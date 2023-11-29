أبوظبي: أعلنت اليوم "ويزدام موتور" Wisdom Motor، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في تصميم وتطوير المركبات التجارية صفرية الانبعاثات، عن تعاونها مع مركز النقل المتكامل (ITC) التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وذلك لتوفير حلول جديدة للتنقل الأخضر للإمارة من خلال موزعها "شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية (EGME) (وهي جزء من مجموعة الفهيم ). وفي إطار هذا التعاون الهام، تنضم "ويزدام موتور" إلى علامات تجارية عالمية أخرى لدعم "برنامج الحافلات الخضراء"، الذي يساهم في تعزيز الجهود الاستباقية للمنطقة في تبني الاستدامة.

وبهذه المناسبة، علّق "كليف زانغ"، رئيس مجلس الإدارة لشركة "ويزدام موتور" ورئيس شركة "تيمبلووتر" قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع مركز النقل المتكامل لجلب تقنياتنا الحديثة ومركباتنا العاملة بالهيدروجين إلى أبوظبي. إن هذا التعاون لا يُسهم في الارتقاء بجودة خدمات "ويزدام موتور" وتنافسيتها فحسب، بل وإنما يشكل أيضاً علامة فارقة هامة في رحلة توسع شركتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر إطلاق أول حافلة عامة هيدروجينية بطول 12 متر على مستوى المنطقة. ومن شأن هذا التعاون أن يعيد تأكيد التزامنا الثابت بالترويج لحلول التنقل المستدامة عالمياً. وكشركة حديثة العهد نسبياً، نحن متحمّسون للانضمام إلى مزوّدين عالميين آخرين من أجل المساهمة في دعم رؤية الإمارات الطموحة في مجال الاستدامة، ونتطلع قدماً لتعزيز حضورنا في هذه المنطقة".

وأضاف "زانغ": "يؤكد هذا التعاون التاريخي قدرة الشركات حديثة العهد على دفع التغيير الإيجابي حول العالم. وفي الوقت الذي تتكاتف فيه الحكومات والشركات لقيادة مبادرات الاستدامة، فإنني على ثقة بأن "ويزدام موتور" ستضطلع من خلال تقنياتها ونهجها المبتكر بدور حاسم في إعادة صياغة مستقبل الانبعاثات الصفرية".

"ويزدام موتور" – تصميم حلول آمنة، مبتكرة ومستدامة للتنقل

كمزوّد مبتكر لحلول المركبات التجارية صفرية الانبعاثات يقع مقره الرئيسي في هونغ كونغ، حققت "ويزدام موتور" إنجازات عديدة وتوسعت عالمياً عن طريق توفير مركبات تجارية حديثة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة من خلال مزيج من التكنولوجيا والتخصيص وعمليات التصنيع الدقيقة في منشأتها الإنتاجية التي تمتد على مساحة 480 ألف متر مربع في مقاطعة "فوجيان" بالصين. ومن أبرز ما يميز "ويزدام موتور" هي أوقات التسليم القصيرة، والإمكانات الهندسية المخصصة، والهيكل الأحادي العصري لمركباتها والمواد المركبة التي يتم تصنيعها داخلياً، وهو ما دفع الشركة إلى إحداث ثورة في سلسة إمداد المركبات التجارية التقليدية. وفي غضون خمسة أعوام فقط، تمكنت الشركة من توريد مركباتها إلى بلدان عديدة حول العالم، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان الشمال الأوروبي وأستراليا واليابان وكوريا. وفي مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، تعتبر الشركة المزوّد الأول للحافلات الهيدروجينية ذات الطابقين، وكذلك الحافلات ذات الطابقين ثلاثية المحاور الأولى على مستوى العالم.

المركبات الهيدروجينية – مصدر حيوي وفعّال للطاقة

تمثل مركبات "ويزدام موتور" العاملة بالهيدروجين حلاً عصرياً يُسلط الضوء على المزايا الفريدة التي يتمتع بها وقود الهيدروجين من حيث التكنولوجيا والاستدامة. وكمصدر للوقود لأغراض النقل التجاري لمسافات طويلة، يتميز الهيدروجين بخواص فريدة، فهو خفيف الوزن وتبلغ كثافة الطاقة فيه ثلاثة أضعاف مثيلتها في الديزل لكل وحدة كتلة، بالإضافة إلى كونه لا يولّد أي انبعاثات. وتعمل "ويزدام موتور" مع شركائها في كل سوق لتطوير البنية التحتية اللازمة لجعل وقود الهيدروجين متوفراً بسهولة وبأسعار تنافسية.

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حول شركة "ويزدام موتور" (فوجيان) المحدودة:

تأسست شركة "ويزدام موتو – فوجيان المحدودة" في الصين عام 2019، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة في تصميم وتصنيع مركبات تجارية صفرية الانبعاثات. ومع رؤية تتمثل في أن تصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى به في صناعة المركبات التجارية الذكية صفرية الانبعاثات، تركز "ويزدام" على تصدير منتجات متطورة عبر مختلف أنحاء العالم، وقد سبق للشركة أن قامت ببيع وتسليم ثمانية موديلات عبر أكثر من 400 مركبة في 18 دولة خلال الأعوام الخمسة منذ تأسيسها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.wisdommotor.com

حول "تيمبلووتر جروب":

"تيمبلووتر جروب" Templewater Group، هي شركة إدارة أصول بديلة يقع مقرها في هونغ كونغ، أسسها "كليف زانغ" ومجموعة "انفيستك" (Investec Group) في عام 2018 كشركة فرعية منبثقة عن محفظة الاستثمارات الرئيسية لمجموعة "انفيستك" في آسيا، لتواصل "تيمبلووتر جروب" إرث المجموعة وسجلها الحافل بالاستثمارات الناجحة.

"تيمبلووتر" هي شريك موثوق في توفير الحلول المبتكرة للمؤسسات وروّاد الأعمال والمكاتب العائلية، التي تستثمر في صفقات ملكية. تستثمر "تيمبلووتر" عبر مختلف فئات الأصول البديلة في الأسهم الخاصة، والاستثمارات المؤثرة والعقارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.templewater.com