دبي، الإمارات العربية المتحد: أعلنت ووكر Wooqer، الشركة الرائدة في مجال تطبيقات إدارة المهام والعمليات التشغيلية، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في دبي. وتعكس عملية التوسع الاستراتيجي حرص الشركة على تلبية متطلبات عملائها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدم الشركة خدماتها حالياً لكبار شركات التجزئة، والمطاعم السريعة ومجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات.

جاء افتتاح المكتب الإقليمي لشركة ووكر في أعقاب تعيين رام براساث رئيساً لتطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يسهم في تعزيز عمليات التواصل بين الشركة وعملائها وتحقيق رؤيتها الرامية إلى دعم أسواق الشرق الأوسط التي تشهد نمواً ملحوظاً في مجال التطبيقات الذكية.

بهذه المناسبة، قال فيشال بوروهيت، الرئيس التنفيذي لشركة ووكر: "يعكس افتتاح مكتبنا الإقليمي في دبي التزامنا بدعم الشركات متسارعة النمو في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نتطلع من خلال توسعنا الاستراتيجي بقيادة رام براساد إلى تمكين شركات التجزئة والمطاعم السريعة ورواد الأعمال من الارتقاء بمجال إدارة المهام والعمليات التشغيلية إلى آفاق جديدة".

تسعى شركة ووكر عبر مكتبها الإقليمي الجديد إلى تعزيز الرقمنة من خلال تحويل طريق العمل التقليدية بما يتوافق مع الاحتياجات الفريدة لمختلف شركات المنطقة. وتركز الشركة أيضاً على تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تزويد هذه الشركات بتطبيق موحّد OneApp وأدوات مصممة لتسهيل إدارة المهام وتحسين سير العمل. وأخيراً، تعمل شركة ووكر جاهدة على تطوير تجربة العملاء وتمكين الشركات من الارتقاء بمعايير خدمة العملاء عبر باقة من الحلول المبتكرة، إلى جانب تعزيز مشاركة الموظفين وتحسين معدلات الرضا والإنتاجية من خلال إدارة المهام بكفاءة وسهولة.

من جانبه، قال رام براساد، رئيس تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة ووكر: "نحن متحمسون لتواجدنا في منطقة الشرق الأوسط حيث رصدنا إمكانات هائلة تمكننا من توسيع رقعة أعمالنا بمرونة عبر مختلف القطاعات. تخوض شركات المنطقة في الوقت الراهن غمار التحول الرقمي بفضل رؤية السعودية 2030 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ونحن سعداء للغاية بالتعاون معهم في هذه الرحلة المثمرة".

نبذة عن ووكر

يُعد ووكر التطبيق الشامل لجميع عمليات المتاجر، حيث تستخدمه الشركات لتحديد التوقعات، ومشاركة الإرشادات، وقياس الامتثال ومحاسبة فرق العمل، ما يسهم في خلق تجربة متسقة للعملاء داخل المتاجر. تم تصميم تطبيق ووكر لتقديم بيانات لحظية وأدوات مخصصة للمبدعين لتمكين شركات التجزئة من رقمنة العمليات الشاملة، والامتثال، والمراجعة، وجمع البيانات، وعمليات التواصل بين الفرق عبر تقارير وافية ومبسطة تتيح اتخاذ القرارات بصورة مطلعة وسريعة.

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