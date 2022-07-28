بعد عام 2021 المليء بأكبر النجاحات بما فيها معرض "إكسبو 2020 دبي"؛ شهدت الشركة زيادة في المبيعات والحجوزات بواقع 50% سُجلت في الربع الأول من عام 2022 ، دبي، الإمارات العربية المتحدة: الشركة الرائدة "نسمة" للإقامة الفاخرة المتخصصة في التأجير قصير الأجل لأفخم الوحدات السكنية بغرض العمل أو للسياحة والعطلات، والتي تعمل في خدمات الضيافة تحت مظلة شركة التميمي للاستثمار؛ تشهد عامًا مليئًا بالنجاحات مع موسم صيفي متميز، ويرجع ذلك لتأثير الاتجاهات الرائجة على سوق الإيجارات قصيرة الأجل وقطاع الضيافة داخل الإمارات العربية المتحدة. كشفت مؤسسة "كوليرز" للدراسات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال قسم الاستشارات الفندقية الخاص بها عن توقعات لعام 2022 تشير إلى استمرار انتعاش قطاع الضيافة بفضل التأثير الإيجابي لمعرض "إكسبو 2020 دبي" على جميع الأسواق داخل دولة الإمارات، هذا بالإضافة إلى بطولة "كأس العالم FIFA 2022™" في قطر التي من المتوقع أن تساهم في زيادة حجم الطلب لدى المراكز الرئيسية التي تستقبل المسافرين العابرين في دبي وأبوظبي [1]، ولذلك شهدت أيضًا شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة في الأشهر الأخيرة إقبالًا كبيرًا على الإيجارات قصيرة الأجل في دبي. جراء تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"؛ قام عدد كبير من المنظمات المحلية والدولية بتطبيق سياسات العمل من المنزل والعمل عن بعد في عملياتهم اليومية، مما يمنح الأفراد فرصة العيش والعمل في مدن ودول مختلفة. توفر شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة وحدات سكنية متميزة تتمتع بشبكة للاتصال بالإنترنت "واي فاي" فائقة السرعة، ومساحات للترفيه والعمل تنعم بكل وسائل الراحة بما في ذلك المكاتب ومقاعد العمل المزودة بجلسات مريحة، كل هذا وأكثر لقضاء أمتع الأوقات في محيط من الرفاهية. يرجع الطلب المتزايد على الإيجارات قصيرة الأجل بغرض العمل أو للسياحة والعطلات إلى الرغبة في تبني نمط الحياة العصري الأكثر مرونة مقارنة بـالإقامة داخل الغرف الفندقية التقليدية. توفر "نسمة" للإقامة الفاخرة وحدات سكنية عصرية مع مطابخ مجهزة بالكامل بأحدث المعدات والأدوات لتلبي مختلف متطلبات العائلات الكبيرة. تتمتع تلك الوحدات بمواقع متميزة في دولة الإمارات، بما في ذلك فيلات شاطئية في نخلة جميرا وشقق عصرية لدى جزيرة ياس. صرح "داني طبارة" الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة التميمي للاستثمار قائلًا: "تواصل شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة النمو بقوة بعد النجاح الكبير الذي حققته في عام 2021، مع زيادة في المبيعات بواقع %50 سُجلت في الربع الأول من عام 2022 نتيجة زيادة حجم الطلب في الأسواق، فضلًا عن ارتفاع عدد مالكي العقارات الذين وضعوا ثقتهم في الشركة لإدارة وتأجير عقاراتهم. تهتم الشركة بالعوامل الرئيسية لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مخصصة رفيعة المستوى لشركاء العمل، مصحوبة بعائد مرتفع على استثماراتهم العقارية. سنواصل خططنا التوسعية وتنفيذ استراتيجيتنا للنمو داخل دولة الإمارات عبر إدارة المزيد من العقارات في دبي، والعمل على زيادة محفظتنا من العقارات التي تم ضمها مؤخرًا في أبو ظبي". يشهد قطاع الضيافة داخل دولة الإمارات زيادة في حجم الطلب على باقات الإقامة بعد تخفيف قيود السفر. أصدرت منصة "زاوية" تقريرًا حول عطلة عيد الأضحى المبارك الممتدة لأربعة أيام داخل الإمارات العربية المتحدة، إذ كشف أحد أكبر مزودي خدمات السفر في الشرق الأوسط "دناتا للسفريات" أن %25 من إجمالي حجوزات السفر مخصصة لباقات الإقامة الخاصة بالعطلات المحلية، مع زيادة حجم الطلب لعروض جديدة من قطاع الضيافة [2]. تتمتع المحفظة سريعة النمو بمختلف العروض لتلبي متطلبات العملاء الكرام، حيث يتم حجز غالبية الوحدات السكنية لدى شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة بغرض إقامة قصيرة الأجل أو إقامة متوسطة الأجل، إذ يشكل هذا عنصرًا رئيسيًا من أعمال الشركة. وأضاف "داني طبارة" قائلًا: "تُعد شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة نموذجًا فريدًا من نوعه لعدة أسباب رئيسية، ونحن فخورون بإدارة أفخم الوحدات السكنية المزودة بمختلف المرافق ووسائل الراحة من وحدات شاطئية، ومسبح، وحوض للاستحمام "جاكوزي"، بالإضافة إلى توفير خدمات رفيعة المستوى تشمل خدمة "كونسيرج" بواسطة أمهر المحترفين؛ كل هذا وأكثر للاستمتاع بإقامة في محيط من الرفاهية مع إطلالات رائعة لدى مواقع متميزة في جميع أنحاء المدينة". منذ عام 2015، عملت "نسمة" للإقامة الفاخرة على تعزيز مكانتها باعتبارها من الشركات الرائدة المتخصصة في خدمات التأجير قصير الأجل للوحدات السكنية الفاخرة بغرض العمل أو للسياحة والعطلات في دولة الإمارات، ليستمتع النزلاء بتجارب استثنائية وحلول مثالية تلبي مختلف المتطلبات. تتمتع الشركة بمحفظة عقارات متميزة تمنح النزلاء خيارات عديدة تناسب احتياجاتهم سواء كانوا يبحثون عن إقامة ممتعة لعطلة فاخرة، أم يبحثون عن محيط عصري مريح للمعيشة والعمل. تعمل شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة بموجب الترخيص الصادر من دائرة السياحة والتسويق التجاري، والذي يسهل عملية الاستثمار العقاري منخفض المخاطر من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب العقارات الذين يرغبون في إدراج منازلهم. #بياناتشركات - انتهى - لمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال: "سكينة معز" أو "أرزو كوجلي" لدى شركة "برازن" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريد الإلكتروني: Nasma@brazenmena.com حول شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة: تأسست شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة في عام 2015، وهي من أهم الشركات الرائدة المتخصصة في التأجير قصير الأجل لأفخم الوحدات السكنية، مع توفير خدمات رفيعة المستوى لكل المسافرين بغرض العمل أو للسياحة والعطلات، وخلق حلول مثالية تمكنهم من الاستمتاع داخل الوحدات السكنية في محيط من الرفاهية يحاكي الإقامة في الفنادق من فئة الخمس نجوم. توفر الشركة مجموعة مختارة من أفخم المنازل للمعيشة والعطلات الفاخرة في دبي للاستمتاع بتجارب استثنائية مصممة خصيصًا لتلبي مختلف المتطلبات. تقدم الشركة لكل النزلاء خدمات متميزة مخصصة بما في ذلك خدمة "كونسيرج" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لدى أرقى المواقع في المدينة. تتميز الشركة بمحفظة عقارات فاخرة لدى أبرز المواقع في جميع أنحاء دبي. يتمتع ملّاك العقارات بمعاملات مرنة على مدار العام وإدارة شاملة لإيجاراتهم قصيرة الأجل. تعمل شركة "نسمة" للإقامة الفاخرة في خدمات الضيافة تحت مظلة شركة التميمي للاستثمار التي توفر لها الشراكات البناءة مع أهم المورّدين ومزودي الخدمات. يقدم فريق العمل الدعم اللازم للنزلاء للاستمتاع بتجارب استثنائية تصنع ذكريات تدوم طويلًا، كما يمنح ملّاك العقارات تجربة مميزة للاستثمار العقاري من خلال إدارة شاملة للممتلكات. حول شركة التميمي للاستثمار: تأسست شركة التميمي للاستثمار في عام 2006، وهي واحدة من الشركات القابضة الرائدة في الخدمات المالية في دبي، لتوفير أفضل الخدمات وتقديم الدعم اللازم لشركاء العمل والعملاء الكرام. تتبنى الشركة نهجًا ديناميكيًا للاستثمار يتسم بالحسم، وتدير نموذجًا مشرفًا من العمل الجاد من خلال فرق عمل من المحترفين والخبراء المحليين والدوليين الذين يتمتعون بكفاءة ومهارة استثنائية في تحديد الإمكانات التجارية والقدرة على تحويلها إلى كيانات تجارية متنامية. تحرص الشركة على إتاحة فرص حقيقية للإبداع والابتكار لتحقيق المزيد من النمو. شركة التميمي للاستثمار تؤمن بضرورة توفير الفرص لمجتمع يتمتع بمستقبل واعد، كما تؤمن بمدى أهمية الاستدامة وتدعم عدد من المبادرات المسؤولة عبر محفظتها.