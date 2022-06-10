عرض تقنيات التصنيع الحديثة باستخدام الحاسب الآلي ومعالجة الأسطح وحلول لوحات الدارة المطبوعة

عرض القدرات الفريدة من نوعها للطلاء بتقنيات الترسيب الكهربائي الكاثودي والمعالجة الحرارية بالنقع والصقل

أبوظبي: أعلنت شركة "هالكن" التابعة لمجموعة "ايدج" عن مشاركتها لأول مرة في معرض الشرق الأوسط للطلاء بدبي، حيث من المقرر أن تستعرض مجموعتها المتقدمة من حلول التصنيع الجاهزة للتسليم.

وتعتزم هالكن، المطور والمنتج الإقليمي للأنظمة المستقلة وغير المأهولة في قطاع الدفاع والطيران وغيرهما، تسليط الضوء على قسم التصنيع الخاص لديها والذي يتميز بأنه مزود بأحدث التقنيات وحلول التصنيع المتقدمة باستخدام الحاسب الآلي ومعالجة الأسطح والطلاء وحلول تجميع لوحات الدارة المطبوعة.

كما تعرض هالكن حلولها الشاملة للطلاء ومعالجة الأسطح، بما في ذلك الترسيب الكهربائي الكاثودي، وتحويل الكرومات من النوع الثاني، وأنودة النوع الثاني والنوع الثالث، والطلاء بالزنك القلوي، وفوسفات المنغنيز، والتخميل، والمعالجة الحرارية بالنقع والصقل، وكابينة الطلاء المتقدمة.

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكن: "تماشياً مع أهداف برنامج الصناعة 4.0 لدولة الإمارات، تهدف هالكن إلى توفير قدرات تصنيعية عالية الدقة في مختلف قطاعات الاقتصاد حيث نسعى لاستقطاب جميع أنواع الأعمال التجارية، وكلنا ثقة بأن قدراتنا الفريدة في معالجة الأسطح ولوحات الدارة المطبوعة والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي، إلى جانب مستويات الإنتاج العالية، ستحظى باهتمام قطاعات الدفاع والطيران والسيارات بشكل خاص".

وسيوضح جناح هالكن كيف تسخر الشركة التكامل الرقمي المتقدم من أجل التصنيع الشامل والطلاء للمكونات الصغيرة جداً إلى الكبيرة والمعقدة. ومع مستوى لا يضاهى من الأمان في مبانيها في مجمع توازن الصناعي، يتم استخدام مستويات عالية من التحكم الالي والعمليات الديناميكية والمرنة لتصميم الحلول وفقًا لمتطلبات العملاء.

كما ستسلط هالكن الضوء على قدرات منشأتها الحديثة لتصنيع لوحات الدارة المطبوعة. إذ يتولى المصنع الذكي تجميع اللوحات وتكامل النظام واختبار ضمان الجودة ويستخدم معيار3IPC لتصنيع لوحات الدارة المطبوعة المستخدمة في القطاعات العسكرية ،قطاعات الطيران.

وأضاف المنصوري: "يوفر مهندسونا المتمرسون ونظام التحكم بمنطقة العمل بيئة غنية بالبيانات ومتميزة في دولة الإمارات. ونحن واثقون بأن مشاركة هالكن في معرض الشرق الأوسط للطلاء ستكون متميزة بفضل ما تمتلكه من الإمكانيات الكبيرة وجودة التصنيع الفائقة".

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للطلاء بدبي أكبر تجمع مباشر لقطاع الطلاء في المنطقة وهو الحدث التجاري الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط. ويقام الحدث في الفترة من 14 إلى 16 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يربط بين المشترين والموردين العالميين في قطاع الطلاء منذ 29 عاماً.

ويمكن للحاضرين في معرض الشرق الأوسط للطلاء بدبي زيارة هالكن في الجناح 1C20.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والأسلحة والصواريخ، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.

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نبذة عن هالكن

هالكن شركة إقليمية رائدة في تطوير وإنتاج الذخائر الموجهة بدقة والذخائر الجوالة والأنظمة المستقلة. وتقوم الشركة، التي تأسست في عام 2017، بابتكار وتطوير منتجات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة. وتعتمد هالكن على البحث والتطوير الداخلي القوي، بدعم من أحد مرافق الاختبار الأكثر تقدمًا في المنطقة بحيث توفر مكونات وأنظمة فرعية عالية التحمل وعالية الدقة انتهاء بخدمات خط التجميع الكاملة للشركة. وتوفر هالكن أيضًا حلول التصنيع الخاصة واستشارات الأتمتة والروبوتات والخدمات الاستشارية التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم التشغيلية والتكتيكية.

وتندرج الشركة ضمن قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تصنف من بين أفضل 25 موردًا عسكريًا في العالم.

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