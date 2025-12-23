تعيين طارق إسماعيل مسعد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من 1 يناير 2026

ترقية برايان بارك إلى منصب نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة . أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن تعيين طارق إسماعيل مسعد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

سيتولى السيد مسعد، في منصبه الجديد، قيادة استراتيجيات وعمليات علامات هيونداي وجينيسيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيرفع تقاريره مباشرةً إلى خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور. ويخلف السيد مسعد برايان بارك، الذي رُقّي مؤخرًا إلى منصب نائب الرئيس الأول، والذي سيتولى منصب المدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند. يمثل هذا التعيين علامة فارقة في تاريخ شركة هيونداي موتور، حيث يصبح السيد مسعد أول قيادي تنفيذي عربي يتولى قيادة مقر إقليمي للشركة العالمية.

وبهذه المناسبة، صرح خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور، قائلاً:

"إن معرفة طارق العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خبرته الواسعة وقيادته المتميزة، ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو في منطقة ديناميكية وسريعة التطور وتزخر بفرص هائلة. وأنا على ثقة بأن طارق سيعزز مكانتنا في الأسواق الاستراتيجية، مع ضمان تقديم تجارب استثنائية للعملاء، بما يتماشى مع جوهر علاماتنا التجارية."

من جهته، صرح السيد مسعد: "إنه لشرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل شركة هيونداي موتور خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي الرائد في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "نعرب عن تقديرنا العميق لثقة عملائنا وولائهم، ونؤكد التزامنا بتقديم تجارب استثنائية وتعزيز علاقات متينة مع المجتمعات التي نخدمها."

يُذكر أن السيد طارق مسعد قيادي تنفيذي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الشركات متعددة الجنسيات وإدارة المشاريع والبرامج التنفيذية الاقليمية الكبرى واسعة النطاق، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس المرموقة بالقاهرة. وقد انضم إلى المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في عام 2023 مديرًا للاستراتيجية والتخطيط، قبل أن يُرقى إلى منصب مدير ادارة المبيعات والتخطيط في أوائل عام 2025.

عن شركة هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة مع أكثر من 120،000 موظف مكرسين لمواجهة تحديات التنقل في العالم الحقيقي حول العالم. استنادًا إلى رؤية العلامة التجارية "التقدم من أجل الإنسانية"، تعمل هيونداي موتور على تسريع تحولها إلى مزود حلول للتنقل الذكي. تستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل ثورية، مع متابعة الابتكار المفتوح لتقديم خدمات التنقل المستقبلية. سعياً وراء مستقبل مستدام للعالم، ستواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة في الصناعة.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هيونداي موتور ومنتجاتها على:

http://worldwide.hyundai.com أو http://globalpr.hyundai.com

