جديدة واستكشاف معالم مميزة، مما يجعل التنقل في المدينة بطريقة سلسة.

وفي خطوة أخرى نحو تحسين استكشاف المدن، تعرض خرائط يانغو أشهر معالم دبي بالألوان الكاملة وبصورة ثلاثية الأبعاد، مثل برج خليفة، برواز دبي، متحف المستقبل، ومسجد جميرا. ويعمل اختيار الوضع الليلي على تشغيل مؤثرات مضيئة واقعية ضمن نماذج ثلاثية الأبعاد، ما يحاكي الإضاءة المسائية للمدينة بشكل واقعي.

وقال ألكسندر باكشيف، الرئيس التنفيذي لشركة Yango Maps: "إننا متحمسون جداً لإطلاق تطبيق Yango Maps (خرائط يانغو) في دبي، كما ندعو الجميع لتجربته ونحرص على تحديث خرائط التطبيق لتوفير تجربة تنقل دقيقة." وأضاف ألكسندر: "لنوضح الصورة أكثر، فإننا نقوم بإجراء ما يقرب من 3,000,000 تحديث للخريطة كل شهر. ونقوم بإضافة عناوين الشركات والطرق الجديدة، وكاميرات السرعة والتقاطعات في أقرب وقت وبدء تشغيلها في الواقع، وهو أمر مهم بشكل خاص للمدن المبتكرة والتي تتغير باستمرار مثل دبي."

وقال إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة "يانغو" Yango في دول مجلس التعاون الخليجي: "نتطلع إلى تقديم خدمات عالية الجودة، تخدم احتياجات سكان المدينة، وذلك منذ أطلقنا خدمات يانغو في دبي قبل عام. واليوم تتضمن هذه الخدمات، خدمة طلب سيارات الأجرة، وYango Delivery، وYango Tech والتي تقدم حلولاً للتجارة الإلكترونية، وYasmina المساعد الصوتي العربي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. والآن ينضم Yango Maps(خرائط يانغو) إلى مجموعة خدماتنا لتقدم تجربة تجوال وتنقل سلسة في دبي، ضمن خريطة في غاية الدقة، وتحديثات مباشرة لحالة الطريق، وغيرها من الميزات."

ومن المقرر إصدار مزيد من التحديثات في المستقبل، بهدف جعل التنقل في دبي أسهل وأكثر متعة مع خرائط يانغو.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة يانغو:

يانغو هي شركة تقنية تعمل على تحويل التكنولوجيا ذات المصادر العالمية إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة لمناطق مختلفة للارتقاء بالمجتمعات. ومن خلال التزامنا الثابت بالابتكار، نقوم بإعادة تشكيل التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتحويلها إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سدّ الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصالات وتحسين تجارب الحياة اليومية. من بين العلامات التجارية المتوفرة في سوق الإمارات العربية المتحدة والتابعة لشركة يانغو — خدمة يانغو لنقل الركاب، و Deli، وTech، وJasmina XXX وخرائط يانغو.

توفّر خرائط يانغو الراحة لسكّان دبي وتمنحهم مزايا السهولة في التنقّل. يمكن للمستخدمين تخطيط تنقّلاتهم عبر طرق سريعة ومريحة إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه بغض النظر عن الطريقة التي يريدون الوصول عبرها: السيارة أو وسائل النقل العام أو المشي. يحتوي التطبيق على مجموعة متنوعة من المزايا المفيدة، بما في ذلك علامات الطريق المفصلة للغاية، وتنبيهات حدود السرعة، ومواعيد النقل العام المحدثة، وخدمة نقل الركاب المتكاملة، والخرائط غير المتصلة بالإنترنت. يتم استخدام التقنيات الجغرافية المكانية الخاصة بـ Yango Maps في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر Yangomaps@currentglobal.com