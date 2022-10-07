الشركة العالمية المدرجة في بورصتي نيويورك وهونج كونج ستقدم حلول مصرفية دولية لدعم أجندة تطوير التقنيات المالية والمصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "وان كونكت" للتكلنولوجيا المالية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية للمؤسسات المالية، اليوم تدشين عملياتها الإقليمية رسميًا انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات مقراً له. ويأتي انضمام "وان كونكت" إلى سوق أبوظبي العالمي، أن يدعم نمو المنظومة الشاملة لتطوير التكنولوجيا المالية، وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام.

وكان سوق أبوظبي العالمي وشركة "وان كونكت" قد تعاونا على تأسيس المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي والذي تم إطلاقه في أبريل من عام 2021، كسوق ومركز لاختبار الحلول الرقمية الأولية بهدف تشجيع تطوير الحلول الرائدة التي تدعم قطاع التكنولوجيا المصرفية والمالية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. وتوفر المنصة الرقمية سوقًا للترويج عن المنتجات والتقنيات، حيث يمكن لشركات التقنيات المالية عرض حلولها وتعزيز حضورها وممارسة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك بالإضافة إلى مقومات المنصة التي توفر العناصر المساعدة ، ومن بينها البيانات االتي يتم جمعها بشكل مؤتمت وأدوات منصات تطوير البرمجيات لاختبار المنتجات. وكان سوق أبوظبي العالمي، قد أطلق حديثًا مشروعًا بالتعاون مع "وان كونكت" لتطوير منصة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل.

وخلال حدث الإطلاق، قدمت "وان كوكنت" منتج "وان كوزمو" OneCosmo وهي باقة من الحلول المصرفية الرقمية القادرة على دعم أجندة تطوير التقنيات المالية والمصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح. وسيتم توفير مجموعة مختارة من حلول "وان كوزمو" في المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي لصالح المستخدمين لاختبارها وتجربتها.

وفي تعليق لها على الإطلاق الرسمي لعمليات "وان كوكنت" في أبوظبي، قالت تان بينرو، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى "وان كونكت": "ستسهم التقنيات الذكية من "وان كونكت" في توسيع حضورنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لتقديم خبراتنا في مجال تطوير الحلول المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

ومن جهتها، قالت آني أونج، الرئيس التفيذي للعائدات لدى شركة "وان كونكت للتقنيات المالية": "تربطنا بسوق أبوظبي العالمي علاقة قوية تأسست من خلال المشاركة في مبادرتين تعاونيتين، وافتتاح مقرنا الجديد في أبوظبي، ونحن على ثقة من قدرتنا على المساهمة في دفع جهود التحول الرقمي في القطاع المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بانضمام شركة "وان كونكت" في مجتمع سوق أبوظبي العالمي، حيث ستسهم الشركة بخبراتها المتخصصة في مجال تقنيات الخدمات المالية في تحفيز وتنمية منظومتنا للابتكار، وتقديم منصة نشطة لتعزيز القدرة على الوصول إلى حلول التمويل الرقمي الفعّالة، وذلك في إطار مساعينا المستمرة لتوفير مثل هذه النوعية من الفرص لأصحاب المصلحة في مجتمع سوق أبوظبي العالمي."

وأضاف المهيري: "يعد الابتكار محورراًأساسياً في سوق أبوظبي العمالمي الذي يعمل على تحفيز أنشطته وتقدمه لتأسيس بيئة متطورة ومُنظمة للأعمال تمتلك مقومات التوسع والنمو. ومن شأن انضمام الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية مثل "وان كونكت" أن يعزز مكانتنا لقيادة مشهد تطوير الاقتصاد الرقمي في أبوظبي، ودعم تنمية وتنويع اقتصادنا الوطني."

#بياناتشركات

- انتهى -