· بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

مسقط: تأكيدًا على التزامها بتطوير المواهب والكفاءات الوطنية في سلطنة عُمان، وفي إطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ 52 للنهضة المتجددة، أعلنت شركة نورتال العالمية المتخصصة في التحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إطلاق مركز متخصص في رعاية المواهب والكفاءات العمانية في واحة المعرفة مسقط، حيث سيقدم المركز خبرة عملية قيّمة عبر مجموعة متنوعة من المجالات الاستشارية والتكنولوجية من خلال برنامج "جامعة نورتال".

تم تدشن مركز مواهب نورتال عُمان في حفل خاص أقيم يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، في مقر الشركة بواحة المعرفة، حيث أقيمت الفعالية تحت رعاية معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما حضر حفل التدشين سعادة إنجريد عامر سفيرة إستونيا لدى سلطنة عُمان، والدكتور عامر الرواس، القنصل الفخري لجمهورية إستونيا لدى السلطنة، وتافي إيناستي، الرئيس التنفيذي لنورتال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتومي بوسكو، الشريك، ومدير الأعمال الإقليمي في نورتال، جنبًا إلى جنب مع العديد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة.

وفي تعليقه على تدشين المركز الجديد، صرح معالي قيس اليوسف: "قامت شركة نورتال بدور محوري في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، حيث عملت على العديد من

المشاريع المهمة في البلاد في السنوات الأخيرة، من بينها تطوير بوابة استثمر بسهولة، وتعداد عُمان الإلكتروني 2020، ونظام إدارة الضرائب التابع لجهاز الضرائب. نورتال مثال يحتذى عن الشركات التي تعمل على مشاريع حكومية رائدة وتؤمن برؤية هذه الحكومات، لقد أصبحت اليوم أحد كبار المستثمرين في السلطنة وشريك مهم في قطاع التكنولوجيا، وسيساهم مركز مواهب نورتال عُمان الذي تم تدشينه اليوم في الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية القيمة في مجال إدارة المواهب وتنميتها والمساهمة في دعم جهود السلطنة في رحلتها نحو تحقيق التقدم التكنولوجي".

وفي حديثه عن علاقة نورتال الطويلة مع سلطنة عُمان، صرح تافي إيناستي: "مع استمرار نورتال في دعم السلطنة في مسيرتها نحو التحول الرقمي، فإنها تحتفل أيضًا بعشر سنوات من العمليات في البلاد. سيساهم افتتاح مركز المواهب إلى تعزيز مكانتنا في المنطقة والعلاقة الممتدة لعقد من الزمن بين البلدين الصديقين جمهورية إستونيا وسلطنة عُمان".

سيكون مركز مواهب نورتال بمثابة موقع رئيسي لتنمية المواهب في السلطنة. كما سيعمل بشكل وثيق مع الجامعات المحلية لتوفير دورات تدريبية للمواهب والكفاءات العمانية الشابة في إدارة المشاريع وتطوير البرمجيات وضمان الجودة وغير ذلك من خلال برنامج "جامعة نورتال"، كما يتضمن البرنامج ابتعاث عدد من المتدربين للعمل على مشاريع دولية لشركة نورتال لاكتساب خبرة عملية في أسواق متعددة".

ومن جهته، قال تومي بوسكو: "يؤكد افتتاح مركز مواهب نورتال عُمان للمواهب على التزامنا بتطوير الكفاءات المحلية، وخاصة من النساء، حيث لطالما كان من أولويات نورتال دعم المرأة في مجال التكنولوجيا. في الواقع، أكثر من 65 ٪ من المواطنين العُمانيين العاملين في مكتبنا في عُمان من النساء. نأمل أن يفتح مركز المواهب هذا المزيد من الأبواب للنساء في

عُمان من اللواتي يتطلعن إلى بدء مسيرتهن المهنية في مجال التكنولوجيا". كما أضاف قائلاً: "في كل عام، مع برنامج جامعة نورتال، نهدف إلى منح العمانيين الموهوبين الفرصة لاكتساب خبرة عمل قيمة في مجالات التكنولوجيا الرئيسية".

تعد نورتال مركزًا قويًا للتحول الرقمي وشريكًا استراتيجيًا موثوقًا به لمؤسسات الرعاية الصحية والحكومات والشركات الرائدة وشركات Fortune 500 على مستوى العالم. تأسست الشركة في جمهورية إستونيا عام 2000، وفي العام 2022، أصبح لديها 23 مكتبًا في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وهي مسؤولة عن 40٪ من مشاريع ومبادرات التحول الإلكتروني في جمهورية إستونيا، إلى جانب عدد كبير من المشاريع الحكومية الرقمية الأخرى في جميع أنحاء العالم. كانت الشركة نشطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك سلطنة عُمان، لأكثر من عشر سنوات، حيث قادت العديد من أكبر مشاريع التحول الرقمي في المنطقة.

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