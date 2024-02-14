دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع مجلس هونغ كونغ للسياحة بهدف تعزيز مكانة هونغ كونغ كوجهة عالمية رائدة للسفر.

وتهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على أبرز الوجهات السياحية في هونغ كونغ وغناها الثقافي وطابعها الحديث. ويسعى المجلس إلى الاستفادة من حضور ويجو الواسع ومنصتها سهلة الاستخدام للترويج لهونغ كونغ ومعالمها المميزة.

وتعدّ هونغ كونغ وجهة سياحية جذابة تجمع بين الطابعين التاريخي والعصري، وتوفر مجموعة كبيرة من التجارب، وتتميز بعدة معالم أبرزها ناطحات السحاب والأسواق المزدحمة والإطلالات الطبيعية الهادئة والأطباق الشهية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "يسرنا التعاون مع مجلس هونغ كونغ للسياحة لتسليط الضوء على إمكانات المدينة الاستثنائية التي تجعلها وجهة سياحية جذابة. ويتماشى التزام ويجو بإلهام وتسهيل تجارب السفر لعملائها مع هدفها في الترويج لهونغ كونغ وإبراز المعالم الحضرية المتنوعة فيها. كما أن هذه الشراكة هي ثمرة التزامنا ورؤيتنا المشتركة للارتقاء بمكانة هونغ كونغ كوجهة سياحية استثنائية توفر تجارب لا مثيل لها".

وتسلط المبادرة المشتركة الضوء على مناطق الجذب الرئيسية في المدينة، وتوفر نصائح مجزية للمسافرين من خلال منصة ويجو الرقمية. كما يهدف التعاون إلى تعزيز مكانة هونغ كونغ بوصفها وجهة مثالية للباحثين عن ملاذٍ يجمع بين الثقافة والعراقة والابتكار.

ومن جهته، قال بونيت كومار، مدير منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط في مجلس هونغ كونغ للسياحة: "يسرنا التعاون مع شركة ويجو في الشرق الأوسط للارتقاء بمكانة هونغ كونغ وتعزيز عروض السياحة فيها بهدف استقطاب عشاق السفر في منطقة الخليج العربي. وتساهم هذه الشراكة في إنعاش معدلات السياحة في هونغ كونغ وتسهيل حركة السفر إليها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية من وإلى هونغ كونغ وإتاحة فرصة السفر بدون تأشيرة. ويسرنا استقبال ضيوفنا الكرام من منطقة الخليج العربي وتوفير عروض مجزية ومتنوعة لهم، ابتداءً من الجولات داخل المتاحف البارزة والصروح المعمارية التاريخية ووصولاً إلى الوجهات السياحية الحديثة ووجهات تناول الطعام والتسوق والحياة الليلية، إلى جانب تجارب التنزه في الهواء الطلق والاستمتاع بطبيعة المنطقة الساحرة".

ويتطلع مجلس هونغ كونغ للسياحة إلى تعزيز مساهمته في تحقيق أهداف السياحة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها من خلال هذه الشراكة الاستثنائية. ويستعد الطرفان للترويج لهونغ كونغ كوجهة سياحية جذابة لتشجيع المسافرين على الاستمتاع بأجوائها النابضة بالحياة وإرثها الثقافي الغني.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة ”ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

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