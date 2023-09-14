رأس الخيمة،: أعلنت شركة وينزا الرائدة في تصميم وتصنيع أدوات قطع المعادن عن تأسيس منشأتها الحديثة في إمارة رأس الخيمة بغرض إنتاج مركب الكربيد والمواد المعدنية فائقة الصلابة والتي تدخل في صناعة الآلات والمعدات المستخدمة في الخراطة والتفريز وثقب المعادن.

وتوفر شركة وينزا حلول لصنع الأدوات المعدنية التي يتم الاستعانة بها في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك صناعة الطائرات وصناعة المعادن والنفط والغاز وصناعة السيارات وغيرها الكثير. كما تقدم الشركة خدمات هندسية عديدة تقوم بشكل كامل على ست مراحل بغرض مساعدة عملائها على تطبيق أكثر الحلول كفاءة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية. ويرجع السبب وراء اتخاذ شركة وينزا لقرار تأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المزايا اللوجستية للإمارة التي تجعل منها موقعاً استراتيجياً مميزاً لإطلاق الأعمال العالمية وتوسعها.

وبهذه المناسبة، قال يوجين متزجر، مؤسس شركة وينزا: "يُعد اختيارنا لإمارة رأس الخيمة كمقر لوحدتنا الإنتاجية خطوة استراتيجية هامة. لقينا ترحيباً كبيراً من قِبل راكز التي تتميز بالكفاءة والشفافية وبيئتها المحفزة للأعمال، وبالأخص الحلول المصممة حسب الطلب والتعاون والدعم الذي حظينا به خلال إجراءات التأسيس مما عزز تجربتنا في انطلاقة رحلة أعمالنا. نتطلع لأن نكون جزءاً فعالاً من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المزدهر".

ومن جهته قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تشكل الصناعات التحويلية، لا سيما في المجالات الحيوية كالنفط والغاز والطيران والسيارات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل الآلات المحور الأساسي الذي ترتكز عليه قطاع الصناعة. نرحب بانضمام شركة وينزا لمجتمعنا الصناعي، وستواصل راكز التزامها بتقديم الدعم للشركة ولمصنعي الآلات والمعدات المستخدمة في التصنيع لمواصلة رحلتها في توسعة نطاق أعمالها."

وبالإضافة إلى تأسيسها لوحدتها الإنتاجية، تتطلع شركة وينزا في الوقت الراهن إلى إنشاء علاقات مع عملاء مستقبليين وتقديم عينات مجانية من منتجاتها وإجراء التجارب. ولا تدخر الشركة جهداً في سعيها للتعاون مع التجار والموزعين المتواجين في سائر أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وتركيا والبرازيل وأوروبا وغيرها من الدول. كما سيقدم فريق الهندسة المهني والخاص بالشركة دعماً شاملاً لتحويل عمليات الاستخدام المعقد للأدوات في مواقع الإنتاج إلى عمليات يستطيع كلا الطرفين إتمامها بسهولة.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن وينزا

تُعد شركة وينزا جديدة وواعدة في مجال قطع المعادن. إذ أنها لا تنتج الملحقات الداخلية فحسب، بل تعامل كل عميل على حدة بحسب احتياجاته بتوفير أفضل الحلول. كما تساعد الشركة على زيادة سرعة وجودة العمليات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في مواقع الإنتاج.

تجمع شركة وينزا الناشئة بين الالتزام بالتقنيات الجديدة وخبرة المتخصصين الطويلة من جميع أنحاء العالم، حيث يكرس فريق البحث والتطوير جهوده في رفع الكفاءة على النحو الذي يساعد في إنتاج معدات تعمل بسرعة أكبر ودقة أكثر.

وتعمل الشركة على تطوير موقع الإنتاج الخاص بها في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى وينزا م ح ذ م م لتتمكن من ممارسة أعمالها في جميع أنحاء العالم من الشرق إلى الغرب.

تتكون التشكيلة الواسعة من منتجات شركة وينزا من أدوات قطع معدنية لكل نوع من أنواع الآلات كالخراطة والتفريز والمعدات اللولبية والتثقيب. كما تلبي شركة وينزا كافة احتياجات عملائها الخاصة بالأعمال المعدنية بداية من كربونات نتريد البورون ووصولاً إلى ملحقات السيراميك الداخلية وقواطع التفريز ومعدات الخراطة. وإلى جانب ما سبق، تمثل الملحقات الداخلية والمصنوعة من مواد فائقة الصلابة المنتج الأساسي لشركة وينزا.