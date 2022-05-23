الشركة العالمية المتخصصة بحلول المباني الذكية تستعرض في فعاليات القمّة المرتقبة التي تستضيفها إحدى الجهات الحكومية دور تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تحديث المباني القديمة وخفض تكاليف العمليات التشغيلية بنسبة تصل إلى 50% وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيتيكس كونترول، المزوّد الرائد لحلول المباني الذكية، عن مشاركتها في قمة ريتروفيت تيك أبوظبي كإحدى الجهات الراعية الرئيسية للفعالية التي تقام بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة بين يومي 1-2 يونيو القادم في أبراج الاتحاد بأبوظبي. وتهدف القمة لاستكشاف الحلول والاستراتيجيات القابلة للتطبيق والتي يمكنها المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة، ما يمنحها أهمية كبيرة لكونها تمهد الطريق نحو انعقاد الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي تستضيفه دولة الإمارات.

وانطلاقاً من الإجماع العالمي على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة التغير المناخي، فقد كثفت الإمارات مساعيها الرامية إلى حشد جهود جميع الجهات المعنية في القطاعات ذات مستويات الاستهلاك العالية للطاقة. وتركز قمة ريتروفيت تيك أبوظبي بشكل خاص على القطاع العقاري لكونه يمثّل 40% من الاستهلاك العالمي للطاقة وثلث حجم انبعاثات غازات الدفيئة على الأقل. وتشكّل أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد على وجه التحديد محاور التركيز الأساسية في القمة، حيث تمثل بمجموعها نسبة تتراوح بين 60-70% من إجمالي حجم استهلاك الطاقة في المباني.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس كونترول: "ترتبط الحوارات العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة ارتباطاً وثيقاً بالقطاع العقاري لأنه يعتبر من القطاعات غير المستدامة من ناحيتي استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية. وتتوافر الكثير من الحلول المتطورة والجديدة التي تقدم نتائج واعدة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة ومواكبة المعايير الخضراء، ولكن نادراً ما يتم تطبيقها على أنظمة ومرافق المباني القائمة والقديمة، والتي تشكل القسم الأعظم من إجمالي المخزون العقاري. لذا فإن تنفيذ عمليات التحديث، وتحقيق نتائج ومخرجات ذكية في المباني القديمة، يمثّلان حاجة ملحة اليوم، ويُعتبران من نقاط القوة الهامة التي تتميز بها نيتيكس كونترول".

وتقود نيتيكس كونترول الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في منطقة الشرق الأوسط من خلال برنامج الشركاء نيتيكس نوفوس والحلول ذات البروتوكولات المفتوحة. وتسهم حلول التحديث من نيتيكس - التي تُعرف باسم "منهجية أندرويد" نظراً لطبيعتها مفتوحة المصدر ومرونتها العالية وقدرتها على تحقيق التكامل بين الأنظمة - في إلغاء حالات احتكار جهات البيع وتحقيق

التكامل بين الأنظمة المنفصلة في المباني القديمة، بهدف توفير نتائج ذكية مثل العمليات المركزية، والرؤى المستندة الى البيانات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وقدرات التشغيل عالية الكفاءة.

وأضاف سانجيف بهاتيا: "تُعدّ عمليات تحديث المباني أحد أشكال الحفاظ على حق هذه المباني بالصيانة. وتفتقر الأنظمة وأنماط العمليات القديمة متعددة الجهات البائعة إلى الكفاءة، بالإضافة إلى كثافة استهلاكها للطاقة وارتفاع تكاليفها التشغيلية، ما يجعلها خيارات غير مناسبة في اقتصاد التجربة. ولكن يمكننا الاستفادة من الحلول سهلة الاستخدام القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين هذه الأنظمة وتحقيق التكامل بينها دون الحاجة لتجديدها بالكامل، ما يتيح لنا إمكانية تحقيق قيمة مضاعفة وتعزيز مستويات الاستدامة في المباني. وانطلاقاً من ذلك كله، يكتسب انعقاد فعاليات مثل قمة ريتروفيت تيك أبوظبي في هذا الوقت أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط".

وتشير العديد من دراسات الحالة إلى نجاح نيتيكس كونترول بتخفيض تكاليف العمليات التشغيلية في المباني القديمة بنسبة 50% من خلال تحسين الموارد وتقليص الحاجة إلى العمالة الماهرة، فضلاً عن تجنب حالات تعطل الأنظمة بنسبة 80%. وتعتزم الشركة العالمية تسليط الضوء على هذه النتائج خلال مشاركتها في الدورة السنوية الثانية من قمة ريتروفيت تيك أبوظبي. وتضم قائمة أبرز المشاركين في القمة ممثلين عن الجهات الحكومية والبلدية، ومجموعة من خبراء التطوير العقاري، والاستشاريين، ومزودي الحلول، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.

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لمحة عن شركة نيتيكس كونترول:

تتخذ نيتيكس كونترول من شيفول ريجك الهولندية مقراً لها إلى جانب نيتيكس جلوبال الخاصة محدودة المسؤولية، وتركز بشكل أساسي على ربط العالم من خلال تعزيز جوانب الاستدامة وتحقيق حيادية الكربون. وتعتبر نيتيكس كونترول من أبرز الشركات المزودة لحلول التحول الرقمي لمجالات الأتمتة وإدارة الطاقة في المنازل والمباني ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير البنى التحتية وغيرها من القطاعات. واعتماداً على نقاط القوة في إطار العمل المفتوح، والمنهجية القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء، تعد نيتيكس كونترول مزوداً رائداً لأفضل نظم وحلول وخدمات أتمتة المباني في فئتها. وتمتاز نيتيكس، بوصفها الشريك الذهبي لشركة تريديوم، بخبرتها الشاملة في القطاع، والتي تتنوع بين تصميم وهندسة وتكامل واتصال واختبار وتشغيل وصيانة منظومات المباني الذكية ومكوناتها. وتضم منتجات وخدمات الشركة مركز نيتيكس كونيكت الذكي والمتكامل للتحكم والقيادة (ICCC)؛ ونيتيكس يونيفيو سوبرا، المجموعة البرمجية الإشرافية الغنية بالميزات، والتي تعتمد على منصة نياغارا؛ والخدمات المُدارة التي توفر صيانة تنبؤية للمباني والآلات؛ والحلول الذكية للقياس، وغيرها. وتمتلك حلول التحكم من نيتيكس كونترول هذا المستوى الرفيع من الثقة بفضل الفريق المتميز الذي يقف وراء هذا المشروع الواعد، والذي يتمتع بخبرة جماعية اكتسبها من خلال مهماته في هانيويل، وجونسون كونترولز، وسيمنز، ودلتا كونترولز. ويمتد الحضور العالمي الحالي للشركة من أوروبا إلى الشرق الأوسط والولايات

المتحدة الأمريكية والهند وسنغافورة، وتعتزم تسجيل حضورها في المملكة المتحدة ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية وأستراليا قريباً، فضلاً عن متابعة العديد من الفرص السانحة في أسواق أوسع نطاقاً.

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