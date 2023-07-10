بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار

سيتواجد مقر الشركة المتخصصة بتكنولوجيا البلوك تشين في سوق أبوظبي العالمي للاستفادة من أطر وتشريعات السوق التنظيمية لتكنولوجيا البلوك تشين والأصول الافتراضية المختلفة

ستساهم الشركة في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في ابتكارات التمويل اللامركزي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «نيوبلاي» (NEOPLY)، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة بتقنية البلوك تشين، عن تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وفي خطوة تسلط الضوء على مكانة العاصمة كوجهة عالمية جاذبة للشركات القائمة على الإبداع والابتكار. وتنضم «نيوبلاي» لبرنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف لدعم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية وتركز على التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي.

وتوفر شركة «نيوبلاي» منصة للتمويل اللامركزي ومجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على تقنية البلوك تشين. وسيستفيد المقر العالمي الجديد للشركة، الذي سيحمل اسم "إتش لاب" من الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي والمخصص للأصول الافتراضية.

وقد أثبتت أبوظبي أنها وجهة عالمية جاذبة للشركات الكورية الجنوبية خلال السنوات القليلة الماضية. وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد افتتح في العام 2021 مكتباً تمثيلياً له في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الأعمال في البلدين، وقد تعاون مع عدد من الشركات بما فيها شركة بيسبن جلوبال، وشركة H2O، والتحالف الكوري للمزارع الذكية لتأسيس وتوسعة أعمالهم في أبوظبي. ويأتي افتتاح "إتش لاب" في أعقاب المناقشات التي أجراها مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة "نيويز القابضة"، الشركة الأم المالكة لشركة «نيوبلاي» حول تأسيس أنشطة البلوك تشين الكاملة للشركة في أبوظبي، والاستفادة من الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي الداعم لابتكارات البلوك تشين والأصول الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "لقد أسهمت منظومة الأعمال القوية والداعمة التي تنفرد بها إمارة أبوظبي، وامتلاكها للبنى التحتية العالمية والمواهب والكفاءات المتميزة، في تكريس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار في الشرق الأوسط. وتنضم "نيوبلاي" إلى عدد من الشركات الكورية الجنوبية المبتكرة الأخرى التي اختارت أبوظبي كوجهة عالمية للمضي قدماً في المراحل التالية من جهود تنمية وتطوير أعمالها، والمساهمة في ابتكار أفضل الأفكار والحلول الجديدة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي".

تعتبر شركة «نيوبلاي» التي تأسست عام 2018، ذراع البلوك تشين لنيويز القابضة، الشركة الكورية الجنوبية والمتخصصة بتطوير ألعاب الفيديو. وستسهم الشركة في خلق وظائف متخصصة في تكنولوجيا البلوك تشين، وستشكل إضافة قيّمة لتطوير هذا القطاع في العاصمة أبوظبي وخارجها. وسيتعاون المقر العالمي الجديد للشركة "إتش لاب" مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة في أبوظبي بهدف تطوير البرامج والمنح الدراسية المرتبطة بتكنولوجيا البلوك تشين، والويب 3.0، والتمويل اللامركزي.

من جانبه، أكد جينهو بارك، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «نيوبلاي»، على أهمية الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس المقر العالمي للشركة في قلب إمارة أبوظبي، وأعرب عن ترقبه وحماسه لبدء تطوير الحلول والابتكارات المالية في الشرق الأوسط، وقال: "إن الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار والتعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية العالمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي سيمكننا من تعزيز التزامنا بإرساء معايير جديدة ومتميزة في صناعة البلوك تشين العالمية".

وسيعمل مقر شركة «نيوبلاي» الجديد "إتش لاب" مع سوق أبوظبي العالمي لدعم خطط السوق الرامية لإعداد إطار عمل متقدم لتكنولوجيا التمويل اللامركزي، ليكون السوق بذلك من أوائل الجهات المزودة لتكنولوجيا التمويل اللامركزي الخاضعة للرقابة والتنظيم في العالم. وتتطلع شركة البلوك تشين الكورية للمساهمة في المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي والعمل بشكل وثيق مع هيئة تنظيم الخدمات المالية في السوق لوضع إطار عمل تنظيمي فعّال لصناعة التمويل اللامركزي والذي يساهم في الحد من المخاطر على المستهلكين والأطراف المعنية بصناعة الخدمات المالية، ويعمل على تطوير نماذج أعمال جديدة لتحسين تجارب المستهلكين ونتائجهم.

وبهدف مواكبة ارتفاع الطلب العالمي من الجهات والمؤسسات الهامة في صناعة تكنولوجيا البلوك تشين، أصبحت سلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي في العام 2018 أول سلطة قضائية على مستوى العالم تقدم إطاراً شاملا لتنظيم عمل البورصات، وخدمات حفظ الأصول، والوسطاء، وغيرهم من الجهات الفاعلة في الأنشطة والأعمال المرتبطة بالأصول الافتراضية. ويأتي هذا الإطار في سياق التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز جهود التنوع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإبداع والابتكار والمبادرات المستدامة، وبهدف تكريس مكانته كوجهة مفضلة للمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية.

ويتيح العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار للقطاع الخاص الوصول إلى العديد من فرص النمو التجاري المستدامة وطويلة الأجل في أبوظبي. وتشمل الخدمات التي يقدمها المكتب الوصول والاستفادة من الأراضي، ومشاريع البنية التحتية الحكومية الواسعة وغيرها من فرص النمو والازدهار. إلى جانب المكتب التمثيلي في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، تنتشر شبكة المكاتب العالمية التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وتل أبيب.

ويوفر برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار) الدعم للشركات العاملة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية مثل التكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة. ويعد البرنامج الذي تم إطلاقه في العام 2020 أحد المبادرات التي تهدف لتعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في تطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار بوابة المستثمرين في الدولة والمنطقة والعالم إلى منظومة الأعمال المزدهرة في إمارة أبوظبي. وهو الهيئة المركزية المسؤولة عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص في العاصمة أبوظبي، وتزويد هذا القطاع الحيوي بالفرص التجارية المستدامة وطويلة الأمد التي تمكن الشركات من تنمية وتطوير أعمالها في الإمارة. تشمل هذه الفرص إمكانية الوصول والاستفادة من الأراضي في إمارة أبوظبي، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الحكومية الواسعة، والاستفادة من الدعم الذي يتماشى مع الخطط الحكومية لتنمية القطاعات ذات الأولوية، والذي يتفق مع أهداف مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية لدعم الأعمال التي تتسم بالقدرة على النمو والتوسع وتمتاز بالابتكار والاستدامة. يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والسيادية والوطنية في إمارة أبوظبي، ويمثل عاملاً رئيسياً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. يُمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال مكتبه الرئيسي في العاصمة أبوظبي أو عبر أحد مكاتبه الدولية الثمانية الموجودة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae

نبذة عن نيوبلاي

نيوبلاي هي شركة مكرسة لإدارة الأعمال الجديدة التابعة لمجموعة نيويز، وقد بدأت الشركة أعمالها في مجال البلوك تشين في عام 2017 من خلال المشاركة في عمليات التحقق من صحة المعاملات التي تتم على شبكات البلوك تشين العالمية مثل إيثريوم، وترون، وكوزموس، وكاردانو. ومنذ ذلك الحين، طورت نيوبلاي بروتوكول NEOPIN المخصص للتكنولوجيا CeDeFi، الذي أصبح بروتوكول للتكنولوجيا المالية اللامركزية الأول في العالم المتوافق مع الأطر التنظيمية، والذي تمّ اختياره كمستفيد من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بسبب اكتماله واستقراره، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة توسع هذا البروتوكول في السوق العالمية.